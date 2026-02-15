העקיצה של ניקי ניקול ללאמין ימאל בוולנטיינס

כבר חלפו כמה חודשים מאז הפרידה המתוקשרת בין לאמין ימאל, כוכב ברצלונה, לבין הזמרת הארגנטינאית ניקי ניקול. לא היו צדדים שלישיים בקשר, כפי שנרמז בשמועות, אך השחקן הכחיש זאת דרך חאבי הויוס: "נפרדנו וזהו. כל מה שמתפרסם לא קשור בכלל למערכת היחסים שלנו".

עם זאת, הסיפור שב שוב למרכז השיח הציבורי בעקבות קמפיין פרסומי חדש בכיכובה של האמנית, שבו רבים ראו רמז ברור המופנה לעבר מספר 10 של ברצלונה.

הזמרת הארגנטינאית מובילה את הקמפיין החדש של דסיגואל לוולנטיינס, תחת הכותרת "Boys Lie" ("בנים משקרים" בספרדית). הקולקציה מפרשת מחדש את הקודים הקלאסיים של הרומנטיקה מנקודת מבט אירונית ועכשווית, מבלי לוותר על ה-DNA המרדני והקליל שמאפיין את המותג.

ניקי ניקול ולאמין ימאל (אינסטגרם)

בספטמבר האחרון כבר צעדה ניקול עבור דסיגואל. באופן מעניין, אז גם דיברה לראשונה בפומבי על יחסיה עם לאמין ימאל. "אני מאוד מאושרת ברמה האישית. כן, אני מאוד מאוהבת", השיבה לשאלות העיתונאי.

על פי המותג, מבצעת "Ella No es Tuya" "מגלמת את רוח הקולקציה דרך ארכיטיפ 'אלת האהבה העצמית'. דמות בטוחה בעצמה, מגנטית ועצמאית שאינה מחכה שיבחרו בה, אלא בוחרת בעצמה".

“בנים משקרים”

הקולקציה כוללת חולצה מרכזית עם הסלוגן הבולט "Boys Lie", מסר ישיר, אירוני ועכשווי לקמפיין. מדובר בחולצה שמוצגת כמחווה של אחווה וכמתנת וולנטיינס בין חברות.

לאמין ימאל וניקי ניקול (רויטרס, אינסטגרם)

הדימויים הוויזואליים כוללים לבבות, חיצים, תפוחים וסמלים המזוהים עם אהבה, בגישה משעשעת ושובבה. גווני אדום, בורדו וארגמן שולטים בקולקציה ומשתלבים עם פרחים, פסים ולבבות.

מאז הפרידה מה-10 של ברצלונה, ניקי ניקול נותרה רווקה, אף שבשבועות האחרונים נקשרה לשמות של כמה מפורסמים. עם זאת, את הוולנטיינס היא העבירה לחלוטין לבדה.