"השביתה החזירה את הברק", "חופשה מועילה"

כריסטיאנו רונאלדו חזר, ובגדול. אחרי סערת השביתה והמתיחות סביב סוגיית הרכש והעניינים הכספיים, הכוכב הפורטוגלי עלה לכר הדשא והחזיר את אל נאסר למסלול הניצחונות עם 0:2 על אל פאתח במסגרת המחזור ה-22 בליגה הסעודית. רונאלדו, ששב להרכב לאחר שהחמיץ 2 משחקי ליגה, כבש כבר בדקה ה-18 מבישול של סאדיו מאנה, ואיימן יחיא הוסיף בדקה ה-78. אל נאסר העלתה את מאזנה ל-52 נקודות ונשארה במקום ה-2, נקודה מעל שכנתה מריאד, בעוד אל הילאל ממשיכה להוליך.

"השביתה החזירה את הברק"

הכותרות בסעודיה לא נשארו אדישות. באחד האתרים נכתב: "רונאלדו חזר בגדול", והודגש כי קפטן אל נאסר כבש כבר במשחקו הראשון מאז סיים את מחאתו. אתר אחר הפליג בסופרלטיבים עם הכותרת: "השביתה החזירה את הברק של רונאלדו מול אל פאתח".

בכתבות סיכום המשחק ציינו כי "רונאלדו כבש על המגרש ומחוצה לו", בהתייחס להשפעתו הכוללת. עוד נכתב כי הוא "עזב את המגרש כדי להשיג נקודה, ואז חזר כדי להשיג ניצחון חדש לקבוצתו", תיאור ציורי לקאמבק שהסתיים בשלוש נקודות יקרות.

כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

הפרשנים הדגישו כי החופשה הכפויה היטיבה עמו: "החופשה הועילה מאוד לרונאלדו", נכתב, תוך ציון האנרגיות המחודשות והמעורבות שלו בכל חלקי המגרש. על אף שאינו ידוע בתרומתו ההגנתית, הכוכב ירד לאחור, פינה שטחים לחבריו ואף סייע בהתמודדות עם מצבים נייחים, הנשק המרכזי של אל פאתח.

עוד צוין כי בניגוד לתקופות קודמות, רונאלדו "משתתף ואינו מחכה שכל הכדורים יגיעו אליו". הוא ירד לזכות בכדורים, היה פעיל גם בלי מגע ישיר בכדור, ואפשר לשחקנים כמו קומאן, ז'ואאו פליקס ומאנה לסיים מהלכים. "הוא הפגין פעילות שמביסה את הגיל", נכתב, "כאילו החופשה חידשה את האנרגיה והחזירה לו את החיוניות על המגרש".

גם בצד המנטלי הודגש כי המחאה הסתיימה לאחר שיחות ויישוב מחלוקות, כולל סוגיות שכר ושליטה ניהולית. בליגה הסעודית פרסמו הצהרה רשמית: "כריסטיאנו היה מעורב באופן מלא באל נאסר מאז הגעתו ומילא תפקיד חשוב בצמיחת המועדון ובשאיפותיו. כמו כל מתחרה עילית, הוא רוצה לנצח. אבל אף אדם, חשוב ככל שיהיה, אינו מקבל החלטות מעבר למועדון שלו".

בשורה התחתונה, המסר בתקשורת הסעודית היה חד וברור: הסערה מאחוריו, הברק חזר, והמרדף אחר האליפות והמלכות השערים בעיצומו. שערו ה-17 העונה חיזק את מעמדו במאבק על נעל הזהב הסעודית, והוכיח כי גם בגיל 41, כריסטיאנו רונאלדו עדיין יודע לספק את הסחורה, ובזמן הנכון ביותר.