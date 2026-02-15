ויניסיוס עם פעולות שלא ראו בריאל משנות ה-50

ריאל מדריד עם ניצחון ליגה שמיני ברציפות, 1:4 על ריאל סוסיאדד, בדרך לפחות זמנית למקום הראשון בטבלה. אורי רייך, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את המשחק ומתכוננים למשוכות הקרובות.

מה בתפריט: האם המערך החדש יהלום את ריאל, ההצלחה ללא קיליאן אמבפה, המחצית הראשונה המושלמת של טרנט אלכסנדר ארנולד התכליתי והמאזן, ויניסיוס עם ציון דרך משוגע ומשחק עם פעולות שלא ראו בלבן משנות ה-50, נתוני הפנדלים החריגים של ריאל העונה בהשוואה לליגות הגדולות באירופה.

וגם: ההיסטוריה בין הברזילאי למגן ארמבורו, הקאמבק של פדריקו ואלוורדה לקישור, ההבדלים בין אורליאן טשואמני לאדוארדו קמאבינגה, הטעויות המדאיגות של דין האוסן, הציפיות מארדה גולר, המעמד של דני קרבחאל והחילוף החמישי של אלברו ארבלואה.

גם בלי אמבפה: ריאל מדריד ב-1:4 על סוסיאדד

עוד על הפרק: ההתפרקות של ברצלונה מול אתלטיקו מדריד והסיכוי של ג’ירונה לסייע לבלאנקוס, מה צריך לעשות אחרת מול בנפיקה בהשוואה למפגש האחרון, הביקור הקשוח באל סדאר וחזון הסופר ליג מגיע לקיצו.