יום ראשון, 15/02/2026, 20:15אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 23
בני סכנין
דקה 92
4 0
שופט: טל כרמלי
שער ליסב עיסאת (5)
בישול בישול: מנואל בנסון
שער סדריק דון (21)
בישול בישול: קנג'י חורה
שער מיכאל אוחנה (46)
שער גיא מלמד (50)
בישול בישול: מנואל בנסון
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 15/02/2026 20:15
המחזור ה-23 בליגת העל נמשך בשעה זו כאשר מכבי חיפה מארחת את בני סכנין באצטדיון סמי עופר. הירוקים רוצים להיצמד לרביעייה הראשונה לקראת הפלייאוף העליון. מנגד, הקבוצה מהמגזר מגיעה לאחר תקרית התפרעויות האוהדים נגד שרון מימר, ועדיין חולמת להגיע ל-6 האחרונות בסיום הסיבוב השני.

חניכיו של ברק בכר מגיעים למשחק לאחר 1:1 מאכזב נגד הפועל ירושלים במחזור הקודם, והם יודעים ששלוש נקודות בבית הן קריטיות על מנת להיצמד למכבי תל אביב, אשר שש נקודות מעליה, לפני המפגש הקשה של הצהובים נגד בית”ר ירושלים.

מהצד השני, הקבוצה מהמקום ה-8 בטבלה מגיעה במומנטום שלילי גם בפן המקצועי וגם בפן התנהלותי. סכנין רושמת שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון בליגה וכתוצאה מהסיטואציה של מימר, איימון אבו יונס, מנהל הקבוצה, יעמוד על הקווים בסמי עופר.

בסיבוב הקודם, שתי הקבוצות סיפקו משחק מטורף, אשר נגמר ב-3:3 וחלוקת נקודות. באותה התמודדות נשרקו לא פחות משלושה פנדלים, שניים לירוקים ואחד למארחת. באותה תקופה ברק בכר רק חזר לקבוצה מהכרמל ורשם משחק שלישי רצוף ללא ניצחון, מאז חיפה הצליחה להתאושש ומקווה להמשיך כך גם היום.

מחצית שניה
  • '82
  • חילוף
  • חילוף ירוק אחרון. שון גולדברג עלה במקום סק
  • '77
  • חילוף
  • אלון אזוגי נפצע ופינה את מקומו למוחמד גנאמה
  • '72
  • חילוף
  • חילוף נוסף של חיפה. ג'ורג'ה יובאנוביץ' נכנס במקום מיכאל אוחנה
  • '66
  • חילוף
  • עוד חילוף לאורחת. יוהאן נז'י עלה במקום ארתור מירניאן
  • '65
  • חילוף
  • יילה בטאיי פינה את מקומו לזוהר זסנו
  • '65
  • חילוף
  • טריבאנטה סטיארט החליף את גיא מלמד
  • '65
  • חילוף
  • חילוף משולש של ברק בכר. פטר אגבה עלה במקום בנסון
  • '52
  • כרטיס צהוב
  • הצהוב הראשון במשחק הלך לשייח יוסף
  • '50
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:4: בנסון פרץ באגף ושלח הרמה טובה לגיא מלמד, שנגח בקלות פנימה
איימן אבו יונס (עמרי שטיין)איימן אבו יונס (עמרי שטיין)
  • '46
  • חילוף
  • ג'בייר בושנאק יצא, ג'יימס אדניי נכנס
  • '46
  • חילוף
  • מוסטפא שייח יוסף החליף את מייקום דיויד
  • '46
  • חילוף
  • חילוף משולש של בני סכנין. סתיו נחמני עלה במקום מתיו קוג'ו
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:3: גורה שלח הרמה טובה, בנסון נגח לאמצע ואי הבנה בין השוער לשחקני ההגנה של סכנין הובילה לכך שהכדור ינחת אצל מיכאל אוחנה, שסיים מול שער חשוף
נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)
  • '43
  • החמצה
  • עוד מהלך נהדר של הירוקים. בנסון כדרר ומצא את גורה בצד השני, האחרון שלח מסובבת בנגיעה ופספס את המסגרת במעט
  • '35
  • החמצה
  • עוד קרן גדולה של בנסון, שהפעם מצא את עבדולאי סק, אך הבלם נגח לרשת החיצונית
  • '27
  • החמצה
  • מכבי חיפה נראתה מעולה, כשבנסון הפעם ניסה את השער בעצמו, אך בעיטה שלו מחוץ לרחבה הלכה החוצה
  • '21
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:2: איזה יופי. קנג’י גורה נשלח לעומק ושלח רוחב נהדר לסדריק דון, שבנגיעה שם את הכדור ברשת
  • '13
  • החמצה
  • מתיו קוג'ו קיבל את הכדור בצד ימין, היה יכול למסור אך החליט לבעוט, הכדור שלו הלך גבוה
  • '12
  • החמצה
  • כדור הורחק לא טוב, נבות רטנר קרא את המסירה, השתלט ושלח בעיטה מרחוק, אך זה הלך לו מחוץ למסגרת
  • '5
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: איזו פתיחה! בנסון הרים כדור קרן בצורה מושלמת, ליסב עיסאת עלה מעל כולם ונגח פנימה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט טל כרמלי הוציא את ההתמודדות המסקרנת בסמי עופר לדרך!
