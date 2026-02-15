יום ראשון, 15.02.2026 שעה 08:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"חזרנו לשחק כדורגל, אבל מה יהיה עם ההגנה?"

רגשות מעורבים בטבריה אחרי ה-2:2 עם ק"ש. שביעות רצון מההתקפה, לצד דאגה מ"השערים הרכים שהקבוצה ממשיכה לספוג". מחמאות לבילנקי, גולאני ייבדק

|
שחקני עירוני טבריה (שחר גרוס)
שחקני עירוני טבריה (שחר גרוס)

בעירוני טבריה לא ידעו ממש באיזו תחושה לצאת מהמשחק אתמול בנתניה (2:2), מול עירוני קריית שמונה. מצד אחד, הקבוצה נראתה טוב התקפית, לראשונה מזה חודש פלוס, חזרה לשחק כדורגל, יצאה מפיגור פעמיים, כבשה שני שערים וגם הייתה יכולה להבקיע יותר, אך מצד שני, ההגנה שוב ספגה את מה שחודדה מגדיר בתור "שערים רכים", יכולה הייתה גם לספוג יותר ושוב ספגה שער מוקדם מאוד. 

"סוף סוף חזרנו לשחק כדורגל", אמרו בקבוצה, "אבל אי אפשר להמשיך להתחיל משחקים בפיגור ולקבל את השערים הקלים האלה". 

בקבוצה ציינו לטובה את שחקני החלק הקדמי והחמיאו במיוחד לכובשי השערים: גיא חדידה, שחזר להרכב לראשונה מאז הפציעה בשריר הירך האחורי, לפני כחודש וחצי ולסטניסלב בילנקי, שכבש שער נהדר ועשה הרבה עבודה בהתקפה. "סטני תמיד עובד ונותן מעצמו. הוא מביא לנו הרבה ערך להתקפה שלנו", אמרו בקבוצה. 

ברדה: " נאמין ונעבוד קשה"

ביקורת על ההגנה, גולאני ייבדק

מנגד, שוב הייתה ביקורת על החוליה האחורית, ששוב ספגה בקלות. אלי בלילתי והבלמים, סמביניה ובאצ'ו, עמדו במרכז הביקורת. "רצינו, כמובן, לחזק את החלק האחורי בחלון ההעברות", אמרו במועדון, "אבל בגלל המצב עם הבקרה לא יכולנו". 

כעת, בקבוצה יתכוננו למשחק מול בני ריינה (שבת, 19:30, אצטדיון בראל), אותו מגדירים במועדון כקריטי: "זה משחק שחובה לקחת בו שלוש נקודות. אין אפשרות אחרת. אם זה לא יקרה, אנחנו בצרות", סיכמו במועדון. 

דניאל גולאני, שהרגיש אתמול בחימום מתיחה בשריר הירך האחורי, ייבדק על מנת לאבחן את חומרת הפציעה והוא כמובן בספק לשבת הקרובה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */