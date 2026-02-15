יום ראשון, 15.02.2026 שעה 15:28
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
5719-8222באיירן מינכן1
5120-4722בורוסיה דורטמונד2
4528-4722הופנהיים3
4229-4122שטוטגרט4
3927-4321באייר לברקוזן5
3928-4021לייפציג6
3146-4422איינטרכט פרנקפורט7
3036-3222פרייבורג8
2531-2421המבורג9
2537-2822אוניון ברלין10
2337-3122פ.צ. קלן11
2237-2522בורוסיה מנשנגלדבאך12
2239-2421אוגסבורג13
2137-2522מיינץ14
1944-2921וולפסבורג15
1942-2222ורדר ברמן16
1739-2022סט. פאולי17
1347-1921היידנהיים18

"הסיפור של פרץ בבאיירן נגמר, צריך למכור אותו"

לותר מתאוס התייחס למצבו של הישראלי בצל הפציעה של נוייר: "לא סמכו עליו בעבר במועדון, והוא גם לא הותיר חותם בהמבורג - אז פתאום ישחק באלופות?"

|
דניאל פרץ (האתר הרשמי של באיירן מינכן)
דניאל פרץ (האתר הרשמי של באיירן מינכן)

באיירן מינכן אמנם חגגה ניצחון 0:3 על ורדר ברמן, אך השמחה לוותה בדאגה משמעותית. מנואל נוייר נפצע במהלך המשחק והוחלף כבר במחצית. תחילה במועדון ניסו להרגיע וטענו כי לא מדובר ב"משהו דרמטי", אך בדיקות שנערכו בהמשך חשפו קרע בשריר השוק. על פי דיווח ב’בילד’, השוער הוותיק צפוי להיעדר כשלושה שבועות, והוא בספק גדול מאוד לקלאסיקר מול דורטמונד בעוד כשבועיים, כשבאיירן מובילה את הטבלה בפער של 6 נקודות מהיריבה הגדולה.

מי שייכנס לנעליים של הקפטן בתקופה הקרובה הוא יונאס אורביג. לותר מתיאוס, אגדת המועדון ופרשן סקיי, כבר הספיק להתייחס לכך: "אורביג כבר הראה בחלק מההופעות שלו שיש לו את הפוטנציאל להיות בעתיד מספר 1 של באיירן. כמובן, שוער צעיר צריך אמון ועוד יותר משחקים. הוא עדיין רחוק מאוד מהרמה של נוייר ואוליבר קאן".

מתיאוס חותך: "הסיפור של פרץ בבאיירן נגמר"

מעבר לפציעה, מתיאוס ניתח בהרחבה את מצבת השוערים של הבווארים בתום חלון ההעברות של ינואר, ולא חסך בביקורת. בין היתר התייחס גם לדניאל פרץ, שמושאל מבאיירן לסאות'המפטון אחרי תקופה לא מוצלחת בהמבורג.

"עבור דניאל פרץ, הסיפור בבאיירן מינכן נגמר. לא סמכו עליו בעבר במועדון, והוא גם לא הצליח להותיר חותם בהמבורג", אמר מתיאוס. "הוא אמור פתאום לשחק בליגת האלופות? באיירן צריכה למכור אותו בקיץ".

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

בדברים נוספים היה אף נחרץ יותר: "זה נגמר איתו ועם באיירן מינכן. לא סמכו עליו בבאיירן, גם בהמבורג הוא לא הצליח, ועכשיו הוא אמור פתאום לשחק בליגת האלופות? באיירן צריכה למכור אותו בקיץ".

במקביל, מתיאוס הבהיר כי למרות גילו המתקדם של נוייר, אין עדיין סיבה להספידו מקצועית: "מנואל נוייר מוכיח שעדיין יש לו את זה, הוא יחגוג יום הולדת 40 אבל יכול להמשיך לעונה נוספת".

מאז מעברו לסאות'המפטון בחלון האחרון, פרץ פתח ב-7 משחקים בכל המסגרות ורשם 3 משחקים ללא ספיגה, אך נראה כי בעיני מתיאוס זה לא מספיק כדי לשנות את תמונת המצב בבאיירן.

גם אלכסנדר נובל לא ניצל מביקורת. השוער שחתם ב-2020 ולא רשם אפילו דקה במדי באיירן, כשהושאל מאז למונאקו ולשטוטגרט, הוזכר כבעיה כלכלית: "הבעיה הכי גדולה בקיץ היא כנראה העמדה של נובל. פלוס-מינוס הוא כבר קיבל סביב 30 מיליון ושיחק מעט מאוד עבור באיירן מינכן. הייתי אומר: בשביל נובל ובשביל באיירן, מכירה עכשיו תהיה הצעד הנכון. את מה שהעבירו לו בחמש השנים האחרונות, פלוס דמי החתימה, הם יכולים בעצם להחזיר עם דמי העברה של 30-40 מיליון".

הוספת תגובה



