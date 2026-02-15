יובאנוביץ', סטיוארט ואגבה יפתחו על ספסל חיפה

כאשר היא מרוחקת עד כדי שש נקודות מהמקום הרביעי שעוד משאיר סיכוי להשיג כרטיס לאירופה דרך הליגה מבלי להיות תלויה בזכייה בגביע המדינה, מכבי חיפה תנסה לנצח את בני סכנין. 23 אלף אוהדים אמורים להגיע הערב (20:15) כדי לתמוך בירוקים שינסו להתקדם במעלה הטבלה עד כמה שניתן לקראת סיום הליגה הסדירה בעוד 4 מחזורים.

מכבי חיפה תחפש הכרעה מהירה ובקבוצה אמרו: "זה טוב ויפה לחשוב על התקפה, אבל אסור לנו להיות חשופים מאחור". חיפה תהיה חסרה עדיין רשימה של שחקני מפתח פצועים, בראשם עלי מוחמד ואיתן אזולאי שאמורים לחזור בהדרגה בשבועים הקרובים, ופייר קורנו שסיים את העונה.

מי שיחכו להזדמנות שלהם על הספסל יהיו ג'ורג'ה יובאנוביץ', טריבנטה סטיוארט ופיטר אגבה. מדובר בשלושה זרים של הקבוצה, בנוסף לפדראו שעדיין עובר שיקום, שלא בהרכב - מה שמעיד יותר מכל על חוסר ההצלחה השנה עם חלק מהזרים. מדובר כמובן בעניין קריטי במאבקים של קבוצה שאמורה להיאבק בצמרת הגבוהה. מי שהוקפץ לסגל ויהיה יחד עם שון גולדברג כבלם גיבוי הוא נועם שטייפמן, לו צופים עתיד ורוד במועדון.

פיטר אגבה (רדאד ג'בארה)

רטנר ופיינגזיכט שוב יפתחו

מי שימשיכו לקבל קרדיט הם הצעירים נבות רטנר וינון פיינגזיכט שיזכו לרוץ עד תום העונה ובכך חיפה תרוויח שני שחקנים צעירים נוספים לעונה הבאה, בנוסף לליסב עיסאת שהפך לשחק הרכב לכל דבר במרכז ההגנה.

מיכאל אוחנה יהיה האיש בקישור שיצטרך, יחד עם סדריק דון להזין את שחקני ההתקפה: מנואל בנסון, גיא מלמד וקנג'י גורה, אצלו חלה ירידה ביכולת בתקופה האחרונה.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר, סדריק דון, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, מנואל בנסון וגיא מלמד.