ויתרה על העונה? יבנה השאילה את רטנר ושטרום

קבוצת הנוער המדורגת במקום האחרון בליגה הלאומית לנוער מחוז דרום, שלחה את ליאל רטנר (124 שערים מאז 2021) ואלעד שטרום לגנד"ע ת"א ומכבי שוהם

שחקני הנוער של מכבי יבנה בבעיה (יונתן גינזבורג)
עד ליום רביעי הקרוב (18/01) יש לקבוצת הנוער של מכבי יבנה להתחזק, הרי שאז, הסגל הקיים לרשותו של יניב פרץ, זה מה יש עד תום העונה. והסיטואציה לא פשוטה, הרי שהקבוצה נקלעה, מתחילת העונה, אל המקום האחרון בליגה הלאומית לנוער, במחוז דרום, כשלרשותה ארבע נקודות בלבד, 13 נקודות ממקום מבטחים.

אם לא די בכך, בשבוע החולף השאילה את ליאל רטנר, שחקנה מאז 2021, לגדנ"ע תל אביב וכן את אלעד שטרום, שחקנה מאז עונה שעברה, כשיהיה חלק מהנוער של מכבי שוהם, מצמרת הליגה הארצית לנוער, במחוז דרום. בתוך כך, שחררה את רונן דוידוביץ, שגדל במחלקת הנוער של מכבי אשקלון, ועבר הוא למכבי באר שבע, שבאחרונה ניצחה את מכבי יבנה בתוצאה 2:6.

ליאל רטנר גדל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב ובתחילת עונת 2021/22 נחת במחלקת הנוער של מכבי יבנה. כבר בשנתון ילדים א' פרע שטרות ובנערים ג' לקח אליפות עם חבריו, בעודו עולה כבר לקבוצת נערים ב', בשנתון הגדול ממנו בשנה. העונה, לצורך העניין, התכבד בתשעה שערים בכל המסגרות. מאז 2021 לרטנר, במחלקת הנוער של מכבי יבנה, 124 שערים.

שטרום הגיע למכבי יבנה לאחר שכיכב בקבוצות נערים א' ו-ב' של א.ס רמת אליהו, מראשון לציון. בעונת 2023/24 סיים עונה עם 19 שערים בליגה ולאחר מכן חבר למחלקת הנוער של מכבי יבנה. יחד עם קבוצת נערים א', רשם 33 הופעות והתכבד בשבעה שערי ליגה. העונה, רשם 18 הופעות בנוער של יבנה, כשברובן היה חלק מה-11 הפותחים והתכבד בשער אחד.

יוסי זוזוט. המנהל המקצועי חייב להתעורר (יונתן גינזבורג)

רונן דוידוביץ, שהועבר למכבי שוהם, הגיע למכבי יבנה ממ.ס אשדוד, כשהיה על תקן שחקן מחליף בקבוצה של תמיר טובול ונאור ברקול (מחליפו), קבוצת נערים א' בעונה החולפת. העונה, בקבוצת הנוער של מכבי יבנה, רשם 13 הופעות, כשברוב המכריע עלה מן הספסל. התכבד הוא בשער ליגה אחד ובעוד שלושה שערים במסגרת הגביע.

יבנה תפגוש את נס ציונה

אחר הצהריים היום (ראשון), במסגרת המחזור ה-19 בליגה הלאומית לנוער במחוז דרום, תארח מכבי יבנה, באצטדיון הטוטו המקומי, את סקציה נס ציונה. הקבוצה של יניב פרץ מגיעה למשחק כשלפני ארבעה ימים הודחה מגביע המדינה לנוער, בהפסד 3:0 למכבי פתח תקווה. יבנה, סופרת כבר חמישה הפסדים רצופים, כולל זה בגביע.

יבנה, שניצחה העונה רק פעם אחת, הבקיעה הכי מעט שערים בליגה (13) וספגה הכי הרבה שערים לעת עתה (41) תנסה להפתיע את עצמה ואת יריבתה, סקציה נס ציונה, לה 23 נקודות, שבעה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושמונה הפסדים. יבנה טרם ניצחה העונה בבית והשיגה רק נקודה אחת במשחקים אלו שלה. נס ציונה, במקרה דומה: מתקשה מאוד במשחקי החוץ שלה.

