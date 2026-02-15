רבע 1, 07:49: הפועל ת"א - מכבי רעננה 5:6

אחרי שאיבדה את המקום הראשון בטבלת ליגת ווינר סל, הפועל תל אביב מנסה בשעה זו לשוב למסלול בארנה שבנתניה, שם היא מארחת את מכבי רעננה למשחק שמוקדם מן המחזור ה-24. בסיבוב הראשון השיגו האדומים את ניצחונם הראשון אי פעם על היריבה מהשרון בליגה הבכירה, 72:89 במטרווסט.

שחקניו של דימיטריס איטודיס שבים לזירה המקומית יומיים אחרי שספגו הפסד יורוליג חמישי ברצף, הפעם לז'לגיריס קובנה 93:82 בחוץ, ומתחילים רצף של שלושה משחקי ליגה בפחות משבוע, שבהם ינסו להזכיר את הדומיננטיות שהציגו בשלבים מוקדמים יותר של העונה, תומר גינת נרשם לסגל אך לא צפוי לשחק.

העולה החדשה, שעומדת על מאזן 13:3 בלבד, נכנעה בשבוע שעבר בפעם השלישית ברצף, הפעם למכבי תל אביב 106:89 בבית, למרות ערב אישי נפלא של ג'ו רגלנד, שסיפק דאבל דאבל של 24 נקודות ו־11 אסיסטים. חניכיו של שי סגלוביץ ירדו אל מתחת לקו האדום בעקבות מאזן פנימי נחות מול הפועל גליל עליון.

הפועל תל אביב יכולה לרשום את ניצחונה ה-999 אי פעם בעונה הסדירה של הליגה הבכירה, ובכך להתקרב מרחק משחק אחד מציון דרך היסטורי וחגיגי, שעשוי להיות מושלם במשחק בית נוסף מול מכבי רמת גן. רעננה, מצידה, מחפשת ניצחון ראשון על האדומים מאז 7 במרץ 1999, אז גברה עליהם 72:85.

רבע ראשון

חמישייה הפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט, בר טימור, טאי אודיאסי, איש וויינרייט וים מדר.

חמישייה מכבי רעננה: לנארד פרימן, ג’ו רגלנד, חואקין שוכמן, יותם חנוכי וטייריס רדפורד.