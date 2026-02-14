יום שבת, 14.02.2026 שעה 21:19
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4526-4423ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
3028-2824אוססונה9
2928-2024חטאפה10
2833-2523אתלטיק בילבאו11
2637-2223ג'ירונה12
2535-3124אלצ'ה13
2538-3023סביליה14
2529-2023אלאבס15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

ויניסיוס ב-11 של ריאל לסוסיאדד, אמבפה בספסל

ארבלואה יפתח גם עם גונסאלו גרסיה, גולר וקמאבינגה, כשהאוסן ואלכסנדר ארנולד יעלו בהגנה. אויארסבאל וסולר בהרכב של הבאסקים. 22:00 חי בערוץ ONE

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

המשחק בין ריאל מדריד לריאל סוסיאדד במסגרת המחזור ה-24 בלה ליגה ייערך הערב (שבת, 22:00, חי בערוץ ONE), כששתי הקבוצות מגיעות עם רצף של 7 משחקי ליגה ללא הפסד. הבלאנקוס מנסים להמשיך במאבק האליפות כשהם נקודה אחת בלבד מהמוליכה ברצלונה, בעוד האורחת מחבל הבאסקים נאבקת להישאר בתמונת הטופ 6 והכרטיסים לאירופה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אנטוניו רודיגר, דין האוסן, אלברו קרראס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, ויניסיוס וגונסאלו גרסיה.

הרכב ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, ג’ון אראמבורו, איגור סובלדיה, ג’ון מרטין, איהן מוניוס, יאנחל הררה, קרלוס סולר, ג’ון גורוצ’אטגי, ווסלי גסובה, פאבלו מרין ומיקל אויארסבאל.

ריאל מדריד מגיעה אחרי ניצחון 0:2 על ולנסיה, שהיה השביעי ברציפות בליגה. ב-4 מהניצחונות האחרונים כבשה בדיוק פעמיים, מה שמעיד על יציבות התקפית לצד קשיחות הגנתית, זאת למרות מכת פציעות בחוליית ההגנה. למעשה, מול ולנסיה אף אחד משחקני הרביעייה האחורית לא היה מעל גיל 22. תחת אלברו ארבלואה הקבוצה ממשיכה להתחבר, והיא ניצחה ב-4 משחקי הבית האחרונים בליגה, נתון שמחזק את הביטחון בברנבאו. עם זאת, ריאל חסרה את ג'וד בלינגהאם ורודריגו הפצועים.

ריאל סוסיאדד ניצחה במחזור הקודם 1:3 את אלצ’ה והשלימה 7 משחקי ליגה ללא הפסד, עם מאזן של 4 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו. יחד עם זאת, היא לא רשמה רצף של 8 משחקים ללא הפסד בליגה מאז נובמבר 2021. באמצע השבוע התמודדה בחצי גמר גביע המלך מול אתלטיק בילבאו, וכעת היא מנסה לשפר את מאזן החוץ המאכזב שלה, עם 2 ניצחונות בלבד ב-15 משחקי החוץ האחרונים בליגה, לצד 6 תוצאות תיקו ו-7 הפסדים.

במפגשים הישירים, ריאל מדריד ניצחה ב-5 העימותים האחרונים בליגה, 3 מהם ללא ספיגה, והפסידה רק פעם אחת ב-18 משחקי הבית האחרונים שלה מול סוסיאדד, עם 14 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו. מנגד, סוסיאדד ספגה ב-17 משחקי הליגה האחרונים שלה, הרצף הפעיל הארוך ביותר בליגה הספרדית, ו-8 מ-9 משחקי החוץ האחרונים שלה הסתיימו עם שערים לשתי הקבוצות.

