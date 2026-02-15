יצחקי: מכבי ת"א קבוצה שונה לחלוטין מה-2:6

עד לפני חודש, בית”ר ירושלים הייתה בכושר מצוין עם שמונה ניצחונות רצופים ואילו מכבי ת”א לא הצליחה למצוא את עצמה. מאז הכל התהפך בשתי הקבוצות, ולמשחק המסקרן מול הצהובים (שני, 20:30) תגיע בית”ר אחרי ההפסד להפועל ב”ש במשחק העונה ובעיצומו של משבר עם ארבע משחקים ברצף ללא ניצחון. ברק יצחקי דיבר על המשחק מול מכבי ת”א במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

ה-2:6 משחק שייזכר עוד הרבה שנים.

”בסוף זה באמת משחק שייזכר בספרי ההיסטוריה, כולם דיברו והיללו את המשחק, זה משהו שלא קרה לפני למכבי תל אביב, בטח לא בבלומפילד. עבר המון זמן, 95% מהסגל שלהם זהה, אבל היו שינויים שם, מאמן חדש, תמיד יש אנרגיות חדשות ואצלם זה גם בא לידי ביטוי בתוצאות, מחכה לנו משחק קשה מאוד.

אתה המאמן היחיד בליגה עם אחוזי הצלחה גבוהים נגד מכבי ת”א עם יותר ניצחונות מתיקו והפסדים. זה נותן מחשבה לקראת המשחק? יותר קל לך להתכונן לזה?

”חידשת לי, אבל לא. מפגשים בין מכבי ת”א לבית”ר תמיד מעניינים ומסקרנים, עם הרבה קהל, אני במערכת הרבה שנים, הרבה שחקנים התחלפו, יש מאמנים שונים, אבל זו לא הנקודה, הנקודה היא להתכונן בצורה טובה לכל משחק וגם למשחק הקרוב”.

"מפגשים בין בית"ר למכבי ת"א תמיד מסקרנים". יצחקי (שחר גרוס)

עכשיו שופטים אתכם יותר לחומרה.

”זה בסדר, אני מבין את זה, עם האוכל בא התיאבון והיו ציפיות. אבל גם עם הציפיות והאופוריה, לדבר על משבר כשהקבוצה הייתה בריצה נהדרת, בלי הפסד בליגה מאז המשחק הקודם נגד ב”ש, לפני המשחק הזה היינו עם הכי מעט הפסדים בליגה, אמנם היה את הגביע, אבל לבוא ולהגדיר את זה כמשבר, זה לא קרוב לזה בכלל. בסוף נצטרך להתמודד עם כל מני סיטואציות שאנחנו צריכים להיות מוכנים אליהן. אנחנו מועדון גדול, הציפיות בשמיים ואנחנו יצרנו את הציפיות. מספיק שהדיבורים יחלחלו זה יכול לפגוע בנו, צריכים להישאר חזקים מבפנים”.

אמרת שאסור להספיד את מכבי ת”א, אתם תפגשו קבוצה אחרת?

”לחלוטין, הרבה אנרגיות, מאמן חדש, רעיונות שונים ממה שראיתי במשחקים האחרונים, הם במומנטום טוב וזו עובדה, אסור להספיד אותם וגם את הפועל ת”א וב”ש, וגם אנחנו בתמונה של הצמרת וכדי להישאר שם צריכים להגיע ולהתמודד עם הסיטואציה שלנו, ולנצח במשחק”.

מה אתה יכול לעשות בשביל בית”ר לשנים הבאות?

”הדרך היא טובה, זה לא בא ביום ולא ביומיים, אבל זה לא אומר שלא נצטרך לדחוף את עצמנו לקצה. דברים שאמרתי או שפורשו לא נכון או שכל אחד רצה לפרש אותם איך שהוא רוצה. דיברתי על זה שהקבוצה הייתה לפני שנה וחצי בקבוצה לא רגילה ומועמדת לרדת ליגה, היום היא בצמרת של הכדורגל הישראלי, אבל זה תהליך. זה לא אומר שלא נרצה להתחרות ולדחוף את עצמנו לצמרת. אני רואה את הדרך של המועדון, זה לא עניין רק של מאמן, אם הדרך תמשיך ככה אני רואה לבית”ר עתיד גדול בשנים הבאות”.

"בית"ר בדרך טובה". יצחקי (שחר גרוס)

מה מצבו של עומר אצילי ומה אתה חושב על הזרים?

”אצילי יישאר מחוץ לסגל. יש לנו 8 זרים, זו עובדה שיש הרבה זרים בהרכב, אני צריך לבחור מישהו מהזרים שלא יהיה בסגל”.

“באנו למשחק בב”ש עם דרך מסוימת שעבדה לנו בצורה טובה, אבל בסוף כשאתה לא מנצח אתה מאוכזב וצריך לחשוב מה לעשות יותר טוב. מול מכבי ת”א זה משחק שונה ונצטרך להביא רעיונות ופתרונות אחרים למשחק”, סיכם המאמן.

יונה: “זה טוב ששופטים אותנו בביקורתיות”

עדי יונה אמר לקראת המשחק: “איך חוזרים לעניינים? עושים את אותם הדברים, תרכזים באיך להיות יותר טובים. ניצחון אחד ונצליח לצאת מזה. ברור שטדי זה יתרון, עצמות לא רגילות. הקהל יהיה רק שלנו, 30,000 זה משהו לא רגיל ואני בטוח שזה יעזור וידחוף אותנו. תמיד היו בחוץ רעשי רקע, מנטרלים אותם. עשינו דברים יפים העונה, אבל לא מסתפקים בזה, מכוונים גבוה”.

עדי יונה (שחר גרוס)

יש עליות וירידות אצל שחקנים, לצד משחקים נהדרים יש משחקים שפחות רואים אתכם.

”בסוף זה כדורגל, לכל אחד יש תקופות טובות ופחות טובות, צריכים לאזן את זה ובטוח שנעשה את זה”.

זה משפיע עליכם שבאר שבע משחקת לפניכם?

”אנחנו לא מתעסקים בזה, אמור להיות טיפה יותר לחץ כביכול, אבל זה משחק גדול ועושים את ההכנה הכי טובה שיש, באים כמו לכל משחק”.

שופטים אתכם יותר בביקורתיות עכשיו.

”זה דבר טוב, עשינו תוצאות יפות ודברים יפים אז באו ציפיות עם זה, בסוף זה לחץ טוב, זה לא משהו רע, וצריכים להתמודד עם זה”.

השישייה בסיבוב הקודם יושבת בראש?

”זה לא יושב בראש, נזכור את זה בהמשך הקריירה שלנו, אבל עברו הרבה דברים מאז, מכבי חדשה עם אנרגיות טובות וגם אנחנו בתקופה אחרת. נבוא מוכנים. כולם רואים שהם בתקופה טובה, יש שם מאמן חדש ואנרגיות טובות”.