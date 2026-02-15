יום ראשון, 15.02.2026 שעה 10:42
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

היחס לניצחון מפתיע של בני סכנין על מכבי חיפה

הירוקים פייבוריטים במשחק, בעוד שהיריבה קיבלה יחס של פי 7.20 לניצחון. וגם: היחסים למכבי מול הפועל ירושלים, ראיו נגד אתלטיקו ומשחק האולסטאר

|
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (אורן בן חקון)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (אורן בן חקון)

עוד יום ראשון אדיר של ספורט, היום נזכה לראות מספר משחקים חשובים ומעניינים ברחבי העולם. בליגת העל מכבי חיפה תארח את בני סכנין בשעה 20:15, מכבי תל אביב והפועל ירושלים ייפגשו בהיכל מנורה במסגרת חצי גמר הגביע בשעה 20:45. בספרד ראיו וייקאנו תארח את אתלטיקו מדריד ובארצות הברית משחק האולסטאר בין נבחרת העולם לנבחרת הכוכבים של האמריקאים.

אצלנו בארץ במשחק בין מכבי חיפה לבני סכנין, הירוקים פייבוריטים עם יחס של 1.30, מי שמאמין בניצחון חוץ מפתיע ירוויח פי 7.20 מהסכום, בעוד היחס של תיקו במשחק עומד על פי 5.

בגזרת הכדורסל, במפגש בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, מי שילך עם הצהובים יזכה ליחס של פי 1.8 אם חניכיו של קטש ינצחו במעל ארבע נקודות. אם האדומים ינצחו, המשחק ייכנס להארכה או יפסידו עד 4 נקודות, היחס יעמוד על 1.8 גם כן. היחס הגבוה למשחק הוא פי 9, זה יקרה אם מכבי תנצח בדיוק בארבע נקודות.

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

היחסים בליגה הספרדית ומשחק האולסטאר

בספרד, ניצחון של ראיו וייקאנו זוכה ליחס של פי 4.10, אם אתלטיקו מדריד תגבור על המארחת היחס יעמוד על פי 1.75, ומי שמאמין שיהיה שוויון במשחק יזכה ליחס של פי 3.40.

במשחק האולסטאר בארצות הברית, ניצחון של נבחרת הכוכבים של ארה”ב במעל 2.5 נקודות זוכה ליחס של פי 1.8, אם נבחרת העולם תנצח או תפסיד עד 2.5 נקודות, היחס יעמוד גם הוא על פי 1.8.

