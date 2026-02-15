דורון בן דור
|
15/02/2026 20:15
שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)
המחזור ה-23 בליגת העל נמשך בשעה זו כאשר מכבי חיפה מארחת את בני סכנין באצטדיון סמי עופר. הירוקים רוצים להיצמד לרביעייה הראשונה לקראת הפלייאוף העליון. מנגד, הקבוצה מהמגזר מגיעה לאחר תקרית התפרעויות האוהדים נגד שרון מימר, ועדיין חולמת להגיע ל-6 האחרונות בסיום הסיבוב השני.
חניכיו של ברק בכר מגיעים למשחק לאחר 1:1 מאכזב נגד הפועל ירושלים במחזור הקודם, והם יודעים ששלוש נקודות בבית הן קריטיות על מנת להיצמד למכבי תל אביב, אשר שש נקודות מעליה, לפני המפגש הקשה של הצהובים נגד בית”ר ירושלים.
מהצד השני, הקבוצה מהמקום ה-8 בטבלה מגיעה במומנטום שלילי גם בפן המקצועי וגם בפן התנהלותי. סכנין רושמת שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון בליגה וכתוצאה מהסיטואציה של מימר, איימון אבו יונס, מנהל הקבוצה, יעמוד על הקווים בסמי עופר.
בסיבוב הקודם, שתי הקבוצות סיפקו משחק מטורף, אשר נגמר ב-3:3 וחלוקת נקודות. באותה התמודדות נשרקו לא פחות משלושה פנדלים, שניים לירוקים ואחד למארחת. באותה תקופה ברק בכר רק חזר לקבוצה מהכרמל ורשם משחק שלישי רצוף ללא ניצחון, מאז חיפה הצליחה להתאושש ומקווה להמשיך כך גם היום.
מחצית שניה
-
'82
- חילוף ירוק אחרון. שון גולדברג עלה במקום סק
-
'77
- אלון אזוגי נפצע ופינה את מקומו למוחמד גנאמה
-
'72
- חילוף נוסף של חיפה. ג'ורג'ה יובאנוביץ' נכנס במקום מיכאל אוחנה
-
'66
- עוד חילוף לאורחת. יוהאן נז'י עלה במקום ארתור מירניאן
-
'65
- יילה בטאיי פינה את מקומו לזוהר זסנו
-
'65
- טריבאנטה סטיארט החליף את גיא מלמד
-
'65
- חילוף משולש של ברק בכר. פטר אגבה עלה במקום בנסון
-
'52
- הצהוב הראשון במשחק הלך לשייח יוסף
-
'50
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:4: בנסון פרץ באגף ושלח הרמה טובה לגיא מלמד, שנגח בקלות פנימה
-
'46
- ג'בייר בושנאק יצא, ג'יימס אדניי נכנס
-
'46
- מוסטפא שייח יוסף החליף את מייקום דיויד
-
'46
- חילוף משולש של בני סכנין. סתיו נחמני עלה במקום מתיו קוג'ו
מחצית ראשונה
-
'45+1
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:3: גורה שלח הרמה טובה, בנסון נגח לאמצע ואי הבנה בין השוער לשחקני ההגנה של סכנין הובילה לכך שהכדור ינחת אצל מיכאל אוחנה, שסיים מול שער חשוף
-
'43
- עוד מהלך נהדר של הירוקים. בנסון כדרר ומצא את גורה בצד השני, האחרון שלח מסובבת בנגיעה ופספס את המסגרת במעט
-
'35
- עוד קרן גדולה של בנסון, שהפעם מצא את עבדולאי סק, אך הבלם נגח לרשת החיצונית
-
'27
- מכבי חיפה נראתה מעולה, כשבנסון הפעם ניסה את השער בעצמו, אך בעיטה שלו מחוץ לרחבה הלכה החוצה
-
'21
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: איזה יופי. קנג’י גורה נשלח לעומק ושלח רוחב נהדר לסדריק דון, שבנגיעה שם את הכדור ברשת
-
'13
- מתיו קוג'ו קיבל את הכדור בצד ימין, היה יכול למסור אך החליט לבעוט, הכדור שלו הלך גבוה
-
'12
- כדור הורחק לא טוב, נבות רטנר קרא את המסירה, השתלט ושלח בעיטה מרחוק, אך זה הלך לו מחוץ למסגרת
-
'5
- שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: איזו פתיחה! בנסון הרים כדור קרן בצורה מושלמת, ליסב עיסאת עלה מעל כולם ונגח פנימה
-
'1
- השופט טל כרמלי הוציא את ההתמודדות המסקרנת בסמי עופר לדרך!