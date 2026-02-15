"אם הארפר לא יהיה טוב, ירושלים תהיה בבעיה"

מכבי תל אביב תפגוש הערב (ראשון, 20:45) את הפועל ירושלים בחצי גמר גביע המדינה בכדורסל. אפי בירנבוים ורוני בוסאני דיברו לקראת המפגש בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE וניתחו את ההתמודדות בין שתיים מהקבוצות החזקות בישראל.

לפני שניגע במשחק חצי הגמר, איך אתה רואה היום את ההופעה של דני באולסטאר?

בירנבוים: “הוא הביא אותנו למקומות שלא חלמנו עליהם, להגיע לכזה מעמד זה ממש מרגש”.

האם אפשר להגיד שירושלים פייבוריטית?

בירנבוים: “כשהמשחק ביד אליהו, מכבי לנצח תהיה פייבוריטית, אבל יש שם אחד ששולט וזה הארפר, על פיו יישק דבר, ברגע שהוא תופס מומנטום, כמו שקטש אמר על שחקן של ז’לגיריס, אם הם ישמרו ככה על הארפר המצב לא טוב”.

בוסאני: “הייתי מוסיף על אפי שהקו האחורי של ירושלים בכושר נהדר, ואנחנו רואים את הכושר שלהם, וגם סמית’ נכנס לכושר טוב”.

האם סנטוס וסורקין והורד יכולים להתמודד על הכוח של ירושלים?

בירנבוים: “אולי הקהל לא יזכור, אבל הארפר חשוב יותר ומושך הרבה עבירות, אם אני מסתכל על מכבי, שהגארדים יצטרכו למנוע ממנו את הכדור. הוא יכול לשלוח אותם לספסל עם עבירות. לגבי הקו הקדמי, הוא חייב לתת ערך מוסף”.

ג'ראד הארפר (באדיבות המועדון)

אף אחד לא היה מאמין למימדים של קלארק, מה לדעתכם הביא לזה?

בירנבוים: “כשמגיעים למכבי לוקח זמן להסתגל ועכשיו הוא פורח כשיש פצועים, בלאט יהיה צריך להיות בכושר התקפי יוצא מן הכלל כי ירושלים מכירה אותו הכי טוב. בלאט מבחינה התקפית העוגן הכי גדול של מכבי”.

איך אתם רואים את המצ’-אפ בין המאמנים?

בירנבוים: “אנחנו יותר אוהבים לדבר על שחקנים, אנחנו רואים שאלון עושה בזמן שלו פלאים ונחשב למאמן בשורה ראשונה”.

“קלארק מדהים, קשה לשמור על בלאט”

בוסאני: “דיברתם על קלארק, כשהוא הגיע שנה שערבה חשבתי שהוא לא שחקן יורוליג, אבל הוא הצליח להשתלב, הוא מדהים השנה. הארפר זה השחקן שאם הוא לא יהיה טוב אז ירושלים תהיה בבעיה. גם הובר אחלה שחקן ותמיד שהוא נכנס הוא לא מוריד את הרמה, הובר ובלאט מכירים הכי טוב אחד את השני והובר יכול לשמור טוב על בלאט”.

אפי: “קשה מאוד לשמור על תמיר בלאט, הוא משחק לרוחב, הדבר השני זה השחרור המהיר של הזריקה”.

תמיר בלאט (רועי כפיר)

הימור להיום?

בוסאני: “הפועל”.

בירנבוים: “היתרון של מכבי בגלל האולם”.

מה דעתך על הפועל לקראת סיום?

אפי: “הפועל במשבר גדול ומעניין איך הם ייצאו ממנו, הם התחילו נהדר עם כושר מצוין, לאחרונה לא מעט שחקנים בכושר פחות טוב. הישראלים יכולים להשתלה יותר, איטודיס במצב קשה”.