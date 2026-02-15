"יש פה קבוצה טובה, עניין של חיבור ואנרגיה"

רק אתמול (שבת) בבוקר, במכבי נתניה עוד היו מרוחקים מרחק של ארבע נקודות מהפלייאוף העליון והסיכויים להעפלה לא היו גבוהים. אלא שאמש, היהלומים הביסו 0:4 בתצוגת כדורגל משכנעת את מכבי בני ריינה וניצלו את הפסדה של הפועל פ"ת להפועל חיפה, כדי לחזור למרחק של נקודה ופתאום הסיכויים של הקבוצה של רוני לוי, הפכו להיות ריאליים ביותר.

נתניה, שניצחה באותה התוצאה בה הפסידה רק לפני קרוב לחודש לעירוני טבריה באותו האצטדיון, פתחה נפלא וביצעה בליץ על הקבוצה של אדהם האדיה עם ארבעה שערים במחצית הראשונה. עוז בילו, עלה למאזן של שמונה שערים ושלושה בישולים, מתיאוס דאבו כבש גם הוא ואפילו באקארי קונאטה, שנראה מעולה בהופעת הבכורה שלו, התכבד בשער.

אלא שמי שזכה בעיקר למחמאות היה המגן השמאלי רותם קלר, שכבש שער מהיר והוסיף בישול נפלא לחלוץ הברזילאי. קלר, המשיך את עונת הפריצה הנפלאה שלו. יש לציין, שהמגן בן ה-23, מסיים את חוזהו בתום העונה, כאשר למרות שמתקיימים מגעים להמשך ההתקשרות, גם בנתניה מבינים שהעובדה שמחזיק בדרכון הונגרי, עשויה להוביל לכך שינסה את מזלו פעם נוספת מעבר לים.

רותם קלר מאושר (חג'אג' רחאל)

בכלל, בנתניה מרגישים שהמאמן רוני לוי פגע בזרים ובשחקני הרכש שהביא, כאשר גם ויליאן סיפריאן רשם דקות טובות בבכורה שלו. שחקני הקבוצה החלו להפנים את הדרישות של לוי, ששידר לשחקניו לאורך כל השבוע שסיפור הפלייאוף לא גמור והוכיח את זה גם אתמול.

"יש פה קבוצה טובה, סגל שחקנים שלא נופל מהרבה קבוצות וזה רק עניין של חיבור ואנרגיה", אמרו בנתניה. "חזרנו בגדול לתמונה ומאז שרוני הגיע נהייתה פה תחרות מאוד גדולה על ההרכב ואפילו על הסגל". כדי להבין כמה התחרות גדולה, שחקנים כמו עומרי שמיר מצאו עצמם מחוץ לסגל אמש וזה עוד כשג'וניור דיומנדה מורחק ו-ווילסון האריס פצוע.

החלוץ האמריקאי, אמור לחזור לכשירות לקראת המשחק מול בית"ר ירושלים, כשגם דיומנדה יחזור וכך שמיר עשוי למצוא את עצמו שוב בחוץ. אגב, לוי הבהיר בשיחה עם הקשר שעדיף לו ללכת לקבל דקות משחק, אך זה העדיף שלא לרדת לליגה הלאומית, למרות התעניינות מהפועל רמת גן. מי שעוד מספרים בנתניה שצד את עינו של המאמן הוא בני פלדמן, שאמנם לא משחק בשלב זה, אך לא שוחרר להפועל כפר שלם.

שחקני מכבי נתניה חוגגים (חג'אג' רחאל)

בנתניה מריחים את המומנטום מהניצחון הגדול אמש וכבר לאחר המשחק יצאו במבצע של כרטיס משולב לשני משחקי הבית האחרונים בעונה הסדירה מול בית"ר ירושלים והפועל חיפה במחיר של 120 שקלים לשני המשחקים.

"ההפסד 4:0 בביקור הקודם שלנו באצטדיון הזה ישב לנו בראש וזו לא הייתה מכבי נתניה שהקהל שלנו רוצה לראות. אמרתי אז שנפצה את האוהדים והחזרנו להם הפעם במשחק טוב באותו מגרש. הקהל בא בכמויות ואני רוצה להגיד להם תודה על הכול. נגיע למשחק הבא מול בית"ר כדי לנצח אותו", סיכם הקפטן כארם ג'אבר.

"מה היה השינוי? גם המאמן וגם אנחנו השחקנים דיברנו בינינו והגישה הייתה טובה במשחק הזה. באנו מפוקסים ואגרסיביים, אני מבסוט מהניצחון הזה ומגיע כל הכבוד לכל החבר'ה. מכבי נתניה תמיד שואפת הכי גבוה שאפשר. צמצמנו את הפער קצת ונקווה להתקדם בשבוע הבא עוד צעד", הוסיף.