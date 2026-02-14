יום שבת, 14.02.2026 שעה 21:20
5819-5724אינטר1
5318-4024מילאן2
4923-3624נאפולי3
4620-4124יובנטוס4
4614-2924רומא5
4221-3425אטאלנטה6
4118-3824קומו7
3325-2625לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2833-2824קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1541-1824ורונה19
1542-2025פיזה20

אטאלנטה נצמדה למקום הרביעי עם 0:2 על לאציו

הלה דאה הצליחו להשיג נקודות יקרות בחוץ, לעקוף את קומו שהפסידה לפיורנטינה ולהיצמד לצמרת. אדרסון כבש בפנדל, זאלווסקי קבע את התוצאה בבעיטה יפה

ניקולה זאלווסקי רץ לחגוג (IMAGO)
ניקולה זאלווסקי רץ לחגוג (IMAGO)

אחרי הניצחון של מנור סולומון ופיורנטינה מוקדם יותר היום (שבת) מול קומו, המחזור ה-25 של הליגה האיטלקית המשיך עם הניצחון 0:2 של אטאלנטה על לאציו, שקירב אותה אל יובנטוס ורומא שיפגשו בהמשך את אינטר ונאפולי בהתאמה לקרבות צמרת.

מאמן הלה דאה, רפאלה פלאדינו, ביצע שינוי טקטי מוקדם כבר בדקה ה-25 אחרי שהוציא את הבלם בן ה-17 הונסט אהנור שהיה מוצהב. בדקה ה-39 דנילו קטאלדי נגע בידו ברחבה ושלח את אדרסון אל הנקודה הלבנה, ממנה הקשר הברזילאי של האורחת לא התבלבל והכניס את הכדור לרשת.

אלא שהכל התכנס לדקה ה-60, כאשר ניקולה זאלווסקי קיבל מסירה מלורנצו בנסנקוני וסובב באמנות לרשת של איבן פרובדל את השני של האורחת, כשמקביל היא נהנתה ממשחק גדול של מרקו קרנסקי בין הקורות, אחרי שסיפק מספר הצלות למצבים של קנת’ טיילור, טיג’אני נוסלין והאקס הטרי דניאל מלדיני.

