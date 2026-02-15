ברצלונה מגבירה הילוך במרדף אחרי ג'סי ביסיוו

ברצלונה ממשיכה לעבוד בשקט אך בנחישות על שוק ההעברות, במיוחד בכל הנוגע לכישרונות צעירים עם פוטנציאל צמיחה משמעותי. המדיניות ברורה: לזהות מוקדם, לפעול מהר ולהקדים את המועדונים הגדולים של אירופה לפני שהסכומים הופכים לבלתי ניתנים לעמידה. בתוך ההקשר הזה עולה שמו של ג'סי ביסיוו, אחת ההבטחות הבולטות שמתחילות לעשות רעש בבלגיה.

הקיצוני הבלגי-גנאי בן ה-18, המשתייך לקלאב ברוז', נמצא כבר תקופה ארוכה תחת מעקב צמוד של המועדון הקטלוני. בשבוע שעבר נחשף כי דקו וז'ואאו אמאראל טסו לבלגיה, כאשר מקורות בסביבת השחקן אישרו כי ברצלונה עוקבת מקרוב אחר מצבו, אף שעל השולחן מונחות גם הצעות משמעותיות נוספות.

בקלאב ברוז' מודעים היטב להתעניינות. במועדון הבלגי מאשרים כי שמעו על העניין מצד ברצלונה, אך מדגישים כי דקו ואמאראל לא פנו רשמית למועדון כדי להודיע על כוונה פורמלית לצרף את השחקן. העמדה שלהם חד משמעית: ייעשה ניסיון רציני להאריך את חוזהו של הכישרון הצעיר, ובמקרה של מכירה עתידית, היא לא תתבצע בתנאים נוחים. חוזהו של ביסיוו תקף עד 2027, וברוז' כבר שוקדת על הצעת הארכה אטרקטיבית מתוך הבנה לפוטנציאל הגבוה שלו.

ג'סי ביסיוו (IMAGO)

אישור מהסוכן: "יש תקשורת רשמית"

מי שהוסיף שמן למדורה הוא מובינדי מרתי, סוכנו של ביסיוו, ששבר שתיקה בראיון והודה כי ההתעניינות כבר חצתה את שלב הדו"חות המקצועיים. "זה נכון שברצלונה עוקבת מקרוב אחרי ג'סי והיא אחד המועדונים שמנטרים באופן פעיל את מצבו", אמר, ואישר למעשה את עבודת הרקע שמבצעים דקו ואמאראל.

כשנשאל האם קיימות שיחות רשמיות לגבי מעבר עתידי לקאמפ נואו, השיב בצורה ברורה: "בהתחשב בכישרון של השחקן, זה לגמרי נורמלי שיש תקשורות רשמיות עם כמה מועדונים, כולל מועדונים גדולים כמו ברצלונה". עם זאת, הסוכן ביקש לצנן מעט את ההתלהבות והדגיש: "אנחנו מנהלים הכל ברוגע, צעד אחר צעד", בעיקר כדי לא לפגוע בהתפתחותו של הקיצוני בקבוצת המילואים, קלאב NXT.

בקשר עם ברצלונה. ג'סי ביסיוו (IMAGO)

התוכנית של ברצלונה היא לקדם את המגעים בחודשים הקרובים ולהכין את הקרקע לעסקה אפשרית ביוני 2026. אין חתימות, אך נעשו צעדים משמעותיים. השחקן עצמו, כך לפי גורמים בסביבתו, מעניק עדיפות לפרויקט הקטלוני, כשהוא נמשך לרעיון לצמוח בתוך מסגרת שמקדמת כישרונות צעירים.

מבחינה מקצועית, ביסיוו מתופקד בעיקר כקיצוני שמאלי. הוא בולט ביכולת כדרור גבוהה באחד על אחד, מהירות מתפרצת, שליטה מצוינת בשטחים קצרים ומנטליות התקפית חסרת פחד. בנוסף, הוא מפגין קצב עבודה גבוה ולחץ מתמיד, עם אישיות בולטת על כר הדשא. מומחים רבים לכדורגל נוער באירופה מציינים כבר תקופה ארוכה כי מדובר בשחקן שכדאי לשים עליו עין לעתיד, ויש אף מי שהשווה את תחילת דרכו לזו של לאמין ימאל.

בברצלונה רואים בו פרופיל שמתאים בדיוק ל"קיצוני המודרני" שמבקש האנזי פליק, שחקן שמסוגל לפרוץ משמאל למרכז עם אקספלוסיביות ויכולת הכרעה. לנוכח מגבלות הפייר פליי הפיננסי, מהלכים אסטרטגיים מסוג זה נחשבים קריטיים עבור המועדון. כעת נותר לראות האם המועדון הקטלוני אכן יצליח להקדים את התחרות ולסגור את אחת העסקאות המסקרנות של דור העתיד האירופי.