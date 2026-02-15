"אלכסנדר ארנולד ההחתמה הכי טובה של החורף"

ריאל מדריד רשמה אמש הצהרת כוונות משמעותית עם ניצחון 1:4 מוחץ על ריאל סוסיאדד, תוצאה שהחזירה אותה, לפחות זמנית, לפסגת הטבלה הספרדית. ב’מארקה’ חגגו את המהפך בצמרת וציינו כי הקבוצה "התעוררה והלכה לישון כמוליכת הטבלה", תוך שהיא מעבירה כעת את כל הלחץ ליריבותיה לצמרת.

האווירה החגיגית במדריד קיבלה ביטוי גם בכותרות העיתונים, כשב’אס’ בירכו את האוהדים עם הכותרת: "יום אהבה שמח ממדריד!". במוקד המחמאות עמד הרכש החדש, טרנט אלכסנדר ארנולד, שזכה ב’מארקה’ לתואר המחייב "ההחתמה הכי טובה של החורף" לאחר בישול גדול ותצוגה מרשימה.

מאמן הבלאנקוס, אלברו ארבלואה, דיבר בסיום: "התכוננו למשחק הזה טוב מאוד, היה לנו זמן. זה היה ניצחון טוב. אנחנו עובדים הרבה, מתאמנים טוב מאוד ואנחנו שמחים מאוד. כמובן שאנחנו עדיין יכולים להשתפר".

כשנשאל על היכולת של המגן האנגלי, אמר ארבלואה: "טרנט? אני לא מופתע, הוא כל כך אינטליגנט. הוא מבין את המשחק בצורה בלתי רגילה. האיכות שלו, ה-IQ שלו, הוא פשוט בלתי יאומן. אנחנו ברי מזל שיש לנו שחקן כמוהו, זה לא משהו חדש".

ארבלואה (רויטרס)

על הכוכב הברזילאי שסיים את המשחק עם צמד הוסיף: "ויניסיוס נהדר? אני רואה ויני נהדר מהיום שהגעתי לכאן. הוא אחד השחקנים הטובים בעולם. הוא בחור מדהים, אני בר מזל שהוא אצלי". לסיום, התייחס למשימה הבאה באירופה: "אנחנו חייבים לתת משחק גדול בליסבון. אנחנו יודעים שזה יהיה קשה".

ארבלואה התייחס גם לכוכב הגדול, קיליאן אמבפה, שפתח על הספסל ולא לקח חלק במשחק: “הוא בטוב, הוא יהיה מוכן לפתוח מול בנפיקה ביום שלישי, לא רצינו לקחת איתו סיכונים הערב”.