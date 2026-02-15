פליק: דפקתי על דלת חדר השופטים והם פתחו לי

האנזי פליק דיבר במסיבת עיתונאים לקראת המשחק בין ג'ירונה לברצלונה מחר (שני, 22:00), משחק שקבוצתו תפתח לראשונה מזה שבועות רבים לא מהמקום הראשון בטבלה, ועם חובה לנצח במונטיליבי למרות היעדרויותיהם של מרקוס רשפורד, פדרי, גאבי ואנדראס כריסטנסן. אלה היו דבריו לאחר שבוע קשה עבור בארסה, בעקבות ההפסד 4:0 במטרופוליטנו ושבוע שסומן גם במחלוקת סביב התלונה שהמועדון שלח להתאחדות הספרדית לכדורגל.

מה אתה מצפה מהמשחק ביום שני?

"ג'ירונה היא קבוצה מאורגנת היטב, אמיצה, שמניעה כדור היטב מהחלק האחורי. חשוב שנשחק עם יותר אינטנסיביות ודינמיות מאשר במשחקים הקודמים".

איך אתה רואה את מצב הרוח של הקבוצה?

"האימון היה טוב מאוד. ראיתי ביטחון, וכבשנו שערים. הפסדנו ביום חמישי. זה היה שיעור, אבל החיים נמשכים. אנחנו צריכים לקבל את ההפסד, להתמקד ולהאמין בעצמנו. יש לנו הרבה איכות ואנחנו יכולים לנצח כל אחד. אבל אם לא נהיה מרוכזים, מה שקרה ב-45 הדקות הראשונות יחזור על עצמו. מותר להפסיד, אבל לקום מחדש זה חיוני".

האנזי פליק (IMAGO)

מה דעתך על מה שקרה ביום חמישי עם השופט?

"לפעמים קורים דברים שאנחנו לא אוהבים. כבר דיברתי עם השופט בחדר ההלבשה במדריד כי רציתי שיסביר לי למה הוא לא אישר את השער ההוא. והתקשורת אחרי המשחק הייתה טובה. זה לא היה באשמת השופט שהפסדנו. מה שאנחנו צריכים זה להשתפר בעצמנו".

“השופטים פתחו לי את הדלת, הייתה שיחה טובה”

איך הייתה השיחה הזו?

"דפקתי על דלת חדר השופטים ודיברנו. זה צריך להיות דבר נורמלי כי יש הרבה מתח על המגרש. הייתה לנו שיחה טובה, והיא תישאר שם".

אתה חושב שהיחסים עם השופטים יכולים להתאזן?

"זה יכול לקרות, אם כי בדרך כלל צריך לשים יותר תשומת לב ולהיות ממוקדים יותר בקבוצה שלך. אחרי מסיבת העיתונאים הרגשתי שאני צריך לדבר עם השופטים. אז הלכתי, והם פתחו לי את הדלת".

מה מצב הפצועים?

"רשפורד בחוץ, למרות שהוא מרגיש טוב יותר. ראפיניה זמין לשחק".

מרקוס רשפורד (IMAGO)

אילו לקחים אפשר להפיק ממה שקרה במטרופוליטנו?

"עבורי, אתלטיקו הייתה מוכנה להילחם ולהיאבק. זה היה משחק ברמה של ליגת האלופות, וב-45 הדקות הראשונות לא הייתה לנו הגישה כדי להיות תחרותיים. הם היו טובים יותר במאבקים, היו דינמיים יותר. אהבתי את מה שראיתי היום באימון, אבל אנחנו צריכים לתרגם את זה למשחק מול ג’ירונה. זה מה שאני צריך לראות על המגרש. אפשר להפסיד, אבל הכל אפשרי אם נשחק כקבוצה. אם נהיה ב-100%, יש לנו הרבה איכות. הפסדים קורים. השאלה החשובה היא איך אתה מגיב".

ראפיניה החמיץ 5 מתוך 6 ההפסדים של הקבוצה, ובאחר אפילו לא פתח. זה משמעותי?

"כן. הוא שחקן חשוב ואנחנו מתגעגעים אליו. אני רואה אותו באימונים. הוא תמיד משתפר ומעלה את הדינמיות והאינטנסיביות, וזה טוב לראות. עבורי, הוא היה הטוב בעולם בעונה שעברה".

איזו עצה מרכזית אתה נותן בדרך כלל לשחקנים במחצית?

"אנחנו תמיד רוצים לשנות דברים אם צריך. המחצית נותנת לך הזדמנות להשפיע על הקבוצה בחצי השני. אולי אנחנו צריכים את ההפסקה הזו, אבל אנחנו חייבים להתחיל משחקים ברמה הזו מעכשיו".

פדרי וגאבי יכולים לחזור בקרוב?

"פדרי כן. גאבי אולי לא יחזור בפברואר, אבל ייתכן שכן בחודש שלאחר מכן".

פדרי (IMAGO)

לעיתים נאמר שבארסה מתקשה מול הגנות של 5 שחקנים, אבל היא מתקשה גם מול קבוצות עם שחקני כנף כמו אתלטיקו, צ'לסי או קלאב ברוז'. מה הכי קשה להכין מולו?

"אתלטיקו וצ'לסי הן קבוצות איכותיות, וזה לא יהיה קל. אבל זה כבר בעבר. אני רוצה להתמקד במה שמלפנינו. זה לא עניין של מה שיש ליריבות שלנו, אלא בנו".

האם נראה את מארק ברנאל בהרכב הפותח?

"הוא מוכן, אבל כשאנחנו מחליטים על ההרכב, אנחנו צריכים לחשוב מה יעזור הכי הרבה לקבוצה. כל מי שמוכן לשחק יכול לפתוח. כן, יהיו כמה שינויים".

האם אתה גם כועס על ההחלטות השיפוטיות נגד בארסה? מה דעתך על רמת השיפוט בספרד?

"כבר אמרתי את זה בעבר. אני לא יכול לשנות דברים בדרך הזו. כולנו בני אדם וכולנו עושים טעויות, אנחנו צריכים ללמוד. אבל אני רוצה לראות את זה גם מהקבוצה שלי. וגם מהשופטים. לטעות זה אנושי, אבל אנחנו צריכים להשתפר בדרך הנכונה. כולם צריכים להיות ניטרליים, וזה מה שאני רוצה לראות מהשופטים. אבל בסופו של דבר, כולנו בני אדם וכולם טועים".