יום ראשון, 15.02.2026 שעה 09:11
כדורגל עולמי  >> גביע אנגלי

"ליברפול הוכיחה שהיא טובה כמו בעונה שעברה"

באנגליה מסכמים את הניצחון 0:3 על ברייטון בגביע. סלוט: "סגנון המשחק של היריבות השתנה במיוחד נגדנו", סובוסלאי: "רוצה לכתוב את הסיפור שלי"

שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)
שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

ליברפול גברה אתמול (שבת) על ברייטון 0:3 במסגרת הסיבוב החמישי בגביע האנגלי. לאחר המשחק, מאמן הרדס, ארנה סלוט התראיין ל-’TNT Sport’: “ליברפול הוכיחה שאנחנו טובים כמו בעונה שעברה, פעמים רבות העונה, כששיחקנו כאן, לא היה אפשר ללחוץ, בגלל סגנון המשחק של הקבוצה היריבה”.

ההולנדי הוסיף: "כמו שאמרתי לפני המשחק, היום יש לנו שתי קבוצות בעלות סגנון דומה. שרוצות להוציא את הכדור מהחלק האחורי, ושתי קבוצות שרוצות ללחוץ גבוה. הפרמייר ליג המודרנית לא כל כך עוסקת בהוצאת הכדור מהחלק האחורי, זה הרבה עניין של סגנון משחק ישיר והרבה מצבים נייחים. אני חושב שהראינו שאנחנו עדיין טובים כמו בעונה שעברה ללא כדור, אבל סגנון המשחק של היריבות השתנה באופן דרמטי לאורך הליגה, במיוחד נגדנו".

המשחק לא הלך קל בהתחלה לרדס, שהצליחו לעלות ליתרון רק בדקה ה-42 מרגליו של קרטיס ג’ונס. המחצית השנייה הייתה סיפור אחר, ליברפול ניצלה את השטחים שקיבלה ועלתה כבר ל-0:3 משערים של דומיניק סובוסלאי (56) ומוחמד סלאח (68). בסיום המשחק התראיין גם הקשר ההונגרי, השחקן הטוב ביותר של המארחת עד כה העונה ללא צל של ספק.

דומיניק סובוסלאי: "רוצה לכתוב את הסיפור שלי" (רויטרס)דומיניק סובוסלאי: "רוצה לכתוב את הסיפור שלי" (רויטרס)

”אני רוצה לכתוב את הסיפור שלי”

דומיניק סובוסלאי לאחר המשחק: “אני רוצה לכתוב את הסיפור שלי, רק רוצה להמשיך ולבקיע כמה שיותר. אני לא משחק העונה כמו סטיבן ג'רארד. למרות שהוא היה אגדה במועדון, אני מנסה לכתוב את הסיפור שלי. אני מנסה לעשות כמיטב יכולתי בכל משחק. אני מקווה שנוכל להמשיך עד הסוף”.

מאמן ברייטון, פביאן הורצלר, פרגן גם לליברפול בשיחה עם ‘BBC Sport’: "פתחנו את המשחק טוב, שלטנו בכדור והמשחק השתנה קצת כשהם כבשו. השער הגיע משום מקום, היו לנו שתי הזדמנויות גדולות במחצית הראשונה ולא ניצלנו אותן, ליברפול הייתה יעילה יותר. במחצית השנייה זה היה אותו הדבר, הייתה לנו הזדמנות גדולה עם לואיס ואז שתיים או שלוש דקות אחרי שהם כבשו. זה היה ההבדל, הם ניצלו את הרגעים שלהם ואנחנו לא”.

