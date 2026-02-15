יום ראשון, 15.02.2026 שעה 18:08
ליגת ווינר סל 25-26
301253-147116הפועל ת"א
291233-145716מכבי ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
221458-137816עירוני קריית אתא
221343-128416מכבי ראשל"צ
211345-125916עירוני נס ציונה
191404-129916מכבי רעננה
191385-124816אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

רבע 1, 07:49: הפועל ת"א - מכבי רעננה 5:6

ליגת ווינר סל, מחזור 24: אחרי שאיבדו את פסגת הטבלה, האדומים מארחים את הקבוצה מהשרון, שירדה לאחרונה מתחת לקו האדום, במשחק שמוקדם מהמחזור ה-24

אלייז'ה בראיינט (רועי כפיר)
אלייז'ה בראיינט (רועי כפיר)

אחרי שאיבדה את המקום הראשון בטבלת ליגת ווינר סל, הפועל תל אביב מנסה בשעה זו לשוב למסלול בארנה שבנתניה, שם היא מארחת את מכבי רעננה למשחק שמוקדם מן המחזור ה-24. בסיבוב הראשון השיגו האדומים את ניצחונם הראשון אי פעם על היריבה מהשרון בליגה הבכירה, 72:89 במטרווסט.

שחקניו של דימיטריס איטודיס שבים לזירה המקומית יומיים אחרי שספגו הפסד יורוליג חמישי ברצף, הפעם לז'לגיריס קובנה 93:82 בחוץ, ומתחילים רצף של שלושה משחקי ליגה בפחות משבוע, שבהם ינסו להזכיר את הדומיננטיות שהציגו בשלבים מוקדמים יותר של העונה, תומר גינת נרשם לסגל אך לא צפוי לשחק.

העולה החדשה, שעומדת על מאזן 13:3 בלבד, נכנעה בשבוע שעבר בפעם השלישית ברצף, הפעם למכבי תל אביב 106:89 בבית, למרות ערב אישי נפלא של ג'ו רגלנד, שסיפק דאבל דאבל של 24 נקודות ו־11 אסיסטים. חניכיו של שי סגלוביץ ירדו אל מתחת לקו האדום בעקבות מאזן פנימי נחות מול הפועל גליל עליון.

הפועל תל אביב יכולה לרשום את ניצחונה ה-999 אי פעם בעונה הסדירה של הליגה הבכירה, ובכך להתקרב מרחק משחק אחד מציון דרך היסטורי וחגיגי, שעשוי להיות מושלם במשחק בית נוסף מול מכבי רמת גן. רעננה, מצידה, מחפשת ניצחון ראשון על האדומים מאז 7 במרץ 1999, אז גברה עליהם 72:85.

רבע ראשון

חמישייה הפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט, בר טימור, טאי אודיאסי, איש וויינרייט וים מדר.

חמישייה מכבי רעננה: לנארד פרימן, ג’ו רגלנד, חואקין שוכמן, יותם חנוכי וטייריס רדפורד.

