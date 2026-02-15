יום ראשון, 15.02.2026 שעה 16:24
ספורט אחר  >> סקי

נועה סולוש סיימה במקום ה-35 בסקי האלפיני

הישראלית בת ה-23 השלימה את שני המקצים באולימפיאדת החורף, כשבראשון היא סיימה במקום ה-35 ובשני 38, ובסך הכל הייתה מרחק של 8.23 מהמקום הראשון

|
נועה סולוש במהלך המקצה (IMAGO)
נועה סולוש במהלך המקצה (IMAGO)

אולימפיאדת החורף במילאנו-קורטינה נמשכה לה גם היום (ראשון) כשאחת הנציגות שלנו בסקי אלפיני, נועה סולוש, התחרתה בשני מקצים במטרה כמובן לעשות תוצאה כמה שיותר טובה, אך לבסוף היא סיימה במקום ה-35.

במקצה הראשון קבעה סולוש זמן של 1:06.73 דקות, שהציב אותה במקום ה-35 בתום הריצה הראשונה. היא סיימה בפיגור של 3.50 שניות מהמובילה, אך שמרה על יציבות לאורך נקודות הביניים והצליחה להישאר בטווח דירוג דומה לאורך כל הירידה במסלול.

במקצה השני חזרה סולוש למסלול במטרה לשפר עמדות בדירוג, אך סיימה במקום ה-38 וה-35 הכללי, מרחק של 8.23 שניות מהמקום הראשון. הישראלית השלימה גם את הריצה השנייה בצורה נקייה.

נועה סולוש (IMAGO)

יכולה להיות גאה

למרות שלא התקרבה למאבק על המדליות, סולוש יכולה לצאת מעודדת מהיכולת שהציגה ומהעובדה שסיימה שני מקצים מלאים בזירה האולימפית. עבור ישראל, מדובר בהמשך נוכחות מכובדת בענף החורף, כשהמטרה הבאה תהיה לשפר עמדות בתחרויות הבאות.

