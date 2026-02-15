ביקורת על השיפוט באיטליה: "בושה לכל העולם"

אתמול (שבת) התקיים אחד ממשחקי העונה בליגה האיטלקית, בו אינטר אירחה את יובנטוס בדרבי ד’איטליה. ההתמודדות הייתה צמודה ומותחת, כאשר רק שער של פיוטר ז’לינסקי בדקה ה-90 קבע ניצחון 2:3 לנראזורי. למרות הדרמה והמשחק המרהיב שהתקיים בסן סירו, בתקשורת האיטלקית מתעסקים ביום שאחרי יותר בשופט פדריקו לה פנה אשר היה אחראי על ההתמודדות.

המשחק עצמו היה מדהים, אנדראה קמביאסו כבש שער עצמי בדקה ה-17 אך כיפר על כך עם גול משלו בדקה ה-26. במחצית השנייה פרנצ’סקו פיו אספוסיטו העלה את המארחת ליתרון נוסף, אבל מנואל לוקאטלי השווה בדקה ה-83. בסופו של הדרבי הגדול אינטר יצאה עם מלוא הנקודות לאחר שער הניצחון של ז’לינסקי. למרות כל השערים התקרית הזכורה ביותר היא ההרחקה של פייר קאלולו בדקה ה-42.

הבלם של יובנטוס קיבל כרטיס צהוב ראשון מוצדק בדקה ה-32, זאת לאחר דריכה על ז’לינסקי. עשר דקות לאחר מכן עוד תיקול של הצרפתי נענה בכרטיס צהוב שני מצד לה פנה והרחקה מהמשחק כבר במחצית הראשונה. לאחר שידור חוזר היה ניתן לראות בבירור כי קאלולו אינו נוגע בשחקן כלל, ומאחר ומערכת ה-VAR לא מתערבת בכרטיס צהוב שני, יובה נותרה ב-10 שחקנים שלא בצדק.

“לראות את זה קורה מול כל העולם זו בושה”

בתקשורת האיטלקית זועמים היום על השיפוט, במיוחד שמדובר במשחק כה גדול וחשוב. יובנטוס מתחה ביקורת על ג'אנלוקה רוקי, יו”ר איגוד השופטים, ועל המינויים שלו: "לה פנה לא מספיק טוב, בלתי מתקבל על הדעת, ואנחנו לא יכולים לדבר על כדורגל הערב".

מנכ”ל יובה, דמיאן קומולי, התראיין גם בסוף המשחק: "אנחנו נבוכים, מה שקרה הערב הוא בושה, וזה לעולם לא יכול לקרות שוב. זה קרה שוב, ושוב, ושוב, והלילה הוא התגלמות מה שראינו כל העונה. ולראות את זה קורה מול עיני העולם כולו זה פשוט בושה". המאמן, לוצ’יאנו ספאלטי, סירב להתראיין בסיום.

לוצ'יאנו ספאלטי, לא התראיין בסיום (IMAGO)

כבר במחצית, נראו קומולי וג’ורג’יו קייליני, המנהל הטכני, מביעים כעס כלפי השופט לה פנה: "קשה לקבל עוולות כאלה. מה אמרתי לספאלטי? דיברנו עם לוצ'יאנו, והוא מאוכזב כמונו. לא דיברתי עם השחקנים, אבל נלחמנו היטב, אנחנו לא צריכים לדבר על כדורגל. זה בלתי מתקבל על הדעת, לחלוטין בלתי מתקבל על הדעת".