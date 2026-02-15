"מרשינו הרגישו שעומדים לרצוח אותם בדם קר"

פרשת האירוע החמור באימון בני סכנין מסרבת לרדת מסדר היום. עו"ד אוהד כהן, המייצג את צוותו של שרון מימר, שיגר מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים לעמותה לקידום הספורט בסכנין, בעקבות מה שהוגדר כ"אירוע אלימות חמור" במתחם האימונים. המכתב מפרט את טענות הצוות ומציב דרישות ברורות לפני פתיחה בצעדים משפטיים. העתק נשלח גם לפיפ”א, כדיווח על מקרה אלימות חמור בעל היבטים גזעניים.

בפתח המכתב נכתב: "ראשית יצוין כי מרשינו עדיין המומים מהאירוע הטראומתי והחמור שאירע להם ביום שישי האחרון, לפיכך, מילאו את ידיי על מנת להודיע ולדרוש כדלקמן". עוד צוין כי ביום שישי האחרון הגיעו מרשיו של כהן לעבודתם במגרש הקבוצה "כבשגרה", אלא שאז, לטענתם, "לפתע פרצו למתחם האימונים עשרות רבות של אנשים, ככל הנראה אוהדי הקבוצה, רעולי פנים בתנועות גוף תוקפניות ועיניים מאיימות, תוך כדי שהם נושאים נשק קר חשוף לעין כגון אלות קפיציות, סכינים וכד'".

בהמשך מתואר רגע האימה שחוו הנוכחים: "תחילה, מרשינו קפאו המומים לנוכח פרץ התוקפים צמאי הדם, ובראשם עלו מראות מאורעות ה-7 באוקטובר, ברגעים אלו תחושתם הייתה כי הם, פשוטו כמשמעו, עומדים להירצח בדם קר, ללא כל אמצעי הגנה".

עוד נכתב כי כאשר התוקפים התקרבו, "אלה מוצאים את עצמם נסים במהרה לתוך מבנה חדרי ההלבשה והצוות ונועלים את עצמם בתוך המבנה עד הגיעה של המשטרה למקום, אשר ליוותה אותם בבטחה עד לאזור בטוח, מחוץ לסכנין".

במכתב מצוין כי האירוע הסתיים ללא פגיעות בגוף, אך זאת "רק מתוך נס גלוי ממש". לפי הנטען, בדיעבד התברר כי המנעול לחדר בו הסתגרו היה קיים "במקרה" לאחר גניבה שאירעה מספר ימים קודם לכן. כהן מדגיש: "דהיינו, אם המקרה היה קורה ימים בודדים לפניכן לא היה עומד לרשותם של מרשינו מפתח זה ולא הייתה להם האפשרות לנעילת החדר. ברור כי בנסיבות שונות אלה, תוצאות האירוע היו חמורות הרבה יותר ואף יכולות היו להיות פגיעות גוף חמורות ואף מוות חלילה".

עוד נטען כי עוד בטרם האירוע, נאמר לצוות כי צפוי בלגן. במכתב נכתב: "בדיעבד, לאחר שהצליחו מרשינו להתחיל ולעבד את האירוע הטראומתי בנפשם, נזכרו כי האפסנאי אמר להם לפני קרות המקרה: 'הולך להיות בלגן היום'". כהן מוסיף כי "קשה להתעלם מהתחושה הקשה שההיתכנות לקרות האירוע הייתה ידועה מראש לאנשי הצוות של קבוצתכם ולמעשה החלטתם להפקיר את ביטחונם האישי של מרשיי באופן מודע ובזדון".

הפרה יסודית של הסכם העבודה

בהמשך טוען כהן להפרה יסודית של ההסכמים: "לאור כל האמור לעיל, ברור כי הפרתם הפרה יסודית את הסכמי העבודה ואת חובותיכם כמעסיק, עת לא מנעתם ו/או התראתם ו/או אזהרתם ולא טיפלתם כנדרש באירוע האלימות האיום להם נחשפו מרשינו במסגרת עבודתם". עוד הודגש כי "אנשי המועדון ידעו, או למצער היה עליהם לדעת, על קיומם של סיכונים ממשיים לביטחונם האישי של מרשינו אך חרף זאת לא נקטו באמצעי זהירות סבירים".

לטענתו, "מחדליו של המועדון פגעו באופן חמור בתחושת הביטחון של מרשינו בצדק, ויצרו סביבת עבודה עוינת ומסוכנת, אשר מציבות את מרשינו בסיכון בלתי סביר ולא מאפשרות המשך עבודה כבשגרה".

בסיום המכתב מוצגות הדרישות: "בנסיבות אלה, התנהלותכם מהווה הפרה יסודית של הסכם העבודה, המצדיקה פיצוי קיום מלאים בגובה שווי הסכמי העבודה כפי שנחתמו ע"י כל אחד בנפרד". בנוסף נכתב כי מרשיו דורשים "התנצלותכם הכנה, והצעתכם המיידית לפיצוי כספי הולם נוסף בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם עקב התנהלותכם".

כהן מבהיר כי אם הדרישות לא ייענו לאלתר, "יינקטו נגדכם צעדים חמורים, לרבות הגשת תביעות למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל, פנייה לבית הדין המשמעתי בגין הפרות תקנון חמורות, דרישה להטלת סנקציות ספורטיביות ונקיטת הליכים מקבילים בבית הדין לעבודה ובערכאות המוסמכות, הכל במצטבר וללא ויתור".

המכתב נחתם בהבהרה כי "אין באמור ובשאינו אמור במכתבי זה כדי לפגוע בכל זכות ו/או טענה העומדת למרשינו על פי כל דין ו/או הסכם". המכתב מציב את האירוע החמור באימון בני סכנין על סף עימות משפטי משמעותי, שעשוי להתגלגל גם למוסדות הספורט וגם לערכאות האזרחיות.

“אירוע חריג, כולם שם המומים ובטראומה”

בראיון קצר ל”שיחת היום” דיבר עו”ד כהן על המכתב הנוקב ששלח: “אחד המקרים הכי קיצוניים שיצא לי להתמודד איתם, נחצו פה כל הקווים האדומים”.

המכתב יכול לעשות טלטלה לכדורגל הישראלי.

“היה פה אירוע חריג, ממש ניסו לפגוע פיזית, אף אחד לא רוצה בעיות בכדורגל אבל אנחנו לא רוצים להגיע בדיעבד. יש פה אחריות של המועדון, הצוות בא לעשות את העבודה ונקלעים לסיטואציה לא נורמלית”.

האפסנאי אמר שהולך היום להיות בלגן, אבו יונס ובדארנה לא ידעו?

“הם היו צריכים לדאוג לאבטחה, אם אחד מאנשי המועדון אמר את זה אז יכול להיות שהוא ידע בדיעבד, הם לא יכולים להכחיש את זה. להגיד שהדברים לא קרו, השחקנים עדים לסיטואציה, כולם שם המומים ובטראומה”.