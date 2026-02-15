יום ראשון, 15.02.2026 שעה 15:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

יואב כץ: בעיה עם המשכורות? אולי משהו טכני

בעלי הפועל חיפה סיפר על השכר במועדון ב"שיחת היום" וגם על הקבוצה: "הישארות בליגה? זה לא יהיה קל, אבל נעשה את זה". וגם: האם דיבר עם גל אראל

|
יואב כץ (עמרי שטיין)
יואב כץ (עמרי שטיין)

אחרי שמצאה את עצמה מתדרדרת עד לקו האדום, הפועל חיפה המתחדשת נשמה לרווחה אתמול (שבת) כשחזרה למסלול הניצחונות עם 0:1 קטן-גדול על הפועל פתח תקווה. בעלי הקבוצה, יואב כץ, עלה לדבר על הסיטואציה הנוכחית ב”שיחת היום”בערוץ ONE.

המצאת פטנט להישרדות בינואר.
“אני הרבה שנים עובד על פטנט כזה של להצליח בינואר, אנחנו היינו מתחת לקו האדום ונעשה רכש מאסיבי, ברור שזה לא בטוח שזה יעבוד, גם צוות האימון וגם השחקנים עושים עבודה טובה, הדרך מאוד ארוכה”.

יש עניין עם המשכורות?
“אני ממש לא יודע, יכול להיות שיש משהו טכני. אין בעיה עם הכסף”.

הקפדת להחתים הרבה שחקנים עד סוף העונה, לאלון תורג’מן יש עונה וחצי, כמה עלה לך ינואר הזה?
“לא עשיתי חשבון עדיין, אני לא יודע”.

שחקני הפועל חיפה חוגגים עם אלון תורגשחקני הפועל חיפה חוגגים עם אלון תורג'מן (רועי כפיר)

“צוות האימון והשחקנים מאוד טובים”

האם תישארו בליגה?
“אני מקווה שנישאר, יש לנו משחקים מאוד קשים, אבל צוות אימון והשחקנים מאוד טובים. זה לא ילך בקלות, אבל אנחנו נעשה את זה”.

אתה אוהב שיש מתח?
“לא בדיוק”.

מה הלקח שלך מהעונה הזאת?
“אני כמו שחקני כדורגל, חושב רק עד השבוע הבא, לא חשבתי כל כך רחוק. לא יצא לי לדבר עם גל אראל”.

