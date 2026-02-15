סגל על אבדיה: עוד ירדוף אחרי פלייאוף ואליפות

דני אבדיה בדרך להגשים חלום. הישראלי ישתתף במשחק האולסטאר של ה-NBA, כשהוא מצוי בעונה חלומית בפורטלנד. מי שהתראיין בתוכנית “שיחת היום” ושיתף על תחילת דרכו של כוכב הבלייזרס הוא נחום סגל, שהיה מאמן ומורה של אבדיה בילדותו של האחרון.

כמה אתה מתרגש?

“לראות שחקן שמגיע לרמה הזאת זה התרגשות גדולה, היום אתה יכול להגיד לי מי חבריך ואומר לך מי אתה (על דונציץ’ ויוקיץ’)”.

אם היינו אומרים לך פעם על זה שיהיה אולסטאר, היית מאמין?

”דני מתקדם בכל שנה ב-300 אחוז, ידעתי שיגיע ל-NBA, הוא ירדוף אחרי אליפות ופלייאוף”.

מה מייחד את דני?

”הוא סופר תחרותי, אחד האנשים הנחמדים, לא עושה קיצורי דרך, חרוץ מאוד, תמיד רוצה לנצח”.

במה ההתקדמות שלו באה לידי ביטוי?

”ההיבט הפיזי שלו, לא מדברים על שחקנים גבוהים ששולטים ככה בכדור, עבד על הקליעה מבחוץ , התחילו לשבת לו על הימין אז הוא התאמן על השמאל. הוא היה עובד שעות על הגוף שלו”.