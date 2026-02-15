ואלוורדה: בלענו הרבה ח**, זה עזר לנו לגדול

אם יש מישהו שחייו השתנו בעקבות הגעתו של אלברו ארבלואה לחדר ההלבשה של ריאל מדריד, זה פדריקו ואלוורדה. מהרגע שהמאמן הספרדי אפשר זאת, הקשר גילה מחדש את החיוך שלו ואת מקומו בלב הקישור של ריאל מדריד. כעת, עם חזרתם של טרנט אלכסנדר ארנולד ודני קרבחאל, האורוגוואי יוכל ליהנות ממשחק בעמדה שנולד לשחק בה. לאחר הניצחון 1:4 מול ריאל סוסיאדד, סגן הקפטן של ריאל מדריד ניתח את כל הסוגיות הבוערות סביב המועדון.

השינוי במורל, מה עומד מאחוריו: "ובכן, אני חושב שבסופו של דבר זה מה שאמרתי, האנרגיה, התוצאות הטובות שמגיעות, והעובדה שהקבוצה מוצאת את הקצב שלה. היו לנו שבועות שבהם היינו צריכים לבלוע הרבה ח**, ואני חושב שזה עזר לנו לגדול כשחקנים, לגדול כאנשים. כמו שאמרתי לך עכשיו, עברנו תקופות רעות, שאני חושב שמגיעות לנו. בסופו של דבר זה גרם לנו להשתנות, להתבגר כשחקנים שלא זכינו בכלום בשנה שעברה, ושלא זכינו בכלום השנה. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות הוא ליישר את הראש, לגדול כיחידים ולגדול כשחקנים יום אחרי יום. אנחנו צריכים להכיר בכך שהדברים צריכים להשתנות, שהם לא היו נכונים, ואני חושב שעכשיו זה הזמן".

חדר הלבשה מאוחד יותר מאי פעם?

"הוא תמיד היה כך, כמו שאמרתי, אני חושב שלפחות באופן אישי, כשאתה מנצח זה באמת עוזר ליצור זרימה טובה יותר באימונים, פחות כעס, כי בסופו של דבר אנחנו 25 שחקנים. כולנו נלחמים לשחק, 11 משחקים, יש 5 חילופים, תמיד יהיו שחקנים שפחות מרוצים מאחרים כי הם היו רוצים לשחק יותר, אבל אני חושב שכשהדברים הולכים כך, כשאנחנו מנצחים, כששחקנים נכנסים, תורמים את החלק שלהם ועושים טוב, זה עוזר שהכל יזרום בצורה חלקה יותר".

“בושה אם אגיד שאנחנו לא יכולים לזכות באלופות”

האם אתה חושב שריאל מדריד הזו יכולה לזכות בליגת האלופות?

"אנחנו ריאל מדריד, אנחנו תמיד צריכים ללכת על כל תואר. אם הייתי אומר לא, זו הייתה בושה מצדי, זו הייתה בושה כקפטן של הקבוצה הזו. אנחנו צריכים לצאת ולנצח הכול, אנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל זה. נכון שאנחנו צריכים לעבוד הכי קשה שלנו בכל יום, להגיע לאימון, להיות מרוכזים, אם זה 2, 3 או 4 שעות, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, להתאמן ברמה הגבוהה ביותר, כי ריאל מדריד ראויה לכך שנהיה 100% ממוקדים בכדורגל, שנהיה 100% ממוקדים בניצחון ובהליכה על כל תואר לאורך העונה".

עברתם חודשים קשים, אתה עונד את סרט הקפטן.

"ובכן, זו הייתה השנה הראשונה שלי כקפטן, יותר אחריות, וזה היה קשה, ברור. אם הייתי אומר לך שזה היה מדהים, הייתי משקר. אתה אחראי על כל זה, אתה מרגיש אחראי. אני מרגיש אחראי כשהדברים לא הולכים טוב, ככה אני. זה לא רק כי אני קפטן, אלא בכל פעם שהדברים לא הולכים טוב או שאנחנו לא מנצחים, אני תמיד הראשון שמאשים את עצמו. לפחות אני מגיע הביתה ומנסה לעשות כל מה שאני יכול, לצפות במשחק, במשחק ששיחקנו, כדי לנסות לשנות גישות אצל החברים לקבוצה ולעשות את המינימום כדי להפוך את המצב”.

“ברור שאני הראשון שמרגיש אחראי על כל מה שקורה כשהדברים לא הולכים טוב. זה לא סוף העולם אם אחרים סופגים שריקות בוז, אנחנו כחברים לקבוצה צריכים להישאר חזקים. אנחנו יודעים שעברנו תקופות קשות מאוד, כמו שאמרתי פעמים רבות, ומגיעות לנו לאור איך ששיחקנו במהלך העונה", סיכם ואלוורדה.