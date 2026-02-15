"נבוא לב"ש עם כל המוטיבציה, מכיר אותה היטב"

בהפועל חיפה כבר זמן רב לא זוכרים שמחה כזאת כמו שהייתה אתמול (שבת) בחדר ההלבשה של הקבוצה בסיום הניצחון 0:1 על הפועל פתח תקווה משער של אלון תורג'מן, ניצחון שקטע 7 משחקים בהם החיפאים לא ניצחו והפיח רוח חיים חדשה בקבוצה.

המאמן חיים סילבס זכה למחמאות על דרך ההכנה וניהול המשחק, אבל נראה שגם השחקנים עצמם הבינו שאין להם את הלוקסוס להמשיך ולאבד נקודות, אחרת הם ימצאו את עצמם בדרך לליגה השנייה.

חיים סילבס אמר: “מי שחושב שהיציאה מתקופה פחות טובה זה דרך קונצרט של כדורגל אז הוא טועה. כדי לעשות את קפיצת המדרגה צריך לעשות קודם את הניצחון הראשון מול קבוצה שנמצאת בתקופה טובה. באנו לנצח בשיניים עם כל האלמנטים שצריך לבוא איתם. בטוח שאבוא לטוטו טרנר עם כל המוטיבציה. נצטרך לתת 2,000 אחוז, נבוא כמו גברים לתת הכל. הבאנו שחקנים איכותיים ותהיה לנו קבוצה טובה".

חיים סילבס (רועי כפיר)

אלון תורג'מן נשמע נרגש במיוחד: "אין הרגשה שנייה לזאת בעולם כאשר אתה כובש. עמדנו כמו שצריך ואנחנו עם הפנים להפועל באר שבע אותה אני מכיר היטב מכל הבחינות. מאבקי ההישרדות? ידעתי לקראת מה אני בא ולמה אני נכנס ואני מקווה שנעשה את מה שצריך כמה שיותר מהר כדי להישאר".

סילבס: "באנו לקחת את הנקודות בשיניים"

קשר הרכש החדש של הקבוצה, אנדריה רדולביץ', שנחת אתמול בארץ וצפה בחבריו החדשים במושבה מהיציע, אמור לעבור היום בדיקות רפואיות ולחתום על החוזה עד תום העונה, כאשר הפועל חיפה תחזיק באופציית רכישה על סך מיליון אירו. הבלם ברונו רמירז, שנפצע וגמר את העונה, סיים את דרכו במועדון אחרי שהגיע לגמר חשבון.