צו פירוק לעמותת מועדון הכדורגל בקלנסוואה

השופטת מרב בן ארי, מביהמ"ש המחוזי מרכז (לוד) קבעה זאת בעקבות עמדת רשמת העמותות והממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים. כל הפרטים בפנים

עו"ד רונן נאוי ישמש כמפרק עמותת מועדון הכדורגל קלנסוואה, זאת לאחר עמדת רשמת העמותות והממונה על הליכי חדלות פרעון במשרד המשפטים, בהתאם להחלטתה של השופטת מרב בן ארי, מבית המשפט מרכז בלוד. המבקשים לפירוק העמותה היו השחקנים אור אליהו, זיו בן עזר, חיים כחלון ותומר שריקי, להם לא שילמה העמותה, בזמן העסקתם.

הבקשה לפירוק עמותת מועדון הכדורגל בקלאנסווה הוגשה על ידי שחקני העמותה, בטענה כי זו חייבת להם כספים בגין משכורות וזכויות נלוות. בקשת הפירוק הוגשה בעילה של חדלות פירעון. במסגרת בקשת הפירוק, הגישה רשמת העמותות במשרד המשפטים את עמדתה וציינה כי בעניין העמותה התנהל הליך פיקוח, שבו נמצאו ליקויים חמורים בהתנהלותה, ובכלל זה אי הגשת דיווחים שנתיים והעדר שיתוף פעולה עם הרשמת, אשר מקימים עילה לפירוקה.

כמו-כן, ממצאי הפיקוח העלו, כי פעילות העמותה שהינה הפעלת קבוצת הכדורגל "הפועל קלנסווה", הועברה אליה במסגרת רכישת פעילות מעמותה אחרת, שגם בעניינה ניתן צו לפירוק עקב חדלות פירעון – עמותת אלאהלי כדורגל קלנסווה. יצויין, כי בעלי תפקיד בעמותת אלאהלי כדורגל קלנסווה נחקרו במשטרה בנוגע להונאת ביטוח לאומי.

במסגרת הליך הפיקוח התברר, כי הגורמים בעמותה העומדים מאחורי רכישת זכויות הניהול והפעילות של קבוצת הכדורגל, הם אותם הגורמים העומדים מאחורי התנהלותה הלא תקינה של עמותת אלאהלי כדורגל קלנסווה. כמו כן, לאחר רכישת הקבוצה פעלו למנות גורמים נוספים קשורים שיכהנו במוסדות העמותה.

העברת הפעילות לאותם הגורמים מעלה חשש לניגוד עניינים וניסיון להתחמק מתשלום חובות העמותה תוך המשך ניהול הקבוצה על ידי אותם גורמים או מי מטעמם. יודגש, כי בתיק הייתה חקירה משותפת של משטרת ישראל, חקירות ביטוח לאומי וזרוע חקירות ומודיעין ברשות התאגידים.

בשבוע החולף התקיים בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, לפני השופטת מרב בן ארי, דיון בבקשת הפירוק, שאליו לא התייצבה העמותה. במסגרת הדיון מסר ב"כ הכונס הרשמי את עמדתו, שלפיה נוכח קיומן של עילות פירוק הוא אינו מתנגד לבקשה.

בית המשפט קיבל את טענות המבקשים, רשמת העמותות והכונס הרשמי, הורה על מתן צו לפירוק העמותה ומינה את עו"ד רונן נאוי כמפרק העמותה. בית המשפט קבע, בין היתר, כי במסגרת תפקידו יבחן המפרק את טענות הרשמת ביחס להתנהלות העמותה.

