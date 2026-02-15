מתחשמלים: הולנד, דונארומה ושרקי עברו ל-BYD

שיתוף פעולה חדש בין עולם הרכב החשמלי לבין אחד ממועדוני הכדורגל החזקים בעולם מביא את המותג הסיני BYD אל מרכז הבמה. יצרנית הרכבים החשמליים וההיברידים הפכה לשותפה רשמית של מנצ’סטר סיטי, ובכך קושרת את שמה לשחקנים הבולטים של הקבוצה, בהם החלוץ ארלינג האלנד, השוער ג’אנלואיג’י דונארומה והקשר ריאן שרקי. המהלך מסמן צעד נוסף בהתרחבות הגלובלית של היצרנית, שמנצלת את הפופולריות העצומה של הכדורגל האירופי כדי לחזק את תדמיתה ברחבי העולם.

החל מ־11 בפברואר, לוגו BYD מופיע על שרוול חולצות האימון של קבוצת הגברים של מנצ’סטר סיטי, ובעונה הבאה הוא צפוי להופיע גם על מדי קבוצת הנשים. הנראות של המותג לא תוגבל רק לביגוד: הלוגו יוצג ברחבי אצטדיון אתיחאד, ואף יופיע על משענות הראש של ספסלי השחקנים, מה שמבטיח חשיפה קבועה במהלך שידורי משחקי הפרמייר ליג והמפעלים המקומיים באנגליה.

כחלק מההסכם, רכבי BYD ייקחו חלק פעיל בחוויית המשחק עצמה. אחד מדגמי החברה יוביל את אוטובוס הקבוצה הרשמי בדרכו לאצטדיון לפני משחקים, כולל משחקי הליגה והגביעים. מדובר במהלך שיווקי חכם במיוחד, שכן כניסת הקבוצה לאצטדיון היא רגע מצולם היטב וזוכה לחשיפה רחבה בקרב מיליוני צופים ברחבי העולם.

גם השקחנים הפכו להיות פניו של המותג (BYD)

לצד רכבי BYD, גם דגמים של Denza – מותג היוקרה של היצרנית הסינית – יוצגו במסגרת שיתוף הפעולה. Denza, שנוצר כדי להתחרות ביצרני פרימיום אירופיים, מביא עמו עיצוב מתקדם, איכות חומרים גבוהה וטכנולוגיות מתקדמות. הופעת המותג לצד אחד המועדונים הגדולים בעולם מהווה ניסיון ברור למצב אותו כשחקן רציני בשוק היוקרה הבינלאומי.

שיתוף הפעולה אינו מסתכם רק בחשיפה ויזואלית. במסגרת ההסכם, BYD תתקין עמדות טעינה במתחם האימונים City Football Academy, וכן מערכות אגירת אנרגיה מבוססות סוללות. מערכות אלו ישפרו את היעילות האנרגטית של המתחם ויחזקו את התדמית של מנצ’סטר סיטי כמועדון המחויב לחדשנות ולקיימות סביבתית.

המהלך משתלב באסטרטגיה רחבה יותר של BYD, שהפכה בשנים האחרונות לאחת היצרניות המשפיעות בעולם בתחום הרכב החשמלי. החברה כבר הייתה נותנת חסות רשמית ליורו 2024 ולאליפות אירופה עד גיל 21 ב־2025, אך שיתוף הפעולה עם מנצ’סטר סיטי מעלה את רמת החשיפה לשלב חדש. אצטדיון אתיחאד, המכיל כ־53,000 מקומות ישיבה, מהווה פלטפורמה גלובלית מושלמת להצגת המותג בפני קהל בינלאומי.

פפ גוארדיולה (BYD)

מאחורי ההצלחה עומדת חברה שהחלה את דרכה לפני מעט יותר משלושה עשורים כיצרנית סוללות בלבד. בשנת 2008 הציגה BYD את הרכב ההיברידי־נטען הראשון שלה בייצור סדרתי, ומאז צמחה במהירות. כיום החברה פועלת ביותר מ־110 שווקים ברחבי העולם, ובדצמבר 2025 חגגה אבן דרך משמעותית עם ייצור הרכב החשמלי או ההיברידי־נטען ה־15 מיליון שלה.

נתוני המכירות של החברה ממחישים את עוצמתה. בשנת 2025 בלבד מכרה BYD כ־4.6 מיליון כלי רכב, כאשר יותר ממיליון מהם נמכרו מחוץ לסין. מדובר בהוכחה לכך שהיצרנית כבר אינה שחקן מקומי בלבד, אלא מותג גלובלי המתחרה ישירות ביצרניות אירופיות, אמריקאיות ויפניות בשוק הרכב החשמלי.

היכולות הטכנולוגיות של BYD הן אחד הגורמים המרכזיים להצלחתה. החברה, שממוקמת בעיר שנג’ן, מעסיקה כ־120,000 מהנדסי מחקר ופיתוח ומגישה בממוצע כ־45 בקשות פטנט חדשות בכל יום עבודה. כעת, עם חיבור ישיר לכוכבי כדורגל מהשורה הראשונה ולמועדון בעל השפעה עולמית, BYD מחזקת את מעמדה לא רק כיצרנית רכב מובילה, אלא גם כמותג גלובלי שמייצג חדשנות, טכנולוגיה ועתיד חשמלי.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה