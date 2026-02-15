יום ראשון, 15.02.2026 שעה 08:15
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

"אנחנו דרוכים מאוד, משחק של להיות או לחדול"

במכבי ת"א מוכנים לחצי גמר הגביע ב-20:45 מול הפועל ירושלים ומודים: "שני ההפסדים יושבים בראש, אם ניתן להארפר את אותו הטיפול כמו לאובסט, נפסיד"

|
שחקני מכבי תל אביב עם עודד קטש (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב עם עודד קטש (רועי כפיר)

"שני ההפסדים יושבים לנו טוב בראש״, אמרו במכבי תל אביב לקראת משחק חצי גמר גביע המדינה הערב (ראשון, 20:45) נגד הפועל ירושלים. במועדון זוכרים את צמד ההפסדים בקדם העונה ומוסיפים ״זה משחק של להיות או לחדול״.

הצהובים מגיעים למשחק כמחזיקת הגביע המכהנת ואם ברצונם להמשיך את מסע ההגנה שלהם על התואר, הם יהיו חייבים לעבור את קבוצתו של יונתן אלון. החבורה של קטש תצטרך לספק משחק טוב מאוד נגד מי שמחזיקה במאזן מצוין נגד שתי התל אביביות עוד מקדם העונה.  

שתי הקבוצות, שנפגשו בשנה שעברה במעמד הגמר, נפגשות הפעם בחצי במטרה להגיע לחמישי הקרוב למשחק על התואר. מבחינתם של הצהובים מדובר ״בהיסטוריה מאוד ארוכה של מפגשים בגמר הגביע ובחצי גמר הגביע״, שם יודעים: ״לא צריך לדבר יותר מדי על המשחק הזה״, שכן לכולם ברור מה נמצא על הכף.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם הקהל (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם הקהל (רועי כפיר)

הצהובים הם לא אותה הקבוצה של קדם העונה, יחד עם זאת הערב הם יחסרו מספר שחקנים שהיו במפגש הקודם בו ניצחה מכבי תל אביב. ״החיסורים לא מהווים תירוץ אלא תמריץ לשחקנים אחרים להתעלות, מסיטואציות כאלו גדולה יוצאת״. 

“אם ניתן להארפר את אותו הטיפול כמו לאובסט – נפסיד”

זו לא הפעם הראשונה שבמועדון מזכירים את נושא ההזדמנויות שנוצרות בסיטואציות כאלו, כאשר בשני המשחקים האחרונים גור לביא עשה בדיוק את זה. כעת, כך נראה, מישהו אחר יצטרך להרים את הרמה בהיעדרו של גבריאל ׳איפה׳ לונדברג. לצד החיסורים וההזדמנויות, בסביבת הקבוצה שוב מדברים על אחד הנושאים החשובים, ההגנה: ״לפני יום וחצי לא הצלחנו לעצור את אובסט שהיה הברומטר של באיירן, אם ניתן את אותו הטיפול להארפר נפסיד את המשחק״.  

אנדראס אובסט (רועי כפיר)אנדראס אובסט (רועי כפיר)

שתי הקבוצות מגיעות לאחר משחקים במסגרת האירופית שלהם, האדומים לאחר ההפסד ברביעי שעבר לרייר ונציה, אך כשהם מסיימים את שלב הבתים הראשון כקבוצה שנחשבת לטוענת לכתר, וכשמיצבה את עצמה כמי שגם נחשבת לקבוצה הכי טובה במפעל. והצהובים? הם מגיעים לאחר הניצחון על באיירן מינכן כאשר במועדון מסכמים ״אנחנו דרוכים מאוד לקראת המשחק, צריכים להיות הרבה יותר אגרסיביים ולשחק כדורסל של אנדרדוגים״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */