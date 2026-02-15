לילארד חזר וזכה בשלשות, ג'ונסון אלוף ההטבעות

למרות שלא שיחק אפילו דקה אחת העונה בפורטלנד, דמיאן לילארד הוכיח הלילה (בין שבת לראשון) שבכל הנוגע לקליעה, אין לו חלודה. הכוכב בן ה-35, שנמצא בשיקום מקרע בגיד האכילס, זכה בתחרות השלשות של האולסטאר עם 29 נקודות בגמר.

הוא גבר בגמר על דווין בוקר מפיניקס ועל הרוקי קון קנופל משארלוט, בדרך לזכייה שלישית בארבע השנים האחרונות ושישית בהשתתפותו בתחרות. בכך הצטרף לרשימה אקסקלוסיבית במיוחד לצד לארי בירד וקרייג הודג’ס - היחידים שזכו שלוש פעמים מאז נוסדה התחרות ב-1986.

בשלב הראשון הוביל בוקר עם 30 נקודות, בעוד לילארד וקנופל עלו עם 27 כל אחד. בגמר קנופל נעצר על 17, לילארד הפציץ 29 ובוקר כמעט עקץ: הוא הגיע ל-27 כשנותרו לו שלוש זריקות של ה-Money Ball בשווי שתי נקודות כל אחת, אך החטיא את כולן. “זה יכאב לי עוד הרבה זמן”, הודה בוקר.

דמיאן לילארד בתחרות השלשות (רויטרס)

לילארד אמר אחרי הזכייה: “הגעתי בטוח בעצמי, אני רענן. אני לא צריך לשחק 40 או 35 דקות. השנה הזו בחוץ עשתה לי טוב, המוח והגוף רעננים. באתי נרגש ופשוט נהניתי”.

אבל למען האמת, הדרך להשתתפות בתחרות השלשות בכלל התחילה כבדיחה. לילארד סיפר כי הציע ל-NBA את שירותיו במקרה שיתפנה מקום: “אמרתי ‘אם אתם צריכים מישהו שיזרוק, אני פנוי’. צחקנו על זה, ואז באמת התפנה מקום והם חזרו אליי. אני תמיד רציני”.

כזכור, לילארד קרע את גיד האכילס השמאלי במשחק 4 של הסיבוב הראשון בפלייאוף אשתקד, אז במדי מילווקי מול אינדיאנה. לאחר ניתוח מוצלח במאי, הבאקס שיחררו אותו וביולי חתם על חוזה לשלוש שנים בשווי 42 מיליון דולר אצל הטרייל בלייזרס - הקבוצה שבחרה בו בדראפט ובה שיחק 11 עונות בתחילת הקריירה.

לילארד עם הפרס (רויטרס)

כעת, לילארד הפך לשחקן השני בהיסטוריה שמשתתף בתחרות השלשות בזמן שיקום מקרע באכילס, אחרי וושון לנארד שעשה זאת ב-2005.

קשאד ג’ונסון ריחף, הניקס זכו בכישורים

רגע השיא של הלילה הגיע עם תחרות ההטבעות, בה זכה קשאד ג’ונסון ממיאמי אחרי שגבר בגמר על קרטר בראיינט מסן אנטוניו. האחרון אמנם קיבל את ציון ה-50 היחיד של הערב עם אלי-הופ לעצמו והעברה בין הרגליים באוויר, אך החטיא בניסיון האחרון. ג’ונסון הבטיח את הזכייה עם הטבעה אחרי הקפצה בין הרגליים.

קשאד ג'ונסון חוגג (רויטרס)

“הטבעות הן אמנות”, סיכם ג’ונסון, “כולם ראו כבר הכל, קשה להמציא מחדש, אבל לכל אחד יש את הסגנון שלו. אני פשוט מביא את הטעם שלי”.

בין לבין, נערכה גם ה-Shooting Stars, בה ניצחה הקבוצה של ניו יורק עם ג’יילן ברונסון, אביו ועוזר המאמן בניקס, ריק ברונסון, קארל אנתוני טאונס וכוכב העבר, אלן יוסטון.