יום ראשון, 15.02.2026 שעה 06:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"יש פה קבוצה טובה, עניין של חיבור ואנרגיה"

בנתניה מרוצים אחרי הניצחון על ריינה ומרגישים שלוי פגע ברכש שהביא. ג׳אבר: ״ההפסד פה ישב לנו בראש״. וגם: המאבק על הסגל, המחמאות לקלר ועתידו

|
שחקני מכבי נתניה מאושרים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי נתניה מאושרים (חג'אג' רחאל)

רק אתמול (שבת) בבוקר, במכבי נתניה עוד היו מרוחקים מרחק של ארבע נקודות מהפלייאוף העליון והסיכויים להעפלה לא היו גבוהים. אלא שאמש, היהלומים הביסו 0:4 בתצוגת כדורגל משכנעת את מכבי בני ריינה וניצלו את הפסדה של הפועל פ"ת להפועל חיפה, כדי לחזור למרחק של נקודה ופתאום הסיכויים של הקבוצה של רוני לוי, הפכו להיות ריאליים ביותר.

נתניה, שניצחה באותה התוצאה בה הפסידה רק לפני קרוב לחודש לעירוני טבריה באותו האצטדיון, פתחה נפלא וביצעה בליץ על הקבוצה של אדהם האדיה עם ארבעה שערים במחצית הראשונה. עוז בילו, עלה למאזן של שמונה שערים ושלושה בישולים, מתיאוס דאבו כבש גם הוא ואפילו באקארי קונאטה, שנראה מעולה בהופעת הבכורה שלו, התכבד בשער.

אלא שמי שזכה בעיקר למחמאות היה המגן השמאלי רותם קלר, שכבש שער מהיר והוסיף בישול נפלא לחלוץ הברזילאי. קלר, המשיך את עונת הפריצה הנפלאה שלו. יש לציין, שהמגן בן ה-23, מסיים את חוזהו בתום העונה, כאשר למרות שמתקיימים מגעים להמשך ההתקשרות, גם בנתניה מבינים שהעובדה שמחזיק בדרכון הונגרי, עשויה להוביל לכך שינסה את מזלו פעם נוספת מעבר לים.

רותם קלר מאושר (חגרותם קלר מאושר (חג'אג' רחאל)

בכלל, בנתניה מרגישים שהמאמן רוני לוי פגע בזרים ובשחקני הרכש שהביא, כאשר גם ויליאן סיפריאן רשם דקות טובות בבכורה שלו. שחקני הקבוצה החלו להפנים את הדרישות של לוי, ששידר לשחקניו לאורך כל השבוע שסיפור הפלייאוף לא גמור והוכיח את זה גם אתמול.

"יש פה קבוצה טובה, סגל שחקנים שלא נופל מהרבה קבוצות וזה רק עניין של חיבור ואנרגיה", אמרו בנתניה. "חזרנו בגדול לתמונה ומאז שרוני הגיע נהייתה פה תחרות מאוד גדולה על ההרכב ואפילו על הסגל". כדי להבין כמה התחרות גדולה, שחקנים כמו עומרי שמיר מצאו עצמם מחוץ לסגל אמש וזה עוד כשג'וניור דיומנדה מורחק ו-ווילסון האריס פצוע.

החלוץ האמריקאי, אמור לחזור לכשירות לקראת המשחק מול בית"ר ירושלים, כשגם דיומנדה יחזור וכך שמיר עשוי למצוא את עצמו שוב בחוץ. אגב, לוי הבהיר בשיחה עם הקשר שעדיף לו ללכת לקבל דקות משחק, אך זה העדיף שלא לרדת לליגה הלאומית, למרות התעניינות מהפועל רמת גן. מי שעוד מספרים בנתניה שצד את עינו של המאמן הוא בני פלדמן, שאמנם לא משחק בשלב זה, אך לא שוחרר להפועל כפר שלם.

שחקני מכבי נתניה חוגגים (חגשחקני מכבי נתניה חוגגים (חג'אג' רחאל)

בנתניה מריחים את המומנטום מהניצחון הגדול אמש וכבר לאחר המשחק יצאו במבצע של כרטיס משולב לשני משחקי הבית האחרונים בעונה הסדירה מול בית"ר ירושלים והפועל חיפה במחיר של 120 שקלים לשני המשחקים.

"ההפסד 4:0 בביקור הקודם שלנו באצטדיון הזה ישב לנו בראש וזו לא הייתה מכבי נתניה שהקהל שלנו רוצה לראות. אמרתי אז שנפצה את האוהדים והחזרנו להם הפעם במשחק טוב באותו מגרש. הקהל בא בכמויות ואני רוצה להגיד להם תודה על הכול. נגיע למשחק הבא מול בית"ר כדי לנצח אותו", סיכם הקפטן כארם ג'אבר.

"מה היה השינוי? גם המאמן וגם אנחנו השחקנים דיברנו בינינו והגישה הייתה טובה במשחק הזה. באנו מפוקסים ואגרסיביים, אני מבסוט מהניצחון הזה ומגיע כל הכבוד לכל החבר'ה. מכבי נתניה תמיד שואפת הכי גבוה שאפשר. צמצמנו את הפער קצת ונקווה להתקדם בשבוע הבא עוד צעד", הוסיף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */