"מרוצה עד השמיים, זה צומת חשוב שעברנו אותו"

בסיומו של משחק לא פשוט ועם לא מעט מצבים משני הצדדים, הפועל באר שבע השיגה הערב (שבת) ניצחון יקר ביותר עם 1:2 באשדוד, כשהפער מבית״ר ירושלים צמח באופן זמני ל-7 נקודות וממכבי תל אביב ל-12, לפני המשחק ביניהן ביום שני.

רן קוז’וק סיכם את הניצחון: “מרוצה עד השמיים, בדרך כלל לא מסתכלים על היריבות, אבל זה היה צומת גדול. בצמתים הקודמים לא צלחנו, והיום החבר׳ה עשו את זה. קשה לנצח פה, ושוב כי היריבות משחקות ביניהן, הכל ביחד עשה את המשחק הזה מאוד משמעותי. גם בעונה קודמת ידענו לסבול ולנצח, אבל כן יש העונה בגרות ורעב, כל עוד ננתב את זה למקומות הנכונים. עובדים חזק מאוד על היריבות שלנו, בטח בקטע האנליטי. זמן להגיד מברוק לאלון תורג׳מן, אוהבים אותו. חוץ מבשבוע הבא, שיהיה לו בהצלחה גדולה בהמשך העונה״.

קינגס קנגוואה אמר: “שבוע מדהים, אני שמח ממש ומרגיש מבורך. ניצחון חשוב, אנחנו לא מסתכלים על הטבלה, אלא כל משחק לגופו. צעד אחרי צעד. החלטתי להישאר פה יחד עם הצוות ורק אחרי המשחק החשוב לנסוע למשפחה”.

אבי אבינו אמר בסיום: “יורדים מאוכזבים, הגענו להמון מצבים ולא ניצלנו אותם. ניקח את הדברים הטובים, הייתה לנו תוכנית משחק ברורה, ידענו שפגיעים במעברים וגם הגענו להרבה מצבים וחבל. מסתכלים קדימה, אין לנו יותר מדי זמן להיות מבואסים. נפלנו בריכוז בפעולה האחרונה. מאוד גאים בשחקנים, אין לנו שום תלונות”.

שני אוהדים נעצרו

מהמשטרה נמסר: “סיום משחק הכדורגל באצטדיון י״א באשדוד - שני אוהדים עוכבו לחקירה בגין שימוש באמצעים פירוטכניים. הערב פעלו מאות שוטרים מהמחוז הדרומי, בשיתוף סדרנים וצוותי איחוד הצלה, לאבטחה, שמירת הסדר הציבורי והכוונת התנועה, לפני ובמהלך משחק הכדורגל שהתקיים באצטדיון י״א באשדוד בין הקבוצות מ.ס. אשדוד והפועל באר שבע.

במהלך המשחק הודלקו מספר אבוקות ביציע אוהדי הקבוצה האורחת. כוח משטרה שזיהה שני אוהדים כשהם מדליקים אבוקות ועוטים רעלות על פניהם, פעל באופן מיידי, עיכב אותם והעבירם לחקירה בתחנת המשטרה.

בשעה זו הסתיימה יציאת האוהדים מהאצטדיון ופיזורם. כוחות המשטרה פרוסים גם כעת ברחובות ובכבישים הסמוכים, במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע אירועי חיכוך ואלימות”.