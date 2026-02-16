משחק 3: נבחרת העולם - נבחרת הפסים 31:29

החגיגה הגדולה של ארצות הברית הגיעה לשיא שלה, והפעם זה היסטורי עבור ישראל. סוף השבוע של האולסטאר מסתיים לו בשעה זו עם משחק האולסטאר הגדול בין הכוכבים הכי גדולים בליגה, וביניהם דני אבדיה, הנציג שלנו מעבר לים ששובר תקרת זכוכית אחר תקרת זכוכית.

נתחיל מהפורמט. שלוש קבוצות: הכוכבים, הפסים והבינלאומיים. שלוש הקבוצות הללו יפגשו אחת את השנייה במשחקים של 12 דקות, ואחרי שכולן פגשו את כולן, שתי הראשונות בטבלה יעלו אל משחק הגמר הגדול. במקרה של שוויון, ההפרשים בניצחונות הוא זה שיכריע.

המשחק הראשון הוא בין הבינלאומיים כולל כמובן אבדיה נגד הכוכבים, לאחר מכן קבוצת הפסים תשחק נגד המנצחת של המשחק הראשון והמשחק השלישי יהיה שוב הפסים, הפעם נגד הקבוצה שהפסידה במפגש הראשון. בסיום שלושת אלו, השתיים עם המאזן הטוב ביותר כאמור ישחקו בגמר.

קבוצת הבינלאומיים, אותה מאמן דרקו ראיאקוביץ’, מאמן טורונטו: לוקה דונצ’יץ’, ניקולה יוקיץ’, ויקטור וומבניאמה, דני אבדיה, ג’מאל מארי, אפרן שנגון, פסקל סיאקם, קארל אנתוני טאונס ונורמן פאוול.

קבוצת הפסים, אותה מאמן מיץ’ ג’ונסון, מאמן סן אנטוניו: ג’יילן בראון, ג’יילן ברנסון, קווין דוראנט, ברנדון אינגרם, לברון ג’יימס, קוואי לנארד, דונובן מיצ’ל ודארון פוקס.

קבוצת הכוכבים, אותה מאמן ג’יי בי ביקרסטף, מאמן דטרויט: קייד קנינגהאם, טייריס מקסי, סקוטי בארנס, דווין בוקר, ג’יילן דורן, אנתוני אדוארדס, צ’ט הולמגרן וג’יילן ג’ונסון.

משחק ראשון: הבינלאומיים – הכוכבים 35:37 (אחרי הארכה)

חמישיית נבחרת העולם: דני אבדיה, ויקטור וומבניאמה, ניקולה יוקיץ’, ג’מאל מארי ולוקה דונצ’יץ’.

חמישיית נבחרת הכוכבים: דווין בוקר, אנתוני אדוארדס, ג’יילן דורן, טייריס מקסי וקייד קנינגהאם.

דני אבדיה נכנס לאולם. רגע האמת (רויטרס)

דני אבדיה מגיע לעשות היסטוריה (רויטרס)

דני אבדיה, לוקה דונצ'יץ' ויאניס אנטטקומפו. מי היה מאמין (רויטרס)

המשחק נפתח עם דאנק של וומבי שנראה שבא לשחק אגרסיבי, כשהוא מיד הוסיף שלשה בדרך ל-0:5. דורן ענק בהטבעה משלו ואדוארדס השווה מעבר לקשת, כשאירוע מעט נדיר קרה עם עבירה על וומבניאמה, בוקר הפך עם שלשה בצד השני, 7:8 לכוכבים. אדוארדס הוסיף שלשה ואז הרגע לו חיכינו, כשדני אבדיה קלע לראשונה עם שלשה שמחממת את הלב, ומיד הוא הוסיף אסיסט לדונצ’יץ’ שקבע 11:12 לזרים. אדוארדס קלע מתחת לסל, מקסי הוסיף עוד שתיים משלו ואז קיבלנו פסק זמן ראשון.

דני אבדיה מול אנתוני אדוארדס (רויטרס)

ג'מאל מארי מול טייריס מקסי (רויטרס)

כל החמישייה אצל הזרים הוחלפה למעט אבדיה, כשטאונס סחט עבירה ודייק פעמיים מהקו, רק כדי להוסיף שלשה ולתת לקבוצה שלו את ההובלה. סיאקם קיבל אסיסט נפלא משנגון והניח 2, מקסי השיב אש בצד השני, ואז דני עם מסירה נפלאה לסיאקם רשם עוד אסיסט. אבדיה הוסיף דאנק והגיע ל-5 נקודות במתפרצת, טאונס צלף מכמעט רבע מגרש וקבע 17:26, מה שכפה טיים אאוט בצד השני.

ויקטור וומבניאמה עולה חזק (רויטרס)

אנתוני אדוארדס שומר על לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

לוקה דונצ'יץ' מול קייד קנינגהאם (רויטרס)

אבדיה ירד לראשונה ודווין בוקר קלע 2, כשמיד קנינגהאם חטף והטביע כדי להשלים ריצת 0:4 מהירה. ג’יילן ג’ונסון הוסיף הטבעה, אז ראיאקוביץ’ לקח פסק זמן, כשהוא מוביל 23:26. וומבי חזר ומיד דייק עם פלוטר, ג’ונסון ענה עם דאנק בצד השני. קנינגהאם צימק לנקודה מחצי מרחק, וומבי מנע מהפך עם בלוק ענק וטאונס גרם לזה להיות שווה את זה עם דאנק גדול שקבע 27:30. הולמגרן הטביע ושוב צימק למינוס נקודה דקה לסיום, וומבי סחט עבירה והעלה לפלוס 3, 28 שניות לסיום. אדוארדס השווה בשלשה גדולה 13 שניות לסוף, פאוול החטיא על הבאזר והמשחק הראשון באולסטאר נכנס להארכה. המשמעות? הקבוצה הראשונה שקולעת 5 נקודות, בלי שעון.

קיגן מייקל קיי בא לראות (רויטרס)

גם מישל וברק אובמה באו (רויטרס)

אבדיה חזר להארכה, אדוארס קלע 2 וקירב את קבוצתו עד כדי 3 נקודות מניצחון במשחק, וומבי תפר שלשה בצד השני וקירב את קבוצתו עד כדי 2 נקודות מניצחון. סקוטי בארנס קלע שלשה גדולה וחתם את המשחק הראשון, כשנתן 3:5 לנבחרת הכוכבים בהארכה אחרי 32:32 בתום 12 הדקות, וה-וי הראשון של משחק האולסטאר הולך לחבורה של ג’יי בי ביקרסטף. אבדיה סיים עם 7+ במדד הפלוס/מינוס, הגבוה ביותר מבין שחקני העולם. שאר החמישייה סיימה במינוס.

טירוף יחד עם סקוטי בארנס (רויטרס)

חיבוקים לסקוטי בארנס (רויטרס)

ויקטור וומבניאמה מאוכזב (רויטרס)

משחק 2: נבחרת הכוכבים – נבחרת הפסים: 40:42 לפסים

חמישיית נבחרת הכוכבים: קייד קנינגהאם, אנתוני אדוארדס, דווין בוקר, ג’יילן דורן וטייריס מקסי.

חמישיית נבחרת הפסים: לברון ג’יימס, ג’יילן בראון, ג’יילן ברנסון, קוואי לנארד וקווין דוראנט.

קווין דוראנט פתח את המפגש השני עם שלשה, אדוארדס המשיך מאיפה שעצר עם דאנק גדול, דורן הפך עם הטבעה משלו בדרך ל-3:4 לכוכבים. ג’יילן בראון הפך בחזרה עם סל נפלא מחצי מרחק, קנינגהאם חדר והחזיר את ההובלה לקבוצתו. אנד-וואן של דורן העלה את הכוכבים לפלוס ארבע, זה נמחק בחמש שניות משלשה של לברון שלוותה בחטיפה ושלשה נוספת של לנארד, וזה 9:11 לפסים. בראון הוסיף דאנק עצום, דורן צימק עם הטבעה משלו, לברון נשלח לקו ודייק פעמיים ואז דוראנט מחצי מרחק קבע 11:17 לפסים, 8 דקות לסיום.

לברון ג'יימס (רויטרס)

ג'יילן בראון מטביע (רויטרס)

קניניגהאם הטביע וצימק בצד השני, מקסי המשיך את הקאמבק, ברנסון בלם אותה ואז קיבלנו טיים אאוט כדי לראות קצת חילופים. קוואי המשיך ללהוט בבית עם חדירה יפה, ג’ונסון צימק עם שלשה בצד השני ואז דאנק מדהים של בראון קבע 18:23 לפסים, כשמיד כוכב בוסטון הוסיף שלשה והגדיל לפלוס 8. בארנס הטביע מנגד, ג’ונסון הוריד למינוס 4, בראון דאג להרגיע מחצי מרחק בדרך ל-22:28 לפסים, 4 דקות לסיום. אדוארדס ריחף לדאנק מרשים, קנינגהאם צימק למינוס נקודה בלבד, רק עד שמיצ’ל ענה עם שלשה משלו בצד השני.

דווין בוקר (רויטרס)

קוואי לנארד עולה לסל (רויטרס)

ג'יילן דורן (רויטרס)

פוקס הצטרף לרשימת הקלעים והחזיר ליתרון 6 עבור הפסים, אדוארדס צימק והמשיך להיות בולט, קנינגהאם הלך לקו והמשיך את הריצה של הכוכבים כדי לצמק ל-33:31, 2 דקות לסיום. מיצ’ל הרגיע עם שלשה חשובה, בוקר קלע בצד השני ואז לברון ג’יימס עם שלשה מהרבע קבע 33:39 לפסים. קנינגהאם השיב אש, אדוארדס הוריד למינוס 2 רק 34 שניות לסיום ואז קבע מהפך דרמטי עם שלשה ענקית 17 שניות לסוף. כדור אחרון הלך לפוקס, שעם הבאזר דפק שלשת ניצחון מטורפת וקבע 40:42 לנבחרת הפסים.

קייד קנינגהאם מול קווין דוראנט (רויטרס)

משחק 3: נבחרת העולם – נבחרת הפסים

חמישיית נבחרת העולם: דני אבדיה, קארל אנתוני טאונס, ג’מאל מארי, פסקל סיאקם ו-ויקטור וומבניאמה.

חמישיית נבחרת הפסים: ג’יילן ברנסון, ג’יילן בראון, לברון ג’יימס, קווין דוראנט וקוואי לנארד.

אבדיה לא השתלט על שני כדורים, לנארד העניש בצד השני עם שלשה, טאונס דאג לשוויון מעבר לקשת בעצמו. דוראנט דייק מחצי מרחק, וומבי ענה עם הטבעה מפלצתית, קוואי המשיך להרגיש בבית עם שלשה, וומבי השווה עם אנד-וואן בצד השני. שוב לנארד נתן יתרון עם חדירה, מארי עשה את אותו הדבר מנגד והוסיף עוד שלשה, הפעם מאסיסט של אבדיה. ברנסון קבע שוויון עם שלשה גם הוא, וומבי המשיך להתעלל עם עוד דאנק מטורף, אבל ברנסון קבע 15:16 לפסים עם שלשה נוספת. וומבי דייק פעמיים מהקו והשיב יתרון לזרים, טאונס מרבע מגרש דאג לפלוס 4. ברנסון חדר על חברו הטוב טאונס וקלע, וומבי דייק מחצי מרחק מנגד, דוראנט השיב אש בצד השני ומארי המשיך את הקצב המטורף עם שלשה עבור נבחרת העולם.