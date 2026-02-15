מכבי שעריים ומכבי ב"ש יעתרו לביה"ד העליון?

יורדת אחת העונה בליגה ב' דרום ב' או שמא שתיים, כפי שקבעה באחרונה ההתאחדות לכדורגל? ברקע אי הודאות וטרם אישור סופי לדברים, במכבי באר שבע ובמכבי שעריים עשויות לעתור לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל בדבר ההחלטה, נוכח התפרקותה באמצע העונה של מכבי באר יעקב, שלא יכולה הייתה להחזיק עוד את עצמה.

באחרונה, ההתאחדות לכדורגל העבירה מכתב הבהרה לקבוצות ליגות א'-ב' ובו נכתב כיצד תופעל הוראת השעה להפסקת פעילות לקבוצות. המסמך, עליו חתום מנהל האגף המשפטי, עו"ד רן כהן ניסן, מבקש להסיר ספקות שעלו בשטח ולהגדיר באופן חד משמעי את השלכות המהלך על מאבקי הירידה.

לפי ההבהרה, הנהלת ההתאחדות אימצה כבר באוגוסט 2025 - ובהמשך תיקנה בדצמבר - הוראת שעה מיוחדת הנוגעת למקרים בהם קבוצה בליגות א' או ב' מפסיקה את פעילותה במהלך העונה, מכל סיבה שהיא. ההוראה חלה עד למחזור ה־20 (כולל) בעונת 2025/26, וקובעת מנגנון ייחודי המשפיע על זהות היורדות.

העיקרון המרכזי שנקבע: קבוצה שתפסיק פעילות עד המחזור ה-20 לא תיחשב כיורדת לליגה נמוכה יותר. עם זאת, הפסקת הפעילות שלה תשפיע ישירות על יתר קבוצות הליגה. במקרה שבו קבוצה אחת בלבד מפסיקה פעילות, שתי הקבוצות שיסיימו בשני המקומות האחרונים - למעט הקבוצה שחדלה - ירדו אוטומטית לליגה נמוכה יותר.

מה נחשב הפסקת פעילות?

בנוסף, ארבע הקבוצות שמעליהן יידרשו להשתתף בפלייאוף הירידה בהתאם לתקנון האליפות. אם שתי קבוצות או יותר יפסיקו פעילות, המנגנון משתנה: עדיין שתי האחרונות (ללא הפורשות) ירדו אוטומטית, אך רק שתי קבוצות נוספות מעליהן ישתתפו בפלייאוף הירידה. התאחדות הדגישו כי אין בהוראה כדי לגרוע מהוראות תקנון האליפות בכל הקשור לתוצאות משחקי הקבוצה או הקבוצות שהפסיקו פעילות.

מה נחשב "הפסקת פעילות"? אחת הסוגיות המרכזיות שעמדו על הפרק הייתה ההגדרה המדויקת של המונח. במכתב הובהר כי "הפסקת פעילות" לצורך הוראת השעה מתקיימת רק באחד משלושה מצבים: החלטה רשמית של בית הדין על הפסקת פעילות; פירוק מרצון של הקבוצה בהתאם לדין ולתקנוני ההתאחדות ואי חידוש רישום הקבוצה.

קהל אוהדי מכבי שעריים (יונתן גינזבורג)

לעומת זאת, מקרים כמו אי התייצבות למשחק אינם נחשבים להפסקת פעילות לפי ההוראה - הבהרה שעשויה להיות משמעותית לקבוצות המתמודדות עם קשיים נקודתיים. אחרי מחזור 21, הכל משתנה.

בהתאחדות הבהירו כי הוראת השעה אינה חלה על קבוצה שתפסיק פעילות החל מהמחזור ה-21 ואילך. במקרה כזה, הקבוצה תיחשב כיורדת לכל דבר ועניין, על כל המשתמע מכך. עוד צוין כי בליגה ב' כבר הסתיים המחזור ה-20, ולכן כל קבוצה בליגה זו שתפסיק כעת את פעילותה תיחשב אוטומטית ליורדת - נקודה בעלת משמעות מיידית למאבקי התחתית.

מבחינת ההשלכות המקצועיות והכלכליות: המכתב צפוי להשפיע במיוחד על קבוצות המצויות בקשיים כלכליים או ניהוליים בליגות הנמוכות. מצד אחד, ההוראה מעניקה "רשת ביטחון" מסוימת לקבוצות שיפסיקו פעילות מוקדם בעונה; מצד שני, היא מגדילה את הסיכון עבור יריבותיהן לתחתית, שעלולות למצוא עצמן במאבק ירידה מחמיר.

גורמים בליגות א' ו־ב' מעריכים כי ההבהרה המשפטית נועדה למנוע פרשנויות סותרות בשלב הרגיש של העונה, אך גם עשויה להצית מתיחות בקרב קבוצות התחתית שיראו במהלך שינוי כללי המשחק בדיעבד. בהתאחדות סיכמו כי הן עומדות לרשות הקבוצות לכל שאלה או הבהרה, אך בשטח כבר ברור: הוראת השעה הפכה לגורם משמעותי במאבקי ההישרדות של הליגות הנמוכות בעונת 2025/26.