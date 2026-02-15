"אנחנו דרוכים מאוד, משחק של להיות או לחדול"

"שני ההפסדים יושבים לנו טוב בראש״, אמרו במכבי תל אביב לקראת משחק חצי גמר גביע המדינה הערב (ראשון, 20:45) נגד הפועל ירושלים. במועדון זוכרים את צמד ההפסדים בקדם העונה ומוסיפים ״זה משחק של להיות או לחדול״.

הצהובים מגיעים למשחק כמחזיקת הגביע המכהנת ואם ברצונם להמשיך את מסע ההגנה שלהם על התואר, הם יהיו חייבים לעבור את קבוצתו של יונתן אלון. החבורה של קטש תצטרך לספק משחק טוב מאוד נגד מי שמחזיקה במאזן מצוין נגד שתי התל אביביות עוד מקדם העונה.

שתי הקבוצות, שנפגשו בשנה שעברה במעמד הגמר, נפגשות הפעם בחצי במטרה להגיע לחמישי הקרוב למשחק על התואר. מבחינתם של הצהובים מדובר ״בהיסטוריה מאוד ארוכה של מפגשים בגמר הגביע ובחצי גמר הגביע״, שם יודעים: ״לא צריך לדבר יותר מדי על המשחק הזה״, שכן לכולם ברור מה נמצא על הכף.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם הקהל (רועי כפיר)

הצהובים הם לא אותה הקבוצה של קדם העונה, יחד עם זאת הערב הם יחסרו מספר שחקנים שהיו במפגש הקודם בו ניצחה מכבי תל אביב. ״החיסורים לא מהווים תירוץ אלא תמריץ לשחקנים אחרים להתעלות, מסיטואציות כאלו גדולה יוצאת״.

“אם ניתן להארפר את אותו הטיפול כמו לאובסט – נפסיד”

זו לא הפעם הראשונה שבמועדון מזכירים את נושא ההזדמנויות שנוצרות בסיטואציות כאלו, כאשר בשני המשחקים האחרונים גור לביא עשה בדיוק את זה. כעת, כך נראה, מישהו אחר יצטרך להרים את הרמה בהיעדרו של גבריאל ׳איפה׳ לונדברג. לצד החיסורים וההזדמנויות, בסביבת הקבוצה שוב מדברים על אחד הנושאים החשובים, ההגנה: ״לפני יום וחצי לא הצלחנו לעצור את אובסט שהיה הברומטר של באיירן, אם ניתן את אותו הטיפול להארפר נפסיד את המשחק״.

אנדראס אובסט (רועי כפיר)

שתי הקבוצות מגיעות לאחר משחקים במסגרת האירופית שלהם, האדומים לאחר ההפסד ברביעי שעבר לרייר ונציה, אך כשהם מסיימים את שלב הבתים הראשון כקבוצה שנחשבת לטוענת לכתר, וכשמיצבה את עצמה כמי שגם נחשבת לקבוצה הכי טובה במפעל. והצהובים? הם מגיעים לאחר הניצחון על באיירן מינכן כאשר במועדון מסכמים ״אנחנו דרוכים מאוד לקראת המשחק, צריכים להיות הרבה יותר אגרסיביים ולשחק כדורסל של אנדרדוגים״.