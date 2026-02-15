יום ראשון, 15.02.2026 שעה 15:55
"צריך לתת הכל, אחרת נוכל להישאר בלי כלום"

מאמן בני הרצליה, יהוא אורלנד לקראת חצי הגמר: "מי ישחק? תצטרכו לחכות ולראות". מאמן העמק, שרון אברהמי: "העיר מתרגשת, עשרות אוטובוסים יגיעו"

|
יהוא אורלנד (רועי כפיר)
יהוא אורלנד (רועי כפיר)

הפועל העמק ובני הרצליה תיפגשנה מחר (שני, 19:00) בחצי גמר גביע המדינה בכדורסל, כאשר בחצי הגמר המקביל משחקות מכבי תל אביב והפועל ירושלים. בני הרצליה וגם הפועל העמק נמצאות בעונה מצוינת ולשתיהן מאזן שווה בליגה, 12 ניצחונות לצד ארבעה הפסדים. מאמני הקבוצות נערכו למשחק, במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי באתר.

מאמן הרצליה, יהוא אורלנד, פתח: ”צריכה להיות התייחסות מיוחדת למשחק הזה. צריך לתת הכל, אחרת נוכל למצוא את עצמנו בלי כלום. אנחנו פחות שמים לב לפציעות או רגישויות. באים מוכנים. יש פה תהליך בקבוצה הזאת. אנחנו רוצים לעשות צעד קדימה”.

על מי יפתח: ”שיש שחקנים טובים יש דילמה. אני אקבל את ההחלטה שאני אחשוב שהיא הכי נכונה. עד עכשיו בחרנו נכון בהתאם ליריבות ובגלל זה אנחנו במעלה הטבלה. אתם תצטרכו לחכות”.

הדגשים למחר: ”צריך להיזהר מאוד ולא לבוא בעודף ביטחון. אנחנו המאמנים מנסים לתת את הדגש הזה. אתלט באזור הנוחות זה מאוד מסוכן, אתם לא תראו את זה. נבוא לנצח משחק שמתחיל מ-0:0”.

שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)

לוגשי: כל שחקן רוצה להיות במעמד הזה

קפטן הרצליה, שלו לוגשי, סיפר על התחושות: ”אנחנו מתכוננים למעלה משבוע. נבוא ברמה הטקטית מוכנים, הקבוצה מאוד מתרגשת. עושים את המקסימום באימונים. זה לא סוד שכל שחקן שמתחיל בגיל צעיר רוצה להיות במעמד הזה. כל השחקנים מאוד מתרגשים. אנחנו באים לאימונים הרבה יותר חדים, מחכים מאוד למשחק”.

מאמן הפועל העמק, שרון אברהמי, גם דיבר: ”זה אירוע מרגש. היה לי את העונג להיות חלק ממנו כשחקן. אנחנו נצטרך לשחק חזק ולהיות אגרסיביים. אנחנו עם כמה פציעות לצערי. עדיין מנסים להכשיר את ווילר”.

אברהמי: כל העמק אוהב כדורסל

הניסיון להביא כמה שיותר אוהדים: ”היו מאמצים מאוד גדולים. יש התרגשות מאוד גדולה בעמק. כל העמק אוהב כדורסל. יש כמה עשרות אוטובוסים שיגיעו מחר”.

אוהדי הפועל העמק (אלן שיבר איגוד הכדורסל)אוהדי הפועל העמק (אלן שיבר איגוד הכדורסל)

על היריבה: ”הרצליה, צריך לכבד מאוד מה שהם עשו עד עכשיו. יהוא עושה עבודה נהדרת. אני שומע בכל מקום שאנחנו אנדרדוג ואני אוהב את זה. זה משחק אחד, יהיה מעניין מחר. רפי? הוא יתרום לנו גם מחר וגם בהמשך הדרך”.

קפטן הקבוצה, רועי נציה, סיפר על סף הרגש של השחקנים: ”אנחנו מאוד מתרגשים, יש פה הזדמנות ראשונה לחלק מהשחקנים. באים לשחק אגרסיבי ולעשות הכל. נכון שזה משחק אחד וזה על תואר אבל מנסים לעשות את הדברים שצריך”.

