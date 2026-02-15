יום ראשון, 15.02.2026 שעה 14:42
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

מנכ"ל ריינה: שרון מימר? לא חושב שירצה להגיע

אחמד ג'אבר, שמנהל את המועדון הצפוני ב"שיחת היום" על הפיטורים של האדיה: "עם המאמן הקיים לא חשבנו שאפשר לשרוד בליגה". וגם: מי אשם בסיטואציה

|
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

מכבי בני ריינה הובסה אתמול (שבת) 4:0 בביתה מול מכבי נתניה, כשמי ששילם את המחיר הוא אדהם האדיה, שפוטר מאימון הקבוצה, שנועלת את טבלת ליגת העל. מנכ”ל המועדון, אחמד ג’אבר, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ששודרה בערוץ ONE.

מה הוביל אתכם לעשות את הזעזוע? לפני כשלושה שבועות סעיד בסול פנה לאלי לוי.
”אני חושב שהגענו למצב שאנחנו רוצים שהקבוצה תנסה לשרוד בליגה ועם המאמן הקיים לא חשבנו שאפשר לעשות את זה”.

את מי אתם רוצים להביא? פניתם לשרון מימר?
”אני לא חושב ששרון מימר ירצה להגיע למועדון כזה או אחר”.

אתם חושבים שאתם יכולים להישאר בליגה?
”לאור לוח המשחקים שיש לקבוצה, יש לנו סיכוי להישאר בליגה, 10 נקודות השגנו מהקבוצות האלו”.

“עשינו טעויות, לא בורחים מאחרויות”

המאמנים אשמים או שההנהלה גם אשמה במצב?
“עשינו טעויות ואנחנו לא מכחישים את זה ולא בורחים מאחריות, החלפנו 14-15 שחקנים בקיץ. אנחנו לא רק מאשימים את סלובו או אדהם. מקווים לכפר על זה”.

אדהאם האדיה (חגאדהאם האדיה (חג'אג' רחאל)

אתם מדברים עם מאמן עם ניסיון או שם מפתיע?
”אני לא מתכוון לחשוף, ברגע שיהיה משהו רשמי נודיע”.

“הקבוצה מעל העל”

האם אדהם לא מיצה את הפוטנציאל?
”ברור, גם ברור לו שלא הצלחנו למצות את הפוטנציאל של המועדון, זה לא רק אשמתו אבל הקבוצה מעל הכל”.

מה אדהם אמר על הפיטורים?
”הקבוצה חשובה לאדהם, הוא רוצה את טובת הקבוצה והבין את זה, נמשיך להישאר חברים, אבל לא היה מנוס מלעשות שינוי כדי להציל את המצב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
