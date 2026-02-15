דרמה: בנו של ניר אלון טס לקרנבל בברזיל ונעדר

דאגה גדולה בישראל: הראל אלון (28), מאמן כושר מוכר ובנו של ניר אלון, יו"ר חטיבת הספורט בהסתדרות, נעדר בברזיל לאחר שנסע לקרנבל בריו דה ז’ניירו.

על פי המידע שהגיע למשפחה, אלון שהה באזור קופקבנה במהלך חגיגות הקרנבל, כאשר על פי החשד נשדד במקום. מכשיר הטלפון הנייד שלו נגנב וקיים חשד כי סומם במהלך האירוע. מאז, נותק עמו הקשר ביממה האחרונה ומשפחתו אינה מצליחה להשיגו.

משרד החוץ והגורמים הרלוונטיים בברזיל פועלים בניסיון לאתרו ולוודא כי הוא בריא ושלם. נכון לשעה זו טרם נוצר קשר עם אלון, כאשר כל האפשרויות נבדקות כדי לנסות ולהבין מה עלה בגורלו ולאתר אותו בהקדם.

ניר אלון (רועי כפיר)

הראל אלון מוכר בקהילת הספורט כמאמן כושר שעבד עם ספורטאים רבים, והידיעה על היעדרותו עוררה דאגה רבה בקרב מכריו ובענף כולו. גם רכז מכבי תל אביב, תמיר בלאט, התייחס למקרה ושיתף בסטורי בחשבון האינסטגרם שלו פרטים ותמונה של אלון בניסיון לסייע באיתורו.

המשפחה מבקשת מכל מי שיש בידיו מידע רלוונטי לפנות לגורמים המוסמכים, בתקווה שהסיפור יסתיים במהרה עם בשורות טובות.