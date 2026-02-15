"גלוך בעיקר לוחץ, אבל את מי הוא שם מול השוער?"

אייאקס רשמה עוד ניצחון מהדהד, 1:4 על פורטונה סיטארד, כשאוסקר גלוך שותף רק כמחליף. לאחרונה הוא מוצא את עצמו בעיקר על הספסל, גם אם לא פעם נקרא לעלות כמחליף. אמש הוא נכנס כחצי שעה לפני הסיום במקומו של שון סטויר, אך לא הצליח להשפיע משמעותית על המשחק.

“הישראלי הובא לאמסטרדם בקול תרועה רמה, תמורת סכום עתק של 15 מיליון אירו, אך בפועל תרומתו הייתה מינימלית למדי”, נכתב בתקשורת ההולנדית. גם אוהדי אייאקס מתחילים להפנות כלפיו ביקורת. בין התגובות נכתב: "אני מתחיל להתעצבן מגלוך. אני מבין את התסכול שלו מזה שקלאסן תמיד בהרכב ושהוא צריך להציג הופעות ברמה של מסי כדי לנצח את המאבק הזה". מגיב נוסף כינה אותו "פרודיה על כדורגלן מודרני. באמת הכדורגלן הכי יהיר ומיושן אי פעם".

אוהדי אייאקס מבקרים

"גלוך עם אגו ענק, כרגע אני מעדיף לראות אותו על הספסל ולא על הדשא. הוא משחק כאילו יש לו סקוץ' על הנעליים", הוסיפו. וגם: "בזבוז זמן. אין לו שום ראיית משחק ולעולם לא מקבל את ההחלטות הנכונות תחת לחץ. אפילו לא בהולנד". לטענתם, צריך למכור אותו. תגובה נוספת סיכמה: "איזה בזבוז זמן".

קנת' פרס התייחס לכך בעבר ב-ESPN: "גלוך הוא סיפור ייחודי באמת. יש פער עצום בין מה שאייאקס חשבה שהיא רוכשת לבין מה שהיא קיבלה בפועל. אני חושב שהם ציפו למישהו שיעצב את ההתקפה וישים שחקנים מול השוער. מה שהם קיבלו זה מישהו שמפעיל בעיקר לחץ אינטנסיבי. את מי הוא שם מול השוער? מתי בכלל הוא הרחיק כדור?".