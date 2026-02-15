אחת האופציות של מכבי תל אביב: עמית עבו

מכבי תל אביב מנסה להשלים את החסר בקו האחורי לאחר פציעתו של גבריאל ׳איפה׳ לונדברג, ועמית עבו (26, 1.80) הוא אחת האופציות מבחינתם של הצהובים. הם יפגשו הערב (20:45) את הפועל ירושלים בחצי גמר גביע המדינה, אבל במקביל במועדון מבקשים לחזק את הקו הקדמי.

עבו משחק העונה במדי בולזאק הצרפתית ובעברו הספיק לשחק גם בנבז׳יס הליטאית ובליגת העל כאשר שיחק בעירוני נס ציונה, הפועל אילת, מכבי ראשון לציון, מכבי אשדוד וכמובן במכבי תל אביב.

ממוצעיו של עבו העונה בליגה הצרפתית עומדים על 11 נקודות לצד 3.3 אסיסטים ו-2.1 ריבאונדים כאשר הוא קולע ב-41.6% מהשדה, 38.8% מעבר לקשת ו-80 אחוזים מהקו.