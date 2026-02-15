האביב הגיע: כ-1,000 צופים בניצחון של שדרות

בסוף השבוע נערך לו המחזור ה-21 בליגה ב’ צפון א’ ו-ב’ וכך גם בליגה ב’ דרום א’ ו-ב’. במחוז דרום א’, מחנה יהודה חלפה על פני לוד ועלתה למקום הראשון, לאחר 1:2 על בית דגן, בעוד לוד הפסידה 1:0 להכח רמת גן. במחוז דרום ב’, שדרות ואהוד כחילה לא עוצרים ומנצחים 0:1 את הפועל אשקלון לעיניי כ-1,000 צופים נלהבים.

במחוז צפון א’, במשחק העונה, מכבי בני ג’דיידה מכר רשמה 0:1 על בית”ר נהריה והורידה את הפער ביניהן לכדי ארבע נקודות. במחוז צפון ב’, מ.ס טיראת הכרמל לא עוצרת ורשמה הפעם 0:3 על צעירי כפר כנא. בנוסף, אור עקיבא וערן לוי, שעלה כמחליף, בהתמודדות מול בית”ר חיפה, הובסו 4:0. הפועל דליית אל כרמל ב-0:0 שני ברציפות.

| ליגה ב’ דרום א’

המוליכה, הפועל מחנה יהודה, כשלרשותה 49 נקודות, שלוש נקודות יותר מזו שדולקת אחריה, הפועל ‘בני רגב’ לוד. הקבוצה מפתח תקווה גברה 1:2 על עירוני בית שגן, שנותרה מתחת לקו האדום. יניב מורדוב ויאיר שפונגין קבעו את תוצאת המשחק. אשר מששה צימק. הכח מכבי עמידר רמת גן רשמה 0:1 על לוד, משער בודד של סאן אבולפיה (18), שחקן הנוער של המועדון.

מ.ס. שיכון המזרח (באדיבות המועדון)

הפועל כפר קאסם התרחקה מבית דגן עד כדי שלוש נקודות, לאחר ניצחון בדמות 0:2 על בית”ר פתח תקווה, משערים של כראמי עאמר וראמי עמאר. בית”ר תל אביב חולון הביסה 0:6 את בית”ר רמת גן משערים של עומר יעקב (צמד), ניב שראל, שובל דומר מימי, עמית מגוז וליאור היילה. א.ס לזרוס חולון, עם אבי רגס על הקווים, בבכורה, סיימו ב-0:0 עם הפועל קריית אונו.

בית”ר כפר סבא ניצחה ביפו 1:2 את מ.ס בני יפו אורתודוכסים, משערים של עידו רודניק ועילאי סבג. בר יצחק צימק התוצאה בדקה ה-74 להתמודדות. חיים סירוקטין וקבוצתו חמש נקודות מהמקום החמישי המוביל לפלייאוף העליון. מכבי עירוני עמישב פתח תקווה ניצחה 1:3 את מכבי עירוני כפר יונה, משערים של רום סרוסי (צמד) ומעין קורן. אוראל וולסן דומן צימק את התוצאה.

הקבוצה של שלי פלח, המאמנת גם במחלקת הנוער של המועדון, הביסה 1:8 את בני ג’לג’וליה במגרש הסינתטי בפתח תקווה. אם לא די בתבוסה, אדם עאמר השאיר את ג’לג’וליה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-80 להתמודדות. יואב לוי סיפק שלושער, גנות סלע הסתפק בצמד, גיא כהן, מאור יקותיאל ויהלי כהן השלימו החגיגה. ג’לג’וליה עמוק במקום האחרון.

מ.ס טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

| ליגה ב’ דרום ב’

המוליכה, מ.כ שדרות, כשלרשותה 50 נקודות, שש נקודות יותר מאלו הרודפות אחריה, ביתשמש ושיכון המזרח. שדרות של אהוד כחילה נשארת מושלמת, ללא הפסדים, לאחר ניצחון 0:1 קטן-גדול על קבוצה לא פחות חזקה, בדמות הפועל אשקלון, זאת לעיניי כ-1,000 צופים. את השער הבודד במשחק הבקיע גל אביב, שאחרי שנים ארוכות של בצורת, פורע שטרות זו עונה שנייה ברציפות.

מ.ס שיכון המזרח רשמה 2:4 על הפועל שגב שלום, משערים של יוסי סלליך (צמד), נתן טשלה ומועד אבו שלדם. מוסא טראבין ובאסם אבו עביד צימקו את התוצאה. עירוני בית שמש ניצחה אף היא, כשרשמה 0:4 על הפועל ירוחם, משערים של נמרוד שמש (צמד), יונתן אליאס וליעד אלעד. עומיר טראבין קטע רצף של שישה משחקים רצופים בהם כבש, אך הפעם לא עבד לו.

אילת ניצחה בביתה 0:2 את מכבי ע. נתיבות, משערים של איתי שטלונג ורון תורג’מן (עצמי). ערד ניצחה בביתה 0:3 את רמלה, משערים של איאד אל אעסם, דוד כהן ואבי מלכה. באותה תוצאה, ניצחה מכבי באר שבע את שעריים, משערים של דסילאל שפראו (צמד) ונועם קוריאט. הפועל אשדוד רשמה 1:2 על בית”ר קריית גת ,משערים של עופר אברה ואושר עמוס. עילי אק השווה זמנית.

יאיר שפונגין ויניב מורדוב (באדיבות הפועל מחנה יהודה)

| ליגה ב’ צפון א’

המוליכה, בית”ר נהריה, כשלרשותה 50 נקודות, על אף ההפסד 1:0 בביתה במשחק העונה מול הדולקת אחריה, מכבי בני ג’דיידה מכר. הפער בין השתיים הצטמק לכדי ארבע נקודות בלבד. בג’דיידה עקצו את נהריה, כשכתבו בסיום המשחק: “מוצ”ש בטיילת נהריה המתוקה, אם כבר, היית מתלבשת בהתאם”. מחמד קדורה כבש השער היחיד במשחק, בדקה ה-74.

מכבי איחוד בני אבטין חזרה לחייך, אחרי שבועיים של אכזבות, כשרשמה 2:5 בחוץ על מ.כ שפרעם, משערים של רוביר סלבאק (צמד), עומר מהג’ה, חאלד עמרייה ועורסאן חליליה. אחמד יונס ועלי חמודה צימקו. שאדי אבו שיבלי (90’, פנדל) קבע 1:1 דרמטי למ.ס בני ממב”ע הגולן והגליל מול הפועל דיר חנא, לה כבש מוחמד ג’ודי.

מכבי בני אבו סנאן רשמה 1:4 על הפועל בני בענה, משערים של מוחמד נג’מי (שלושער) ומימון מושלב. עלי אבו ריא קבע 0:1 לבענה. בני מג’אר ניצחו 1:2 את מכבי אחווה שעב, משער דרמטי של אמג’ד נג’ם בדקה ה-92. עד אז, מחמוד אבראהים הבקיע ראשון לשעב, עלי חמדאן השווה. הפועל כאוכב רשמה 0:1 על הפועל איחוד בני סמיע, משער של מוחמד עאדל עזאם.

איחוד בני באקה (באדיבות המועדון)

הפועל בני ג’דיידה מכר הפתיעה את הפועל בני עין מאהל, מהמקום השלישי, כשניצחה אותה בתוצאה 1:3. עין מאהל מאבדת גובה מזה תקופה ארוכה ועתה מתרחקת עוד יותר ממקומות אחת ושתיים. עבדאללה עמאש, אורי רביבו ועומר עבאדי קבעו 0:3 למקומיים, מונסתר אבו שנב צימק את התוצאה לכדי 3:1 בדקה ה-65.

| ליגה ב’ צפון ב’

המוליכה: מ.ס טירת הכרמל, כשלרשותה 51 נקודות, זאת לאחר שרשמה 0:3 חלק עלצעירי כפר כנא, משערים של מוחמד עומרי (צמד) וירדן כהן. הדולקת אחריה, הפועל איחוד בני ג’ת, הובילה 0:2 על הפועל בני ערערה עארה, משערים של אמין מחאג’נה ומסעוד וותד, אלא שסביב הדקה ה-60 השופט שרק לסיום ההתמודדות נוכח מהומה שהתרחשה בכר הדשא למשך דקות ספורות.

בית”ר חיפה הביסה 0:4 את מ.כ אור עקיבא, זאת משערים של היתם מחאג’נה (צמד), מוחמד כבהה ואליהו דרעי. ערן לוי עלה מהספסל בדקה ה-51. עומר אנגר, שחקן אור עקיבא, ראה אדום ישיר בדקה ה-65. מ.כ צופי חיפה ומ.ס כדורגל משהד נפרדו ב-0:0, כך גם הפועל רמות מנשה מגידו והפועל דליית אל כרמל (0:0 שני רצוף מבחינתה).

מכבי איחוד בני אבטין (באדיבות המועדון)

מ.ס צעירי חיפה הביסה 0:4 את הפועל יפיע, משערים של לירן בסיס (צמד), עבד מורג’אן וסולומון מאמו. מ.כ כבביר הסתפקה ב-0:3 על מכבי אחי איכסאל, משלושער נהדר של ריאד חג’יר. איחוד בני באקה ועמאר מואסי ממשיכים ביכולת הנהדרת שלהם, כשהפעם הם מנצחים 1:3 את מ.ס נתניה, משערים של מחמד כחלה, ואחיד ריאן ואור אליהו. טום שרעבי קבע 0:1 מנגד.