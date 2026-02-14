"קשה ליריבים לקחת ממנור סולומון את הכדור"

פיורנטינה הצליחה להשיג ניצחון חוץ חשוב בדמות 1:2 על קומו, בדרך להשגת שלוש נקודות קריטיות שיעזרו לוויולה במאבקי התחתית בסרייה א’. הנציג הישראלי בסגול, מנור סולומון, שלבש לראשונה את המדים הכתומים של המועדון, השלים 90 דקות במשחק, והציונים לא איחרו לבוא.

ב-’FiorentinaUno’ חילקו לסולומון את הציון 6: “הוא שיחק בזכות משככי כאבים שלקח לפני שריקת הפתיחה, וזו אולי הסיבה שהוא פחות הורגש היום. הוא היה טוב יותר בלהגן מאשר בלדחוף קדימה, אבל עדיין קשה ליריבים לקחת ממנו את הכדור. למרות הכל, הוא נשאר על המגרש במשך 90 דקות”.

ב’וויולה ניוז’ החמיאו מעט יותר כשחילקו לו 6.5: “הידיעה שהוא משחק על משככי כאבים כנראה גורמת לנו להתעלם מחוסר המוחשיות המשמעותי שלו במשחק שלעתים קרובות חשף את פיורנטינה להתקפות מתפרצות. הוא מקדיש את עצמו לקבוצה ולשיטת המשחק שכוללת התקפות מתפרצות בהובלת פאולו ונולי על הקווים”.

מנור סולומון במדים הכתומים (IMAGO)

לא הכל סגול, יש גם ביקורת

דוויד גואטה פרשן רדיו ברונו, המבקר את הישראלי מרגע הגעתו היה פחות נלהב: “היום, סולומון נתן משחק טוב אבל רגע בגלל שניצחנו”.