אחרי יותר משנתיים: הכדורמים חוזר לישראל

לא רק הכדורסל והטניס, גם הכדורמים חוזר לישראל. לראשונה מאז 7 באוקטובר 2023, התאחדות הכדורמים האירופית אישרה היום (ראשון) לקיים משחקים רשמיים בארץ, והפועל יקנעם תהיה הראשונה לארח במסגרת אירופית.

האלופה הישראלית, שעשתה העונה היסטוריה והפכה לקבוצה הראשונה בכחול-לבן שמעפילה לשלב הבתים של היורוקאפ, תארח ביום רביעי את גליפדה היוונית וכעבור שלושה ימים תתמודד בביתה מול מאנה בודפשט ההונגרית. המשחקים יתקיימו בישראל לעיני הקהל המקומי, לאחר תקופה ארוכה שבה נאלצה הקבוצה לארח מחוץ למדינה.

מאז תחילת המלחמה בעזה הותר לקיים בישראל רק משחקים בודדים במסגרת היורוליג והיורוקאפ בכדורסל וכן מפגשי גביע דייויס בטניס. כעת מצטרף ענף שלישי לרשימה, עם חזרת הכדורמים לישראל.

הפועל יקנעם נשים (פרטי)

“הפעלנו מכבש של לחצים כדי שזה יקרה”

מדובר בצעד חשוב עבור הכדורמים הישראלי. והוא הושג בעיקר בזכות מאמצים כבירים וקשרים ענפים של האיגוד בכלל והיו"ר בפרט, רונה פרוינד עמיצור, עם ראשי האיגוד האירופית והשיחות שקיימה עימם בחודשים האחרונים.

"כיף שהמשחקים חוזרים לישראל", אמרה פרוינד עמיצור. "הצלחנו לרתום את ראשי האיגוד האירופי בזכות מערכת יחסים טובה וחשובה שבנינו איתם לאורך התקופה האחרונה. זה לא דבר מובן מאליו. את הכדורגל והכדורעף, למשל, עוד לא החזירו ארצה. הפעלנו מכבש של לחצים כדי שזה יקרה. שמחה שבאיגוד האירופי הבינו שאפשר וצריך לקיים משחקים בינ"ל בישראל".

קפטנית ומנהלת הפועל יקנעם, שונית סטרוגו, התייחסה לאישור ולאירוח הצפוי: "מרגש מאוד עבורנו לארח סוף סוף משחק אירופי בישראל. עבור מועדון קטן כמו שלנו זו גאווה גדולה, במיוחד אחרי הדרך שעברנו העונה באירופה. שיחקנו רחוק מהבית תקופה ארוכה, והעובדה שנוכל לעלות למים מול הקהל שלנו נותנת לנו דחיפה אדירה. אנחנו רוצות להמשיך לייצג בכבוד את יקנעם ואת הכדורמים הישראלי ולעשות עוד צעד קדימה במפעל".

שונית ורונה יחד עם הנבחרת הלאומית באליפות אירופה (פרטי)

“אנחנו חלק מהטופ האירופי, ואף אחד לא יכול לקחת את זה”

מאמן הקבוצה, מילוש ברדיץ', הוסיף: "להגיע לשלב הבתים עבור קבוצה מיקנעם משמעותו לפרוץ גבולות שבמשך שנים נראו בלתי ניתנים להשגה. מאחורי ההישג הזה עומדות שנים של עבודה קשה, הקרבה ואמונה שאפשר יותר. היום אנחנו חלק מהטופ האירופי, ואת זה אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. זו הוכחה שאנחנו בדרך הנכונה ושהעבודה שלנו נושאת פרי. אנחנו גאים כי הרווחנו את זה במים. כמו כן, מקווים להפוך את זה למסורת ולהשתתף דרך קבע במפעלים הבינלאומיים".

במקביל, קבוצת הגברים של פלרם זבולון הבטיחה בסוף השבוע את המקום ה-13 בטורניר גביע הצ’לנג’ר האירופי. שלשום הביסה זבולון 8:25 את פובואנסה הפורטוגלית ואתמול גברה 9:21 על אפואל ניקוסיה הקפריסאית. היום השלימה ניצחון נוסף, 6:20 על ווסט לונדון האנגלית.