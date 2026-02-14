באר שבע פתחה פער, נתניה התקרבה לפלייאוף

שבת של כדורגל ישראלי מאחורינו. הפועל באר שבע הגדילה את הפער בפסגה אחרי שגברה 1:2 על מ.ס אשדוד, שלא הצליחה לברוח מהתחתית. לעומתה, הפועל חיפה עשתה זאת עם 0:1 על הפועל פתח תקווה.

עירוני קריית שמונה ועירוני טבריה סיימו ב-2:2 ומכבי נתניה ניצלה את המעידה של עומר פרץ וחניכיו כדי להתקרב אליה במאבק על הפלייאוף העליון עם 0:4 מוחץ על בני ריינה, שנראה שנמצאת רגל וחצי בליגה הלאומית.

טבלת ליגת העל

מקום 1: הפועל ב”ש – 54 נק’ (31+)

מקום 2: בית”ר ירושלים (משחק חסר) – 47 נק’ (23+)

מקום 3: הפועל ת”א – 44 נק’ (18+)

מקום 4: מכבי ת”א (משחק חסר) – 42 נק’ (21+)

מקום 5: מכבי חיפה (משחק חסר) – 36 נק’ (18+)

מקום 6: הפועל פ”ת – 32 נק’ (4+)

מקום 7: מכבי נתניה – 31 נק’ (5-)

מקום 8: בני סכנין (משחק חסר) – 28 נק’ (4-)

מקום 9: הפועל חיפה – 23 נק’ (10-)

מקום 10: מ.ס אשדוד – 23 נק’ (16-)

מקום 11: עירוני טבריה – 23 נק’ (20-)

מקום 12: עירוני ק”ש – 21 נק’ (9-)

מקום 13: הפועל ירושלים – 20 נק’ (12-)

מקום 14: מכבי בני ריינה – 11 נק’ (39-)