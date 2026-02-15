יום ראשון, 15.02.2026 שעה 06:25
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"נבוא לב"ש עם כל המוטיבציה, מכיר אותה היטב"

אלון תורג'מן, שכבש בבכורה המחודשת שלו את ה-0:1 על הפועל פ"ת: "נעשה הכל כדי להישאר כמה שיותר מהר". סילבס: "נבוא לטרנר כמו גברים כדי לתת הכל"

שחקני הפועל חיפה חוגגים עם אלון תורג'מן (רועי כפיר)
שחקני הפועל חיפה חוגגים עם אלון תורג'מן (רועי כפיר)

בהפועל חיפה כבר זמן רב לא זוכרים שמחה כזאת כמו שהייתה אתמול (שבת) בחדר ההלבשה של הקבוצה בסיום הניצחון 0:1 על הפועל פתח תקווה משער של אלון תורג'מן, ניצחון שקטע 7 משחקים בהם החיפאים לא ניצחו והפיח רוח חיים חדשה בקבוצה.

המאמן חיים סילבס זכה למחמאות על דרך ההכנה וניהול המשחק, אבל נראה שגם השחקנים עצמם הבינו שאין להם את הלוקסוס להמשיך ולאבד נקודות, אחרת הם ימצאו את עצמם בדרך לליגה השנייה.

חיים סילבס אמר: “מי שחושב שהיציאה מתקופה פחות טובה זה דרך קונצרט של כדורגל אז הוא טועה. כדי לעשות את קפיצת המדרגה צריך לעשות קודם את הניצחון הראשון מול קבוצה שנמצאת בתקופה טובה. באנו לנצח בשיניים עם כל האלמנטים שצריך לבוא איתם. בטוח שאבוא לטוטו טרנר עם כל המוטיבציה. נצטרך לתת 2,000 אחוז, נבוא כמו גברים לתת הכל. הבאנו שחקנים איכותיים ותהיה לנו קבוצה טובה".

חיים סילבס (רועי כפיר)חיים סילבס (רועי כפיר)

אלון תורג'מן נשמע נרגש במיוחד: "אין הרגשה שנייה לזאת בעולם כאשר אתה כובש. עמדנו כמו שצריך ואנחנו עם הפנים להפועל באר שבע אותה אני מכיר היטב מכל הבחינות. מאבקי ההישרדות? ידעתי לקראת מה אני בא ולמה אני נכנס ואני מקווה שנעשה את מה שצריך כמה שיותר מהר כדי להישאר".

סילבס: "באנו לקחת את הנקודות בשיניים"

קשר הרכש החדש של הקבוצה, אנדריה רדולביץ', שנחת אתמול בארץ וצפה בחבריו החדשים במושבה מהיציע, אמור לעבור היום בדיקות רפואיות ולחתום על החוזה עד תום העונה, כאשר הפועל חיפה תחזיק באופציית רכישה על סך מיליון אירו. הבלם ברונו רמירז, שנפצע וגמר את העונה, סיים את דרכו במועדון אחרי שהגיע לגמר חשבון. 

