"דיברנו שלא נבעט בדלי", קאנגווה יחזור בחמישי

אחרי הניצחון היוקרתי במשחק העונה מול בית"ר ירושלים, הפועל ב"ש רשמה אתמול (שבת) ניצחון רביעי ברציפות בליגה, 1:2 על מ.ס אשדוד. בעקבות התוצאה, הדרומיים הגדילו לפחות זמנית את הפער ממכבי תל אביב, בית"ר ירושלים והפועל ת"א.

"דיברנו על זה הרבה לפני המשחק כמה חשוב לנצח, בטח כשיש משחק בין היריבות שלנו", אמרו בבירת הנגב, "רן (קוז’וק) נגע בזה עם השחקנים ואמר שיש חשיבות אחרת למשחק ודיברנו שאסור לנו לבעוט בדלי. באנו בגישה הנכונה כמו בכל המשחקים האחרונים וזה מה שהביא את הניצחון. הקהל? הוא היה מדהים ונתן לנו כוחות אדירים".

בב"ש החמיאו מעל כולם לקינגס קאנגווה שמאז החזרה שלו מאליפות אפריקה נראה משוחרר ורעב כמן בעונה שעברה. הקשר כבש את השער הרביעי מאז חזרתו והוא המריא לפנות בוקר לזמביה לרגל הולדת בנו הבכור, שם ישהה עד יום חמישי. התקווה בב"ש היא שקאנגווה ייקח חלק באימוני הקבוצה בימים שישי ושבת.

מי שעוד קיבל מחמאות רבות הוא לוקאס ונטורה שהיה המשמעותי ביותר אחרי קאנגווה. גם אליאל פרץ וניב אליאסי שהציל את הקבוצה כמב פעמים במחצית השנייה קיבלו שבחיים מהצוות המקצועי.

שחקני הפועל באר שבע בסיום (ראובן שוורץ)

שחקני הרכש שנכנסו וגם דיופ

שני שחקני הרכש, מוחמד אבו רומי וג'בון איסט, נכללו אמש לראשונה בסגל ואף נכנסו לשחק בדקה ה-82. בב"ש מעידים על רענון שהשניים מביאים לחלק ההתקפי ובטוחים שהם יוכלו לסייע ולהביא סגנון שהיה חסר בקבוצה עד כה.

במועדון חלוקים לגבי הבלם ג'יבריל דיופ שכרגע לא מצליח לעשות את ההבדל בחלק האחורי ואמש עשה טעות קשה בשער השוויון של יוג’ין אנסה מאשדוד. מנגד, קוז’וק והצוות שלו נתנו לדיופ גב מלא ומרגישים שיש נגדו אווירה לא טובה.

ג'יבריל דיופ (ראובן שוורץ)

חמודי כנעאן, שפתח נגד קבוצתו לשעבר, התאכזב מהחילוף שלו בפתיחת המחצית השנייה. כנעאן תופקד בצד שמאל של ההתקפה והתקשה לבוא לידי ביטוי, אבל בב"ש בטוחים שזה ישתפר תוך כדי תנועה. בקבוצה אהבו לראות את אמיר גנאח שנכנס במקום כנעאן ואם היה מדויק היה כובש צמד לפחות.