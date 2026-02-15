בית"ר השיקה תלבושת חדשה כמחווה לימק"א

רגע לפני המפגש בטדי המלא נגד מכבי ת”א ולרגל חגיגות 90 השנים למועדון, בית"ר ירושלים השיקה היום (ראשון) את ימקא KIT, סט תכלת חדש במהדורה מוגבלת, כמחווה לאחת התקופות האייקוניות בתולדות המועדון ולבית ההיסטורי שבו נכתבו רגעים שהפכו לאגדה.

מהמועדון נמסר: “מדובר ביותר מסט רטרו. זהו מסע בזמן אל אצטדיון אצטדיון ימק"א. המקום שבו הלב פועם חזק יותר, היציעים רועדים מהשירים, והזהות הבית"רית קיבלה את הצבע והצליל שלה. האצטדיון הישן בלב ירושלים היה הרבה יותר ממגרש כדורגל; הוא היה נקודת מפגש, חוויה, רגש. יציעים צפופים, דשא ירושלמי, אווירה אותנטית וחמה – רוח שהפכה את המועדון למה שהוא היום: תשוקה, גאווה ושייכות”.

“הסט החדש נוצר בשיתוף פעולה עם חברת הספורט הבינלאומית Umbro מביא פרשנות מודרנית ומדויקת לתכלת המיתולוגי של ימי ימק"א. העיצוב משלב קווים נקיים ונגיעות נייבי, עם סטייל עכשווי שמכבד את העבר ומביט קדימה. במרכז החזה מתנוסס סמל המועדון בגאווה, לצד תוספת מיוחדת לציון 90 שנה – חיבור סמלי בין הדורות, בין מי שעמדו ביציעים ההם לבין מי שממלאים היום את טדי”.

עומר אצילי (באדיבות המועדון)

“הימקא KIT נמכר כסט מלא הכולל חולצה ומכנסיים תואמים בעיצוב אחיד והרמוני. שילוב הבדים האיכותיים, הגימורים המדויקים והפרטים הקטנים יוצרים מראה רטרו אותנטי עם נוכחות עוצמתית – על כר הדשא ומחוצה לו. כל סט מגיע באריזה מהודרת, שהופכת אותו לפריט אספנות ייחודי עבור כל אוהד שרוצה להחזיק חתיכה מההיסטוריה של בית"ר”.

“המועדון בחר לצלם את הסט הייחודי והנוסטלגי במוזיאון הסובלנות בירושלים, בזכות הקשר ההדוק שיש בין שני הגופים, שהתבטא בשיתופי פעולה בעבר ובחזון משותף של חיבור וסובלנות בחברה הישראלית. השותפות מרחיבה את מעגלי השיח וההשפעה ומביאה לידי ביטוי את הכוח של הספורט, התרבות והחינוך כדי לייצר שינוי אמיתי בחברה הישראלית”.

מיגל סילבה (באדיבות המועדון)

“זהו מהלך חגיגי שמחבר בין ההיסטוריה המפוארת של בית"ר ירושלים לבין ההווה והעתיד, ומעניק לאוהדים הזדמנות ללבוש את הסיפור של המועדון, את הרגעים, את השירים, את הרוח הירושלמית שלא דוהה. יש מקומות שעוזבים – אבל לא באמת נפרדים מהם. ימק"א הוא כזה. ועכשיו, הוא חוזר ללב המגרש את הסט יהיה ניתן לרכוש מחר בחנויות הרשמיות מחוץ לאצטדיון או כבר עכשיו באתר הרשמי”.