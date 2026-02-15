יום ראשון, 15.02.2026 שעה 02:06
6019-5324ריאל מדריד1
5823-6323ברצלונה2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4526-4423ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3028-2824אוססונה9
2928-2024חטאפה10
2833-2523אתלטיק בילבאו11
2639-3124סביליה12
2630-2124אלאבס13
2637-2223ג'ירונה14
2535-3124אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"אלכסנדר ארנולד ההחתמה הכי טובה של החורף"

בספרד פרגנו למגן האנגלי שרשם בישול והופעה מעולה, כשגם ארבלואה לא חסך במחמאות: "הוא מבין את המשחק בצורה בלתי רגילה". וגם: צפי החזרה של אמבפה

|
טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)
טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

ריאל מדריד רשמה אמש הצהרת כוונות משמעותית עם ניצחון 1:4 מוחץ על ריאל סוסיאדד, תוצאה שהחזירה אותה, לפחות זמנית, לפסגת הטבלה הספרדית. ב’מארקה’ חגגו את המהפך בצמרת וציינו כי הקבוצה "התעוררה והלכה לישון כמוליכת הטבלה", תוך שהיא מעבירה כעת את כל הלחץ ליריבותיה לצמרת.

האווירה החגיגית במדריד קיבלה ביטוי גם בכותרות העיתונים, כשב’אס’ בירכו את האוהדים עם הכותרת: "יום אהבה שמח ממדריד!". במוקד המחמאות עמד הרכש החדש, טרנט אלכסנדר ארנולד, שזכה ב’מארקה’ לתואר המחייב "ההחתמה הכי טובה של החורף" לאחר בישול גדול ותצוגה מרשימה.

גם בלי אמבפה: ריאל מדריד ב1:4 על סוסיאדד

מאמן הבלאנקוס, אלברו ארבלואה, דיבר בסיום: "התכוננו למשחק הזה טוב מאוד, היה לנו זמן. זה היה ניצחון טוב. אנחנו עובדים הרבה, מתאמנים טוב מאוד ואנחנו שמחים מאוד. כמובן שאנחנו עדיין יכולים להשתפר".

“אני רואה ויני נהדר מהיום שהגעתי לכאן”

כשנשאל על היכולת של המגן האנגלי, אמר ארבלואה: "טרנט? אני לא מופתע, הוא כל כך אינטליגנט. הוא מבין את המשחק בצורה בלתי רגילה. האיכות שלו, ה-IQ שלו, הוא פשוט בלתי יאומן. אנחנו ברי מזל שיש לנו שחקן כמוהו, זה לא משהו חדש".

ארבלואה (רויטרס)ארבלואה (רויטרס)

על הכוכב הברזילאי שסיים את המשחק עם צמד הוסיף: "ויניסיוס נהדר? אני רואה ויני נהדר מהיום שהגעתי לכאן. הוא אחד השחקנים הטובים בעולם. הוא בחור מדהים, אני בר מזל שהוא אצלי". לסיום, התייחס למשימה הבאה באירופה: "אנחנו חייבים לתת משחק גדול בליסבון. אנחנו יודעים שזה יהיה קשה".

ארבלואה התייחס גם לכוכב הגדול, קיליאן אמבפה, שפתח על הספסל ולא לקח חלק במשחק: “הוא בטוב, הוא יהיה מוכן לפתוח מול בנפיקה ביום שלישי, לא רצינו לקחת איתו סיכונים הערב”.

