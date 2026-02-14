מחמם את הלב: אחרי 440 ימים, בובה שב למגרש

יש רגעים שהם הרבה מעבר לכדורגל. הספורט אותו אנחנו לוקחים הרבה פעמים ללב, גורם לרגעי אושר ולמפחי נפש, שמחות ועצב. הרגע שהתרחש היום (שבת) באנגליה, במשחקה של ווטפורד נגד פרסטון בצ’מפיונשיפ, כשאחרי 440 ימים, אדוארדו בובה חזר למגרשים בדקה ה-86.

לראשונה מאז שהתמוטט במשחקה של פיורנטינה נגד אינטר בדצמבר 2024, הקשר האיטלקי שב לכר הדשא, להופעת בכורה בקבוצתו החדשה, אליה הצטרף לפני כחודש, כשהצרעות סיימו ב-2:2.

בובה, רק בן 23, לא יכול היה לשחק יותר באיטליה בעקבות קוצב הלב שהותקן באיברו. מקרה דומה קרה לאקס אינטר, כריסטיאן אריקסן, שהתמוטט במהלך משחק של נבחרתו ביורו 2020, שבעקבותיו נאלצו הנראזורי לשחררו. היום, הצליח האיטלקי לחמם לאוהדי כדורגל רבים את הלב כשנלחם על מנת לחזור לעסוק בספורט אותו הוא אוהב.

הקשר העלה מיד לאחר מכן תמונה באינסטגרם מרגע הכניסה שלו למגרש והוסיף: “440 ימים לאחר מכן. תודה למי שליווה אותי במסע הזה, זו רק הההתחלה”.