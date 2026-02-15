יום ראשון, 15.02.2026 שעה 06:26
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

דאגה בקריית שמונה מפציעתו של אוגריסה

החלוץ יעבור צילום, בקבוצה מודים אחרי טבריה: "נקודה חשובה". מרדכי: "עולה בראש שקט, מרוכז בכדורגל ולא במה אומרים מסביב". וגם: החזרה לאצטדיון

אדריאן אוגריסה (עמרי שטיין)
אדריאן אוגריסה (עמרי שטיין)

למרות שהובילו פעמיים, בעירוני קריית שמונה עדיין יצאו מעודדים מהנקודה שצברו אמש (שבת) מול עירוני טבריה, במשחק שהסתיים ב-2:2 באצטדיון "מרים". החבורה של שי ברדה נהנתה משערים של נמניה ליוביסבלייביץ' ויאיר מרדכי, אך ספגה שני שערים מרהיבים מרגליהם של גיא חדידה וסטניסלב בילנקי.

"זו נקודה חשובה. מה יכולנו לעשות מול שתי בעיטות שכאלה? בסך הכל איך שהמשחק התפתח יכולנו גם להפסיד", אמרו במועדון, שם החמיאו למרדכי, שהעלה את מאזנו לשמונה שערים והוחלף בדקה ה-60 עקב הרגישות בשריר האחורי שהעמידה את שיתופו בהרכב בספק ולעלי מוסה, שקיבל את המקום בהרכב, סחט פנדל ורשם משחק טוב.

הדאגה הגדולה מגיעה מכיוונו של אדריאן אוגריסה, שנפצע במפשעה והוחלף בשלב מוקדם. הוא צפוי לעבור צילום ובמועדון מקווים שלא מדובר בפציעה חמורה, שכן לאחר הרחקתו של מור סימן טוב ועזיבתו של מוחמד אבו רומי, הסגל של המאמן שי ברדה קצר ולא נותר שחקן התקפה אחר שימלא את החסר: "זה לא נראה טוב", אמרו בק"ש.

יאיר מרדכי חוגג (שחר גרוס)יאיר מרדכי חוגג (שחר גרוס)

"אנחנו צריכים לדעת לשמור על יותר ריכוז בדקות שאנחנו פחות טובים בהן, כי בסופו של דבר אנחנו מקבלים גולים של איבוד ריכוז. אני מאמין שנסדר את זה במשחקים הקרובים. הסיפור עם טבריה? כרגע מה שמעניין אותנו זה עצמנו: לבוא לעשות את העבודה בכל שבת ובעזרת השם לחזור טדי בשבוע הבא עם שלוש נקודות חשובות", אמר מרדכי ל-ONE.

"מה עוזר לי השנה להתפוצץ? לעבוד קשה בכל יום יותר מהיום הקודם. אני עולה למשחק בראש שקט, מרוכז אך ורק בכדורגל ולא במסביב או במה שאומרים מסביב. מה שגורם לשחקן להיות יותר טוב לדעתי הוא לדעת ליהנות מהגול או מהבישול באותו המשחק וכבר למחרת להתרכז ולעבוד יותר קשה למשחק הבא", הוסיף.

היציע המרכזי באצטדיון בק”ש לא נמצא בסכנת קריסה

בנושא אחר, העבודות לשיפוץ האצטדיון העירוני בק"ש מתקדמות ובמועדון קיימת אופטימיות כי הקבוצה תחזור לארח כבר בשלב הפלייאוף במגרשה הביתי. כרגע, בעבודה היומיומית, מתרכזים בעבודות יותר קוסמטיות כגון שיפוץ חדרי ההלבשה וחדרי המנהלה, כאשר במועדון טוענים שמהנדס בכיר שהגיע לסיור באצטדיון לאחרונה, הצהיר גם כי היציע המרכזי, שהיה בסכנת קריסה על פי הערכה ראשונית, לא נמצא בסכנה.

