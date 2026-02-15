יום ראשון, 15.02.2026 שעה 08:41
ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5318-4024מילאן2
4923-3624נאפולי3
4614-2924רומא4
4623-4325יובנטוס5
4221-3425אטאלנטה6
4118-3824קומו7
3325-2625לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2833-2824קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1541-1824ורונה19
1542-2025פיזה20

ביקורת על השיפוט באיטליה: "בושה לכל העולם"

ארץ המגף עדיין בסערה לאחר השיפוט מעורר המחלוקת ב-2:3 של אינטר על יובנטוס: "זו נקודת האל חזור", "השופט לה פנה לא מספיק טוב, לא מתקבל על הדעת"

|
פייר קאלולו מקבל אדום (רויטרס)
פייר קאלולו מקבל אדום (רויטרס)

אתמול (שבת) התקיים אחד ממשחקי העונה בליגה האיטלקית, בו אינטר אירחה את יובנטוס בדרבי ד’איטליה. ההתמודדות הייתה צמודה ומותחת, כאשר רק שער של פיוטר ז’לינסקי בדקה ה-90 קבע ניצחון 2:3 לנראזורי. למרות הדרמה והמשחק המרהיב שהתקיים בסן סירו, בתקשורת האיטלקית מתעסקים ביום שאחרי יותר בשופט פדריקו לה פנה אשר היה אחראי על ההתמודדות.

המשחק עצמו היה מדהים, אנדראה קמביאסו כבש שער עצמי בדקה ה-17 אך כיפר על כך עם גול משלו בדקה ה-26. במחצית השנייה פרנצ’סקו פיו אספוסיטו העלה את המארחת ליתרון נוסף, אבל מנואל לוקאטלי השווה בדקה ה-83. בסופו של הדרבי הגדול אינטר יצאה עם מלוא הנקודות לאחר שער הניצחון של ז’לינסקי. למרות כל השערים התקרית הזכורה ביותר היא ההרחקה של פייר קאלולו בדקה ה-42.

הבלם של יובנטוס קיבל כרטיס צהוב ראשון מוצדק בדקה ה-32, זאת לאחר דריכה על ז’לינסקי. עשר דקות לאחר מכן עוד תיקול של הצרפתי נענה בכרטיס צהוב שני מצד לה פנה והרחקה מהמשחק כבר במחצית הראשונה. לאחר שידור חוזר היה ניתן לראות בבירור כי קאלולו אינו נוגע בשחקן כלל, ומאחר ומערכת ה-VAR לא מתערבת בכרטיס צהוב שני, יובה נותרה ב-10 שחקנים שלא בצדק.

לבד בפסגה:אינטר מנצחת את יובה במשחק אדיר

“לראות את זה קורה מול כל העולם זו בושה”

בתקשורת האיטלקית זועמים היום על השיפוט, במיוחד שמדובר במשחק כה גדול וחשוב. יובנטוס מתחה ביקורת על ג'אנלוקה רוקי, יו”ר איגוד השופטים, ועל המינויים שלו: "לה פנה לא מספיק טוב, בלתי מתקבל על הדעת, ואנחנו לא יכולים לדבר על כדורגל הערב".

מנכ”ל יובה, דמיאן קומולי, התראיין גם בסוף המשחק: "אנחנו נבוכים, מה שקרה הערב הוא בושה, וזה לעולם לא יכול לקרות שוב. זה קרה שוב, ושוב, ושוב, והלילה הוא התגלמות מה שראינו כל העונה. ולראות את זה קורה מול עיני העולם כולו זה פשוט בושה". המאמן, לוצ’יאנו ספאלטי, סירב להתראיין בסיום.

לוצלוצ'יאנו ספאלטי, לא התראיין בסיום (IMAGO)

כבר במחצית, נראו קומולי וג’ורג’יו קייליני, המנהל הטכני, מביעים כעס כלפי השופט לה פנה: "קשה לקבל עוולות כאלה. מה אמרתי לספאלטי? דיברנו עם לוצ'יאנו, והוא מאוכזב כמונו. לא דיברתי עם השחקנים, אבל נלחמנו היטב, אנחנו לא צריכים לדבר על כדורגל. זה בלתי מתקבל על הדעת, לחלוטין בלתי מתקבל על הדעת".

