יום שבת, 14.02.2026 שעה 23:01
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5819-5724אינטר1
5318-4024מילאן2
4923-3624נאפולי3
4620-4124יובנטוס4
4614-2924רומא5
4221-3425אטאלנטה6
4118-3824קומו7
3325-2625לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2833-2824קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1541-1824ורונה19
1542-2025פיזה20

"קשה ליריבים לקחת ממנור סולומון את הכדור"

באיטליה שיבחו את הישראלי, שעלה לשחק עם משככי כאבים בניצחון על קומו: "היה טוב יותר בלהגן מאשר בלדחוף. מקדיש את עצמו לקבוצה". אבל יש גם ביקורת

|
מנור סולומון רודף אחרי מרגים וויוודה (IMAGO)
מנור סולומון רודף אחרי מרגים וויוודה (IMAGO)

פיורנטינה הצליחה להשיג ניצחון חוץ חשוב בדמות 1:2 על קומו, בדרך להשגת שלוש נקודות קריטיות שיעזרו לוויולה במאבקי התחתית בסרייה א’. הנציג הישראלי בסגול, מנור סולומון, שלבש לראשונה את המדים הכתומים של המועדון, השלים 90 דקות במשחק, והציונים לא איחרו לבוא.

ב-’FiorentinaUno’ חילקו לסולומון את הציון 6: “הוא שיחק בזכות משככי כאבים שלקח לפני שריקת הפתיחה, וזו אולי הסיבה שהוא פחות הורגש היום. הוא היה טוב יותר בלהגן מאשר בלדחוף קדימה, אבל עדיין קשה ליריבים לקחת ממנו את הכדור. למרות הכל, הוא נשאר על המגרש במשך 90 דקות”.

ב’וויולה ניוז’ החמיאו מעט יותר כשחילקו לו 6.5: “הידיעה שהוא משחק על משככי כאבים כנראה גורמת לנו להתעלם מחוסר המוחשיות המשמעותי שלו במשחק שלעתים קרובות חשף את פיורנטינה להתקפות מתפרצות. הוא מקדיש את עצמו לקבוצה ולשיטת המשחק שכוללת התקפות מתפרצות בהובלת פאולו ונולי על הקווים”.

מנור סולומון במדים הכתומים (IMAGO)מנור סולומון במדים הכתומים (IMAGO)

לא הכל סגול, יש גם ביקורת

דוויד גואטה פרשן רדיו ברונו, המבקר את הישראלי מרגע הגעתו היה פחות נלהב: “היום, סולומון נתן משחק טוב אבל רגע בגלל שניצחנו”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
