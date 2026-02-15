יום ראשון, 15.02.2026 שעה 13:13
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

האביב הגיע: כ-1,000 צופים בניצחון של שדרות

המחזור ה-21 בליגה ב’ צפון ודרום: שחקניו של אהוד כחילה גברו 0:1 על אשקלון. הפועל מחנה יהודה מעל לוד, שהפסידה. טירת הכרמל ונהריה מובילות בצפון

|
גל אביב (צילום אורי גבאי - שדרונט)
גל אביב (צילום אורי גבאי - שדרונט)

בסוף השבוע נערך לו המחזור ה-21 בליגה ב’ צפון א’ ו-ב’ וכך גם בליגה ב’ דרום א’ ו-ב’. במחוז דרום א’, מחנה יהודה חלפה על פני לוד ועלתה למקום הראשון, לאחר 1:2 על בית דגן, בעוד לוד הפסידה 1:0 להכח רמת גן. במחוז דרום ב’, שדרות ואהוד כחילה לא עוצרים ומנצחים 0:1 את הפועל אשקלון לעיניי כ-1,000 צופים נלהבים.

במחוז צפון א’, במשחק העונה, מכבי בני ג’דיידה מכר רשמה 0:1 על בית”ר נהריה והורידה את הפער ביניהן לכדי ארבע נקודות. במחוז צפון ב’, מ.ס טיראת הכרמל לא עוצרת ורשמה הפעם 0:3 על צעירי כפר כנא. בנוסף, אור עקיבא וערן לוי, שעלה כמחליף, בהתמודדות מול בית”ר חיפה, הובסו 4:0. הפועל דליית אל כרמל ב-0:0 שני ברציפות.

| ליגה ב’ דרום א’

המוליכה, הפועל מחנה יהודה, כשלרשותה 49 נקודות, שלוש נקודות יותר מזו שדולקת אחריה, הפועל ‘בני רגב’ לוד. הקבוצה מפתח תקווה גברה 1:2 על עירוני בית שגן, שנותרה מתחת לקו האדום. יניב מורדוב ויאיר שפונגין קבעו את תוצאת המשחק. אשר מששה צימק. הכח מכבי עמידר רמת גן רשמה 0:1 על לוד, משער בודד של סאן אבולפיה (18), שחקן הנוער של המועדון.

מ.ס. שיכון המזרח (באדיבות המועדון)מ.ס. שיכון המזרח (באדיבות המועדון)

הפועל כפר קאסם התרחקה מבית דגן עד כדי שלוש נקודות, לאחר ניצחון בדמות 0:2 על בית”ר פתח תקווה, משערים של כראמי עאמר וראמי עמאר. בית”ר תל אביב חולון הביסה 0:6 את בית”ר רמת גן משערים של עומר יעקב (צמד), ניב שראל, שובל דומר מימי, עמית מגוז וליאור היילה. א.ס לזרוס חולון, עם אבי רגס על הקווים, בבכורה, סיימו ב-0:0 עם הפועל קריית אונו.

בית”ר כפר סבא ניצחה ביפו 1:2 את מ.ס בני יפו אורתודוכסים, משערים של עידו רודניק ועילאי סבג. בר יצחק צימק התוצאה בדקה ה-74 להתמודדות. חיים סירוקטין וקבוצתו חמש נקודות מהמקום החמישי המוביל לפלייאוף העליון. מכבי עירוני עמישב פתח תקווה ניצחה 1:3 את מכבי עירוני כפר יונה, משערים של רום סרוסי (צמד) ומעין קורן. אוראל וולסן דומן צימק את התוצאה.

הקבוצה של שלי פלח, המאמנת גם במחלקת הנוער של המועדון, הביסה 1:8 את בני ג’לג’וליה במגרש הסינתטי בפתח תקווה. אם לא די בתבוסה, אדם עאמר השאיר את ג’לג’וליה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-80 להתמודדות. יואב לוי סיפק שלושער, גנות סלע הסתפק בצמד, גיא כהן, מאור יקותיאל ויהלי כהן השלימו החגיגה. ג’לג’וליה עמוק במקום האחרון.

מ.ס טירת הכרמל (באדיבות המועדון)מ.ס טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

| ליגה ב’ דרום ב’

המוליכה, מ.כ שדרות, כשלרשותה 50 נקודות, שש נקודות יותר מאלו הרודפות אחריה, ביתשמש ושיכון המזרח. שדרות של אהוד כחילה נשארת מושלמת, ללא הפסדים, לאחר ניצחון 0:1 קטן-גדול על קבוצה לא פחות חזקה, בדמות הפועל אשקלון, זאת לעיניי כ-1,000 צופים. את השער הבודד במשחק הבקיע גל אביב, שאחרי שנים ארוכות של בצורת, פורע שטרות זו עונה שנייה ברציפות.

מ.ס שיכון המזרח רשמה 2:4 על הפועל שגב שלום, משערים של יוסי סלליך (צמד), נתן טשלה ומועד אבו שלדם. מוסא טראבין ובאסם אבו עביד צימקו את  התוצאה. עירוני בית שמש ניצחה אף היא, כשרשמה 0:4 על הפועל ירוחם, משערים של נמרוד שמש (צמד), יונתן אליאס וליעד אלעד. עומיר טראבין קטע רצף של שישה משחקים רצופים בהם כבש, אך הפעם לא עבד לו.

אילת ניצחה בביתה 0:2 את מכבי ע. נתיבות, משערים של איתי שטלונג ורון תורג’מן (עצמי). ערד ניצחה בביתה 0:3 את רמלה, משערים של איאד אל אעסם, דוד כהן ואבי מלכה. באותה תוצאה, ניצחה מכבי באר שבע את שעריים, משערים של דסילאל שפראו (צמד) ונועם קוריאט. הפועל אשדוד רשמה 1:2 על בית”ר קריית גת ,משערים של עופר אברה ואושר עמוס. עילי אק השווה זמנית.

יאיר שפונגין ויניב מורדוב (באדיבות הפועל מחנה יהודה)יאיר שפונגין ויניב מורדוב (באדיבות הפועל מחנה יהודה)

| ליגה ב’ צפון א’

המוליכה, בית”ר נהריה, כשלרשותה 50 נקודות, על אף ההפסד 1:0 בביתה במשחק העונה מול הדולקת אחריה, מכבי בני ג’דיידה מכר. הפער בין השתיים הצטמק לכדי ארבע נקודות בלבד. בג’דיידה עקצו את נהריה, כשכתבו בסיום המשחק: “מוצ”ש בטיילת נהריה המתוקה, אם כבר, היית מתלבשת בהתאם”. מחמד קדורה כבש השער היחיד במשחק, בדקה ה-74.

מכבי איחוד בני אבטין חזרה לחייך, אחרי שבועיים של אכזבות, כשרשמה 2:5 בחוץ על מ.כ שפרעם, משערים של רוביר סלבאק (צמד), עומר מהג’ה, חאלד עמרייה ועורסאן חליליה. אחמד יונס ועלי חמודה צימקו. שאדי אבו שיבלי (90’, פנדל) קבע 1:1 דרמטי למ.ס בני ממב”ע הגולן והגליל מול הפועל דיר חנא, לה כבש מוחמד ג’ודי.

מכבי בני אבו סנאן רשמה 1:4 על הפועל בני בענה, משערים של מוחמד נג’מי (שלושער) ומימון מושלב. עלי אבו ריא קבע 0:1 לבענה. בני מג’אר ניצחו 1:2 את מכבי אחווה שעב, משער דרמטי של אמג’ד נג’ם בדקה ה-92. עד אז, מחמוד אבראהים הבקיע ראשון לשעב, עלי חמדאן השווה. הפועל כאוכב רשמה 0:1 על הפועל איחוד בני סמיע, משער של מוחמד עאדל עזאם.

איחוד בני באקה (באדיבות המועדון)איחוד בני באקה (באדיבות המועדון)

הפועל בני ג’דיידה מכר הפתיעה את הפועל בני עין מאהל, מהמקום השלישי, כשניצחה אותה בתוצאה 1:3. עין מאהל מאבדת גובה מזה תקופה ארוכה ועתה מתרחקת עוד יותר ממקומות אחת ושתיים. עבדאללה עמאש, אורי רביבו ועומר עבאדי קבעו 0:3 למקומיים, מונסתר אבו שנב צימק את התוצאה לכדי 3:1 בדקה ה-65.

| ליגה ב’ צפון ב’

המוליכה: מ.ס טירת הכרמל, כשלרשותה 51 נקודות, זאת לאחר שרשמה 0:3 חלק עלצעירי כפר כנא, משערים של מוחמד עומרי (צמד) וירדן כהן. הדולקת אחריה, הפועל איחוד בני ג’ת, הובילה 0:2 על הפועל בני ערערה עארה, משערים של אמין מחאג’נה ומסעוד וותד, אלא שסביב הדקה ה-60 השופט שרק לסיום ההתמודדות נוכח מהומה שהתרחשה בכר הדשא למשך דקות ספורות.

בית”ר חיפה הביסה 0:4 את מ.כ אור עקיבא, זאת משערים של היתם מחאג’נה (צמד), מוחמד כבהה ואליהו דרעי. ערן לוי עלה מהספסל בדקה ה-51. עומר אנגר, שחקן אור עקיבא, ראה אדום ישיר בדקה ה-65. מ.כ צופי חיפה ומ.ס כדורגל משהד נפרדו ב-0:0, כך גם הפועל רמות מנשה מגידו והפועל דליית אל כרמל (0:0 שני רצוף מבחינתה).

מכבי איחוד בני אבטין (באדיבות המועדון)מכבי איחוד בני אבטין (באדיבות המועדון)

מ.ס צעירי חיפה הביסה 0:4 את הפועל יפיע, משערים של לירן בסיס (צמד), עבד מורג’אן וסולומון מאמו. מ.כ כבביר הסתפקה ב-0:3 על מכבי אחי איכסאל, משלושער נהדר של ריאד חג’יר. איחוד בני באקה ועמאר מואסי ממשיכים ביכולת הנהדרת שלהם, כשהפעם הם מנצחים 1:3 את מ.ס נתניה, משערים של מחמד כחלה, ואחיד ריאן ואור אליהו. טום שרעבי קבע 0:1 מנגד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */