יום ראשון, 15.02.2026 שעה 09:13
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5823-6323ברצלונה2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4526-4423ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3028-2824אוססונה9
2928-2024חטאפה10
2833-2523אתלטיק בילבאו11
2639-3124סביליה12
2630-2124אלאבס13
2637-2223ג'ירונה14
2535-3124אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

העקיצה של ניקי ניקול ללאמין ימאל בוולנטיינס

מספר חודשים אחרי הפרידה המתוקשרת מכוכב ברצלונה, האמנית הארגנטינאית כיכבה בקולקציית יום האהבה של דסיגואל, בקמפיין תחת הכותרת "בנים משקרים"

|
לאמין ימאל וניקי ניקול (IMAGO)
לאמין ימאל וניקי ניקול (IMAGO)

כבר חלפו כמה חודשים מאז הפרידה המתוקשרת בין לאמין ימאל, כוכב ברצלונה, לבין הזמרת הארגנטינאית ניקי ניקול. לא היו צדדים שלישיים בקשר, כפי שנרמז בשמועות, אך השחקן הכחיש זאת דרך חאבי הויוס: "נפרדנו וזהו. כל מה שמתפרסם לא קשור בכלל למערכת היחסים שלנו".

עם זאת, הסיפור שב שוב למרכז השיח הציבורי בעקבות קמפיין פרסומי חדש בכיכובה של האמנית, שבו רבים ראו רמז ברור המופנה לעבר מספר 10 של ברצלונה.

הזמרת הארגנטינאית מובילה את הקמפיין החדש של דסיגואל לוולנטיינס, תחת הכותרת "Boys Lie" ("בנים משקרים" בספרדית). הקולקציה מפרשת מחדש את הקודים הקלאסיים של הרומנטיקה מנקודת מבט אירונית ועכשווית, מבלי לוותר על ה-DNA המרדני והקליל שמאפיין את המותג.

ניקי ניקול ולאמין ימאל (אינסטגרם)ניקי ניקול ולאמין ימאל (אינסטגרם)

בספטמבר האחרון כבר צעדה ניקול עבור דסיגואל. באופן מעניין, אז גם דיברה לראשונה בפומבי על יחסיה עם לאמין ימאל. "אני מאוד מאושרת ברמה האישית. כן, אני מאוד מאוהבת", השיבה לשאלות העיתונאי.

על פי המותג, מבצעת "Ella No es Tuya" "מגלמת את רוח הקולקציה דרך ארכיטיפ 'אלת האהבה העצמית'. דמות בטוחה בעצמה, מגנטית ועצמאית שאינה מחכה שיבחרו בה, אלא בוחרת בעצמה".

“בנים משקרים”

הקולקציה כוללת חולצה מרכזית עם הסלוגן הבולט "Boys Lie", מסר ישיר, אירוני ועכשווי לקמפיין. מדובר בחולצה שמוצגת כמחווה של אחווה וכמתנת וולנטיינס בין חברות.

לאמין ימאל וניקי ניקול (רויטרס, אינסטגרם)לאמין ימאל וניקי ניקול (רויטרס, אינסטגרם)

הדימויים הוויזואליים כוללים לבבות, חיצים, תפוחים וסמלים המזוהים עם אהבה, בגישה משעשעת ושובבה. גווני אדום, בורדו וארגמן שולטים בקולקציה ומשתלבים עם פרחים, פסים ולבבות.

מאז הפרידה מה-10 של ברצלונה, ניקי ניקול נותרה רווקה, אף שבשבועות האחרונים נקשרה לשמות של כמה מפורסמים. עם זאת, את הוולנטיינס היא העבירה לחלוטין לבדה.

