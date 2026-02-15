"סיפקתם הגנה למימר?", "הוא לא היה צריך"

שרון מימר נחוש להיפרד מבני סכנין לאחר התקרית הקשה באימון הקבוצה, בה חש מאוים. עורך דינו אמיר כהן התראיין היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ושפך פרטים חדשים על הפרשה המסעירה, כמו גם את גרסת המאמן למקרה. במקביל התראיין מנכ”ל בני סכנין יוסף בדארנה וסיפר על צד המועדון בעניין.

מה המצב בכל הנוגע לשרון מימר? זה סופי מוחלט שהוא סיים עם סכנין?

עו”ד אמיר כהן: ”הסטטוס לא השתנה, הדבר היחיד שמשתנה זה שניסיונות סכנין מאוחר מדי כמס שפתיים. לא יודע עד כמה סכנין יכולים לתת לשרון את ההגנה המלאה. הסטטוס אותו סטטוס וכרגע הוא נמצא במצב החלמה מהאירוע שעבר, אירוע לא קל, הוא מאוד פגוע מההתנהלות שם. נאמר לו על ידי בעלי תפקידים במועדון שיכול להיות שתהיה מחאה. מחאה זה דבר שהוא בסדר”.

מתי נאמר לו?

“כשהוא הגיע לאימון”.

צפו: עימות בין עו"ד של מימר למנכ"ל סכנין

אז בניגוד לאמירות של אנשי סכנין, הם ידעו שכן יהיה משהו באימון.

עו”ד כהן למנכ”ל סכנין, יוסף בדארנה: ”אם ידעתם שתהיה מחאה, למה לא דאגתם לשלומו לפני? בשביל מה כל המילים היפות? אתם מופתעים מזה שלא ידעתם שתהיה מחאה, מופתעים מזה ששרון לא הגיע לאימון, אתם מופתעים מהרבה דברים”.

עו"ד אמיר כהן (פרטי)

“הייתה תחושה של לינץ’”

איך חודרים לאימון אנשים רעולי פנים עם שלשלאות?

בדארנה: ”אין לי תירוץ לזה, אבל איך אתם מציירים את התמונה? זה לא מה שהיה”.

עו”ד כהן לבדארנה: “אתה מתואם עם אבו יונס? הוא לא הכחיש את זה בראיון מקודם. הייתה תחושה ואווירה של לינץ’, אף אחד לא אמר שהיה לינץ’ בפועל”.

בדארנה: “אני מכבד את שרון והצוות המקצועי, הייתי שם מהדקה הראשונה, כשאשב פנים מול פנים מול שרון אדבר איתו על הכל. גם אני קיבלתי קללות על ההורים שלי, אני מתמודד עם זה, זה הכדורגל. היו הרבה בעיות בתחילת השנה גם והתמודדתי. גם אנחנו קיבלנו איומים. ביקשתי משרון תבוא ונשב אחרי המקרה, האוהדים אוהבים אותך ורוצים אותך, רוצים לשבת ולפתור את הדברים”.

שרון מימר (לילך וויס-רוזנברג)

אתה אומר שמי שנכנס לכדורגל צריך לדעת לאן הוא נכנס?

בדארנה: ”לא. אבל יש דברים שקורים בארץ שהם גרועים ממה שקורה בסכנין”.

עו”ד כהן: “אתם מנותקים מהאירוע”.

בדארנה: ”לא, אנחנו חיים את האירוע, לכל אחד יש את האינטרס שלו. אני מכבד את הקבוצה, את שרון ואת הצוות, אני עדיין מקווה שהוא יחזור לאמן במשחק היום”.

עו”ד כהן: “סיפקתם הגנה לעובדים? זה מקום עבודה. זה מקום בטוח להגיע אליו?”

בדארנה: ”לא ידענו שיהיה קהל שיבוא למגרש לעשות את זה. אנחנו יודעים שיש קהל שמגיע לאימון בכללי”.

עו”ד כהן: “ההגנה על העובד זה חוק יסוד במדינת ישראל. מה שקרה פה זה חציית קו אדום”.

בדארנה: ”הוא לא היה צריך הגנה, לא היו מכות”.

קהל אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

אז למה הזמנתם משטרה?

בדארנה: ”מי שהזמין משטרה זה לא אנחנו, לדעתי זה היה המאמן. לפני 5 דקות עליתי עם אבו יונס והוא אמר בעצמו שהגשתם תלונה במשטרה ושיש תהליך חקירה”.

אתה טוען שהיו רק קללות?

בדארנה: ”היו קללות, לא מכות. אף אחד לא נפגע”.

אם אני ניגש אליך עם מקל או שלשלאות ברזל ולא מרביץ לך זה לא אומר שלא היה אירוע אלים.

עו”ד כהן: “המועדון לא הגן בזמן אמת על עובדיו. הם שלחו לשרון ולצוות שזה היה אירוע מקרי, הם מקטינים את האירוע וציפו שהוא פשוט יגיע לאימון. כתבו בסוף המשפט: ‘להזכירכם, אתם תחת חוזה’”.

במגזר הערבי יש המון רציחות לאחרונה. זה לא היה יכול להגיע לכזה מצב?

בדארנה: “איפה הגעתם? מה יש לכם? אתם רחוקים מהמציאות ולוקחים את הנושא למקום אחר”.

שרון מימר מנפח את האירוע?

בדארנה: ”זה לא מה שקרה ולא מה שאתם מדברים עליו”.

שרון מימר (חג'אג' רחאל)

שוחחתם עם מימר? ביקשתם התנצלות?

בדארנה: ”שלחנו הודעות, הוא לא עונה ולא מדבר, זו זכותו”.

איך הסיפור יסתיים?

בדארנה: ”נקווה לטוב, שנשב כולנו ונחזור להיות ביחד כולנו”.

יוסף אומר שמימר מנפח את האירוע.

עו”ד כהן: “הגשנו תלונה למשטרה אתמול, דרשתי להוציא גם את דו”ח הפעולה של היחידה המשטרתית שחילצה את שרון והצוות שלו. שמענו את יוסף ועוד גורמים מסכנין, מדובר פה בשיא האטימות, שייקחו אחריות. את הנעשה אין להשיב, שרון נפגע מאוד מהאירוע, מקום העבודה שאמור היה להיות בטוח כבר לא בטוח. ברגע שהבינו ששרון לא חוזר לאמן הם הפכו את הגרסה שלהם מגרסה מתייפייפת של ‘שרון בוא תחזור’ לגרסה שתעזור להם משפטית בעתיד. בהתחלה הם הודו באירוע וביקרו אותו”.

איך זה יסתיים?

עו”ד כהן: ”שייקחו את האחריות על המעשים שלהם, שיבינו שהפרו את ההסכם עם שרון, שלא נתנו לו את ההגנה כחוק”.